Fabiana Cantilo: “Fito y Charly me tienen miedo”

Fabiana Cantilo atiende el teléfono desde su casa en Zona Norte. Se la escucha radiante, con proyectos nuevos y un optimismo que contrasta con la realidad de una cuarentena. “Esto que está pasando es el fin de la maldad”, dice en tono místico y, como si fuese una bruja, pronostica un cambio positivo para la humanidad. “Cuna de piedra”, su último trabajo, está bordado de canciones suaves, honestas, que brillan con la distancia de algo bello y nostálgico. Tal vez por eso, una de las referentes del rock nacional haya elegido los astros para ilustrar la tapa del disco. Fabi es una constelación en sí misma. Habla sin parar. Se ríe a carcajadas de sus propias ocurrencias y contagia un buen ánimo necesario para seguir adelante en tiempos de pandemia.

Noticias: ¿Cómo la trata la cuarentena?

Fabiana Cantilo: Bien. Tengo un jardincito y a mi gata hermosa que se llama Ganímedes, como uno de los satélites naturales de Júpiter. Le puse ese nombre porque me gusta mucho la astrología y el cosmos. Esta casa donde vivo no es mía, porque no me alcanzó para comprarla, pero me considero bendecida por tener este lugar, con árboles y verde. La otra opción es ver lo malo, pero tengo mucha terapia hecha y parece que me hizo bien (risas). Hago todas mis actividades online: medito, entreno la mente con el yoga, canto por videollamada... ¡qué suerte que existen las redes para estar menos alejados del mundo!

Noticias: ¿Es de mirarse al espejo y pensar: “Qué mal día que tengo hoy”?

Cantilo: Tengo un asistente terapéutico para mirarme al espejo (risas). No, mentira; claro que tengo bajones. Mi familia es muy complicada. Estuve triste porque bloqueé a un par por diferencias personales y tuve días de duelo. Con el tiempo aprendí a correrme de ese lugar de conflicto y convivir en buenos términos. Estoy más tranquila en todo sentido. La medicina natural me ayuda a dormir mejor. Cuando son las nueve de la noche prendo Netflix, ceno y me duermo.

Noticias: ¿Qué series o películas mira?

Cantilo: Películas veo todas las que te puedas imaginar. Con las series me enganché con “El cuento de la criada” (The Handmaid's Tale) y me pareció genial. También “Mad Men”, que es una locura. Otra que me gustó mucho fue “Outlander” y quedé enamorada del protagonista (Sam Heughan).

Noticias: Hace poco declaró que hace siete años que no tiene sexo... ¿Por qué?

Cantilo: Porque se dio así y estoy feliz. Quiero decirles a todos que no hay nada mejor que estar solos. ¿Por qué tenemos que estar pegados a otro ser? Dejo la inquietud abierta para la Argentina. Más de uno se va a separar si se lo pregunta en serio. A veces estamos con otra persona solamente por el miedo a estar solos. Tampoco hay alguien que me guste o me deslumbre; sólo Sam Heughan (risas).

Noticias: Hablando de amores, ¿Cómo se lleva con la música actual?

Cantilo: Para mí la vanguardia es el folklore y el tango. No hay nada más que inventar o copiar. Los músicos deberían dejar de copiar a los raperos; basta de ponerse la gorra para atrás y hablar como si fueras extranjero. ¿Sabés por qué pasa esto? Porque hay mucha cantidad de boludos.

Noticias: ¿Sólo músicos?

Cantilo: No; en todas partes. Periodistas también. Muchos de esos me atacaban en los noventa porque decían que había pasado de moda y giladas así. Una vez leí la reseña de uno que me criticaba por el videoclip “Payaso”, de Superamor (2016). ¡No te das una idea de la cantidad de burradas que decía! Me dio tanta bronca que lo llamé a Fito (Páez) para decirle que iba a sacar una ley que diga que uno no puede criticar a un artista sin conocer su obra. Fito se mataba de risa.

Noticias: ¿Las relaciones en su vida son duraderas?

Cantilo: Sí, pero para que me duren tienen que cambiar de lugar. Por ejemplo, con Bárbara Márquez, que fue mi representante por más de diez años, tenemos una relación que va rotando en madre-hija, madre-hermana. No es lésbica, porque no somos lesbianas, pero podríamos serlo tranquilamente. Eso es amor de verdad: aquel que trasciende lo sexual. Ella me ayudó mucho con mis adicciones, pero se quedó en eso de querer cuidarme y para mí esa etapa de mi vida ya está terminada. Un día me di cuenta de que yo no estaba cómoda con esa situación y la invité a que nos separemos, que trabajemos de otra manera, y estuvo genial. Fue una gran decisión. La verdad que me felicito a mí misma (risas).

Noticias: ¿Está produciendo material nuevo?

Cantilo: Estoy trabajando en el videoclip del tema “Ángel del amor”, de mi último disco, “Cuna de piedra” (2019). Lo voy a filmar en el techo de mi casa. El ángel obviamente soy yo, así que me estoy lookeando con un camisón blanco para entrar en personaje. Si le ponés atención a la letra, que dice: despierten ya / entendimos todo mal, parece que está hecho para este momento, como si me hubiese adelantado a los acontecimientos. Es el octavo corte del álbum, que tiene once en total. Son todos temas nuevos.

Noticias: ¿Cómo planeó el disco?

Cantilo: No planeé nada; me mandé y salió. Siempre trabajé así. De chica me olvidaba los temas que componía y me iba a verla a Celeste Carballo para que me los recuerde. Me la pasaba zapando todo el día. Después conocí a Charly (García) y me dijo que zapar era componer. Ahí me mandé con todo, porque él era una palabra autorizada y me la creí un poco. Tenía altibajos; pasaba de creérmela a pensar que era un desastre. Con Charly estábamos enamorados de nuestra creatividad. Salimos un año y se pudrió todo. Yo decidí bajarme, porque no daba más.

Noticias: “La carta”, el noveno tema del disco, se lo dedicó a él…

Cantilo: En uno de esos momentos hermosos de inspiración, que nunca sé de dónde vienen, me dije: voy a componer un tema para Charly. Lo hice en dos tandas. Empecé a tocar en un tono que me gustó y la letra vino sola. Fui corrigiendo algunas cosas y salió.

Noticias: La letra dice: “escribí canciones empapada en tu luz”…

Cantilo: Yo lo quiero mucho. Es un genio y así sufre por serlo. También es abandónico, igual que yo. Los abandónicos pagamos las cosas que hacemos. Es el karma de la vida. Me da pena que él no va a poder escucharlo.

Noticias: ¿Por qué?

Cantilo: Porque está aislado. La última vez que lo vi fue en 2018, cuando gané el Gardel a mejor artista femenina de rock. Él cree que está espléndido, pero no lo están manteniendo bien. Es como Maradona; la gente que tiene a su alrededor lo aísla. La novia no se copa conmigo, porque piensa que vengo de una familia de un pensamiento político contrario al que tiene ella, cuando la realidad es que yo siempre fui re zurda. Las veces que quise acceder, no me dejaron. Y él se acuerda de todo. En “Superamor” lo invité a tocar y vino en silla de ruedas. Después nos separaron. Pensarán que soy una gorila facha. Me chupa un huevo; tengo otras cosas de qué preocuparme.

Noticias: Tuvo una relación complicada con él...

Cantilo: Sí, pero siempre terminaba tocándole el timbre. Incluso después de haber dejado de ser pareja y de que él me produjera varios de mis discos. Después de haber estado de gira toda la noche, seguía de after en su casa. Después me echaba, porque no quería hacer lo que él quería, que obviamente era tener sexo. No me dejaba hacer nada. Me lo quedaba mirando mientras él grababa cosas. Terminaba yéndome de madrugada, deprimida, con las medias corridas. Era un espanto. No entiendo por qué reincidía. Tengo la teoría de que el que es adicto a algo, en realidad, se hace adicto al bajón. Agradezco que eso ya no me pasa más.

Noticias: ¿Con Fito era igual?

Cantilo: Charly y Fito me tienen miedo porque siempre les pude decir que se callen cuando había que hacerlo. Siempre les dije cualquier barbaridad. Me acuerdo una vez que estábamos un poco pasados, tipo cinco de la mañana, y vino Charly con la guitarra re emocionado a mostrarme el “Rap de las hormigas”. Me dijo: “Mirá qué bueno lo que hice”, y repetía el riff del tema. Lo miré y le dije: “Es una mierda” y de ofendido se metió en el ropero del cuarto. No quería salir (risas). A Fito le decía hasta dónde podía escuchar. En esta pandemia, después de tantos años, me di cuenta de lo talentoso e inteligente que es. Con él jugábamos a darnos con un caño: él me decía que yo cantaba como el culo y yo le decía que era una copia de Charly, que claramente no es así.

Noticias: ¿Hay algo místico en usted como artista?

Cantilo: Creo que cada uno puede crear su futuro. El tema es que nadie te enseña estas cosas. Las instituciones clásicas, como la escuela, son completamente nulas en cuestiones de despertar espiritual. Eso me enoja mucho. Tengo que trabajar el tema del enojo. Hay que escuchar a gente como los Médicos del Cielo; son un grupo mundial de sanadores astrales que ayudan a la humanidad a curarse. Los seres humanos somos todopoderosos. Es sabido que usamos el diez por ciento del cerebro. Imaginate si usáramos un veinte o un treinta, las cosas buenas que podríamos hacer. Tenemos un potencial que está dormido y no sabemos aprovechar.