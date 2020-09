Diego Torres: “Me gusta reinventarme”

Con mangas cortas y el look relajado que cultiva desde hace años, y desde Miami, donde se radicó en 2015 con su esposa Débora Bello y su hija Nina, Diego Torres cuenta cómo la pandemia trastrocó sus planes para 2020. Tenía previsto extender su participación como actor en la tercera temporada de la serie mexicana “Run Coyote Run”, con Brenda Asnicar; oficiar como jurado en el reality “A otro nivel”, para la cadena colombiana Caracol; emprender una gira y trabajar en su próximo disco. Puesto en pausa por la cuarentena, se dedicó a producir singles: su último hit es “Amanece”, en colaboración con Macaco, Jorge Villamizar y Catalina García. Y acomodándose al streaming y la virtualidad, participó de los festivales solidarios Global Citizen y Made in Casa.

Noticias: ¿Qué balance hace de su 2020?

Diego Torres: Este 2020 pasó para mí de ser muy activo, con un concierto en México, otro en la Patagonia, otro en Chile, y arrancar a grabar un programa de talentos en Colombia, al parate cuando apareció este virus. Al principio fue como algo lejano, y luego llegó, y se detuvo el mundo. Hice mi proceso como creo que lo hicieron todos cuando se largó la cuarentena. Al principio te relajás en casa, pero al tener el estudio adentro al tiempo me mantuve ocupado. Y así empezás a generar cosas y salieron las cosas que vengo haciendo.

Noticias: ¿Cómo organiza su trabajo?

Torres: “Amanecer” empezó una tarde, componiendo con Jorge Villamizar, de Bacilos. Le pedí a Jorge libertad para meterle mano a la letra, me dijo “hermano andá y hacé lo que quieras” (imita su tono colombiano), y ahí me fui a trabajar al estudio con mi amigo y productor cubano, Yadam González, con quien vengo haciendo mis últimas canciones. Ajustamos los arreglos y salió. Ese es mi método. Primero voy por el concepto, después una canción tiene que reposar, y después vienen los cambios y al final los ajustes.

Noticias: ¿“Amanece” apunta a resurgir?

Torres: Tiene que ver con arreglar la vida como cada uno pueda, reinventándonos y teniendo paciencia para pasar esto, que es algo inesperado. Hace 100 años que el mundo no tenía una pandemia como esta, pero hay que seguir adelante.

Noticias: ¿Es el cantante de la esperanza?

Torres: No necesito definirme, que cada uno me ponga en el lugar que quiera. Lo importante es que yo me sienta cómodo en el lugar que estoy. Nunca pensé que iba a provocar cosas positivas con una canción. Pero me gusta que la gente se motive y acompañarla en momentos de mierda. Puede que algunas de mis canciones tengan cadencia positiva, pero hay otras, como la que le escribí a mi mamá cuando la perdí (NdR: Lolita Torres, que falleció hace 18 años).

Noticias: Hablando de la familia, ¿le gustan los temas de Ángela?

Torres: Escucho lógicamente todo lo que hace mi sobrina, y estoy en contacto con ella. Está haciendo su búsqueda, como todos cuando empezamos. Me gusta. Me gusta mucho escuchar cosas nuevas, no tengo prejuicios. Me fijo por ahí más en los sonidos, cómo es el arreglo, cómo suena. Indudablemente la música cambió, y cambia cada vez más rápido. Los chicos de hoy, lo veo en mi hija, tienen otro audio. Necesitan el “pum-pum”. Nosotros teníamos otro juego con batería, algo como los de Bruno Mars, que por eso suena a los 90. Hoy la música es “mmah-mmah, uwiuwiuwiu...” (imita los sonidos y se ríe).

Noticias: ¿Escucha música con su hija?

Torres: Yo soy análogo, a mí me gusta ponerle longplays y ella pone Spotify. Yo empecé grabando los primeros discos en cintas de 2 pulgadas. Me acuerdo que viajaba con Cachorro López a Nueva York para terminar las mezclas y era un incordio, porque la cinta no la podían pasar por el scanner porque se podía desgrabar. Hoy eso no va más. Apretás un botón y “tac”, viaja la sesión y la abre un productor al otro lado del mundo. Al mundo digital hay que sacarle provecho.

Noticias: ¿La tecnología vino a salvar la industria, con la producción a la distancia?

Torres: La tecnología te va dando cada vez más alternativas, más avances. Hoy te das cuenta que sin Internet no hay mundo. Las nuevas generaciones son muy dinámicas. La canción pasa por uno, y por otro. Para mí está buena esa dinámica. Siempre me gustaron los duetos.

Noticias: ¿Alguno que le guste más?

Torres: Hace muchos años me convocaron del Sindicato Argentino de Hip Hop, y me encantó. Tenían una canción donde rapeaban sobre una melodía y ellos se imaginaron que era mi voz la que cantaba. No tengo problema en abrirme.

Noticias: ¿Ve surgir un nuevo Diego Torres?

Torres: Me gusta reinventarme, no me gusta quedarme quieto. Pero dentro de mi estilo. Si escuchás los primeros discos te das cuenta de que es otro Diego. En el medio, nunca esperé que iba a cantar con Rubén Blades, a quien admiro. Y pude no sólo compartir una canción con él, sino trabar una relación, como la que tengo con Carlos Vives o Alejandro Sanz.

Noticias: ¿Se extraña más a los amigos en cuarentena?

Torres: Los que me conocen saben que yo soy abracero. Yo no concibo la vida así. Con la gente que uno quiere, saludar a la distancia, eso para mí es duro. Me di cuenta de que terminé dándoles más valor a los abrazos, a los afectos.

Noticias: “Tratar de estar mejor” ya tiene 25 años. Y “Color esperanza” cumple veinte el año que viene. ¿Fue himno para la salida de la crisis de 2001?

Torres: ¡¿Veinte años?! Tendré que regrabarla. Con “Tratar de estar mejor” hicimos una versión hace poco en un concierto con la sinfónica joven de Colombia. Fue realmente una cosa muy linda, invité a un rapero que se llama Jiggy Drama, que es de San Andrés. Habla en spanglish, y me gusta mucho el resultado. Estoy con mucha ilusión de replicar eso.

Noticias: ¿Habrá disco nuevo en 2021, o siguen los singles?

Torres: Para mí el disco es el disco. Pero si yo salgo de gira, siempre hay 15 canciones que no puedo dejar de cantar, y en contraposición siempre está el trabajo nuevo. Creo que los temas lanzados independientemente ayudan a eso. Todo el tiempo estás presentando material nuevo, sin dejar de tocar lo viejo. Y vas construyendo en el medio la aventura de un nuevo disco.

Noticias: ¿Le gusta saltar de estilos musicales?

Torres: Me gusta mucho fusionar, desde mis comienzos. Cuando era jovencito metía el reggae y el rap. En la compañía, cuando íbamos a presentar “Tratar de estar mejor”, me decían “pero no tiene coro la canción”. Después fui a España y sumé el funk y lo latino con el flamenco. Y así fue ampliando el horizonte, condimentando.

Noticias: ¿Cocina?

Torres: Yo tengo mi cocina, mis procesos, mis ideas, pero siempre abierto a intercambiar. Me gusta que me den una visión distinta. Pero yo necesito sentirme cómodo con lo que hago. Que a veces me queda horrible, y otras veces me queda simpático (ríe).

Noticias: ¿En qué género se siente más cómodo?

Torres: Siempre tienen que ponerte en un lugar, y yo jugué a no estar en ninguno. El argentino necesita ponerte categorías: “¿qué vas a ser, actor o músico?, ¿qué cantás, pop o melódico?, ¿qué sos. K o Anti K?”. ¡Yo soy yo!

Noticias: ¿Y qué es, K o Anti K?

Torres: Busco ser independiente. Tengo casi 50 años, cinco décadas, y veo que muchas situaciones se repiten. A veces pienso si los políticos lo hacen mal a propósito. Me cansa, no veo un consenso. Si yo me manejase así con mi banda sería un caos.

Noticias: ¿Qué cosas se repiten?

Torres: Primero vinieron y privatizaron, después estatizaron, después privatizaron. Y en el medio nadie te muestra un número. Vamos con la deuda, después refinanciamos la deuda. Son muchos años de un sistema que se quiebra sistemáticamente, y le piden a la gente que acompañe. La inflación, el dólar, siempre las mismas películas. Como pueblo tenemos la necesidad de trabajar en una salida sostenible. Si no, son siempre las mismas peleas. Es como un matrimonio que repite sus problemas, y no se separa. Y en el medio estamos nosotros, que somos los chicos de la pareja.

Noticias: El video de “Amanece” tiene estética de noticiero, ¿crítica al periodismo?

Torres: El noticiero es una metáfora también, porque todos estamos invadidos por eso, y creo que es hora de que empecemos a mirar el mundo a través de nuestros propios ojos, eso es un poco lo que propone, que nos informemos pero que saquemos nuestras propias conclusiones.