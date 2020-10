Hernán Drago: “Hoy necesito pasar un tiempo solo”

Cuando de chico se burlaban de él porque era gordito, no imaginó que años después trabajaría como modelo, sería reconocido en las pasarelas más distinguidas y la imagen de marcas internacionales. Tampoco imaginó que su paso por “Bienvenidos a bordo”, por El Trece, iba a ser tan oportuno. Hernán Drago entró al mundo de la moda casi de casualidad y cuando descubrió que le gustaba, trabajó duro para permanecer en el medio. Filmó más de ochenta comerciales, viajó por el mundo y, en los últimos años, recorrió varias veces todo el interior del país. Papá de Luka y de Lola, está soltero desde hace un tiempito y, si bien recibe miles de mensajes de amor, él siente que está bien así. Prolijo y ordenado, planea su futuro en alguna cabañita del sur, rodeado de bosques y montañas y con alguna laguna cerca, para ir a pescar.

Noticias: Durante la cuarentena muchos se quedaron sin trabajo pero su caso fue al revés y todas las noches aplauden su participación en “Bienvenidos a bordo”. ¿La popularidad le sienta bien?

Hernán Drago: Fue raro porque en la cuarentena el trabajo me cambió 180 grados. Antes de la pandemia, el 90% de mi trabajo era subirme a un vuelo o a un auto e ir al interior del país a hacer conducciones, eventos, desfiles, gráfica. Como ahora no se puede, empecé a aceptar invitaciones a programas y después sucedió lo que sucedió en “Bienvenidos a bordo”, gracias a la generosidad de Guido (Kaczka) y al formato. Tuvimos química, fui encontrando un lugar y de eso resultó algo divertido para nosotros y para la gente. Me cambió el día a día.

Noticias: Recibe muchos mensajes de la gente, ¿todos son declaraciones de amor?

Drago: (Ríe) Todos son mensajes positivos. Me dicen que esperan las 9 de la noche para reírse con nosotros y me mandan videos de sus hijos de 4 años bailando frente a la tele, y en el medio pasan por todas las edades. Toda la familia se junta para vivir un momento de diversión. Y con eso me quedo. Alguno que otro ya me conocía, pero en los últimos tres o cuatro meses eso se masificó. Recibo más de tres mil mensajes diarios. El 99,9% son mensajes de amor, o me piden que no deje de ir al programa de Guido. Me llenan de felicidad. Al principio eran cientos de mensajes y yo trataba de contestarlos pero ahora es imposible. Hace algunas semanas me tomé el trabajo de anotar, organizarme y tratar de contestar el fin de semana, pensaba que en un par de horas podía lograrlo y la verdad es que no se puede. Recibo los mensajes, los tomo con amor y los agradezco.

Noticias: Y en el medio de todo dio Covid positivo, ¿cómo transitó la enfermedad?

Drago: La transité de manera asintomática. Como a Guido le dio positivo y tenemos contacto estrecho, en la productora me ofrecieron hacerme el test, que también dio positivo pero no tuve ningún síntoma ni antes, durante, ni después. No minimizo el virus para nada, investigué y hablé con profesionales y gente que ya lo había transitado, y sé que hay varios casos que lo pasaron de manera asintomática y se contagiaron unos meses después otra vez, y esa segunda vuelta fue bastante brava. Me sirvió para seguir maximizando los cuidados y no subestimar al virus.

Noticias: Esta flamante popularidad, ¿lo aleja de sus planes de mudarse al sur?

Drago: Al contrario, lo que me está sucediendo me acerca más a mi objetivo de irme a vivir al sur. Esto me hace saber que voy a poder cumplirlo. En los últimos diez años apunté muy fuerte a un norte que es convertirme en un conductor hecho, derecho y formado. No tengo apuro. Hace quince años, Juan Gujis fue el primero en darme la oportunidad con “El show creativo”, eso me abrió muchas puertas y empecé a conducir desfiles, eventos, fiestas nacionales y populares. Ahora firmé contrato hasta finales del 2021 con KZO, y el año que viene voy a conducir un programa. Pero la idea de mudarme al sur está más fuerte que nunca.

Noticias: ¿Cómo nació ese deseo?

Drago: El amor por la naturaleza viene conmigo desde chiquito. A los 9 años empecé a engordar, y en la escuela me cargaban. En ese momento no se llamaba bullying pero era eso, sucedía en la escuela o en el club y yo me retraía. Me escapaba al puerto de Olivos y veía que había todo tipo de gente y que nadie cargaba a nadie. Empecé a mimetizarme y a entender que había otra vida en la que todos éramos iguales. Un día agarré una caña de pescar y también me gustó. Pero lo que me atraía era el contexto general de libertad, de ver pasar un barco, de ver gente riéndose. Y sin saber de qué iba a trabajar, supe que quería pasar mucho tiempo en mi vida en contextos como ese, sin presiones, agradable, de aire puro. Cuando a los 18 años me fui de viaje de egresados a Bariloche, me enamoré del lugar porque la naturaleza está en su máxima potencia, el río es transparente, los pinos son más verdes que en Capital, la montaña está nevada, el aire es más puro. Tuve mucha conexión y decidí que en algún momento de mi vida quería pasar mucho tiempo en un lugar así. Años después conocí a quien fue mi mujer durante 20 años (la productora Bárbara Cudich), y que si bien no nació en Bariloche, había vivido 15 años en la zona, empezamos a ir de vacaciones y ahí me terminé de enamorar del lugar. Creo que me iré al sur en no menos de seis años pero tampoco en más de ocho. Quiero tener energía para subir un cerro, para caminar, ir a pescar.

Noticias: Todo muy organizado.

Drago: Si, pero no es un TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo). Soy muy organizado y metódico y eso me trae muchos beneficios.

Noticias: ¿También proyecta una pareja?

Drago: Hoy necesito pasar un tiempo más solo. El día de mañana sí me gustaría que aparezca alguien, y seguramente yo me tendré que amoldar a algunas cosas de ella, y ella tendrá que ser parecida a mí también. Me gustaría una mujer que ya esté de vuelta, que haya trabajado, que disfrute de la naturaleza, que sepa estar en compañía del silencio, que sepa conversar, que le guste viajar, que sea alguien sano, sin vicios, como me considero que soy yo. Alguien que me acompañe y yo acompañarla de manera natural y no forzada. Ojalá aparezca, y si no, estoy muy agradecido de lo que me tocó vivir en el amor.

Noticias: Suena raro que haya sufrido bullying por ser gordito cuando todos lo ven como a un hombre casi perfecto. ¿Cómo dio vuelta esa historia?

Drago: Me cansé de las burlas y de las dietas fallidas, de agitarme cuando salía a caminar, de que si no era el dueño de la pelota no jugaba y decidí tomar el toro por las astas. Me dije: “Arremángate, Hernán, hacé lo que tengas que hacer”. Había dos opciones, dejar de comer o hacer ejercicio. No podía dejar de comer porque ya tenía un estómago dilatado, entonces empecé con el ejercicio, paulatinamente. Cuando empecé a bajar los primeros kilos pensé que el esfuerzo valía la pena. Así fue que, con mucha convicción, fui encontrando un camino. Uno o dos años después, mágicamente y casi de casualidad, empecé a trabajar de mi imagen, como modelo, y ahí es donde apreté más el puño y me dije que no lo iba a soltar. Nada es casual y nadie me regaló nada. Hubo un factor suerte y agradezco a quienes confiaron en mí. Sé el camino que recorrí, y que me costó mucho.

Noticias: ¿Hoy sigue teniendo una conducta de alimentación? ¿Sigue una rutina de entrenamiento?

Drago: La vida te enseña muchas cosas, sobre todo a disfrutar. Trato de encontrar un equilibrio, vivo de la imagen y la cuido, pero la vida es una sola y si quiero tomar un helado, lo tomo. Cuando hay asado, lo como, pero a la noche salgo a correr. Me doy los gustos pero los compenso. Hago mucho ejercicio, por lo menos tres veces por semana.

Noticias: ¿Qué va a hacer cuando pase esta pandemia?

Drago: Voy a viajar por todo el país para presentar mi fragancia, “Simple”, en cada farmacia y perfumería en la que se venda. La presenté hace algunas semanas pero la estoy desarrollando desde hace casi un año. Es una mezcla de todo, es un orgullo y una satisfacción.