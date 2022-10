Ignacio González Castro: “En Latinoamérica se desconfía del exitoso”

Ignacio González Castro es como un ying-yang viviente. Charla con ese modo sereno, clásico de la genética uruguaya, pero en bambalinas lleva una vida vertiginosa. Fue modelo adolescente, y sin dejar la facha de lado, con apenas 23 años metió primera en su carrera emprendedora, y se animó a apostar en grande: America Business Forum (7ma. edición, 7 de octubre, Punta del Este) y America Rockstar (2da. edición 5 y 6 de noviembre, Montevideo), fueron sus dos marcas registradas para replicar en nuestras tierras, esos encuentros de líderes que marcaban la evolución sostenida en el hemisferio Norte. Sin repetir y sin copiar, les aportó ese condimento latino, tan intimista y cercano que convirtió las lecciones en historias de vida, y los encuentros empresarios en tertulias heterogéneas aptas para todo público. Por sus foros pasaron personalidades de diferentes ámbitos, desde la política hasta el deporte, la moda, los negocios y el espectáculo. Todos con un mismo fin: compartir historias y experiencias que generen impacto en otros. Como su programa televisivo, “El Legado”, que supo congregar en entrevistas únicas, los recorridos vitales de grandes nombres de la cultura de su país, y que en breve se multiplicará con otras figuras del continente. Su consigna para llegar al éxito y la felicidad: ir hacia el futuro sin desoír el pasado. Un espíritu de bonsái que tras su envase joven busca atesorar los consejos de almas milenarias en una oleada que se multiplique hasta el infinito.

Noticias: ¿Qué fue lo que disparó la idea de armar estos foros en el cono sur?

Ignacio González Castro: Me fui a estudiar a Estados Unidos, a una universidad en Boston que tiene el programa de emprendurismo más importante del país, y me rompió la cabeza el hambre por comerse la cancha que tenían los que estudiaban ahí. Eran clases de cuarenta personas y, a diferencia de lo que pasaba en nuestros países, iban a clase los cuarenta. Los latinos vamos allá pensando que la podemos chamuyar.

Noticias: ¿Qué nos falta?

González: Es un cambio cultural. Si miras Estados Unidos o Israel, el emprendedor es visto con buenos ojos y los éxitos se ven como una luz a seguir. En nuestros países se desconfía del exitoso, se piensa que hizo algo fuera de la ley o que jodió a alguien. Está mal visto destacarse, se quiere igualar hacia abajo.

Noticias: Y las reglas de juego tampoco ayudan…

González: Pero esa falta de reglas que nos debilita, también es la que nos ayudó a saber jugar en cualquier terreno. Creo que Uruguay está pasando por un gran momento porque hay un sentido de nación muy fuerte, se transformó en un oasis para la captación de inversiones. Resalta la calidad democrática.

Noticias: Es una democracia muy amable, con diferencias, pero no grietas

González: En la política uruguaya no garpa la grieta. En Argentina está desprestigiado el trabajo de los políticos, porque ellos deberían darse cuenta de que, a pesar de los cambios de bandera en un gobierno, hay cosas que no deben cambian.

Noticias: Regresó al Uruguay cargado de ideas, pero ¿cómo se decidió lanzarse con un megaproyecto como el America Business Forum?

González: De a poco. Nuestro primer foro lo hicimos en el aeropuerto de Montevideo para 700 líderes, y fue todo un desafío. La segunda edición duplicó la cantidad de asistentes, y al año siguiente decidimos llevarlo a Punta del Este. Ahora ya estamos en casi 6000 líderes latinoamericanos que vienen a pensar en un lugar paradisíaco. También nos dimos cuenta que lo que tracciona, y, sobre todo, inspira, son las historias de vida.

Noticias: Un día se calzó el rol de entrevistador y produjo “El Legado”, un programa de entrevistas intimistas a figuras de la historia uruguaya.

González: La idea del formato es una especie de viaje interior, donde llevamos a la celebridad a diferentes escenarios y recorremos sus momentos más oscuros, sus mayores éxitos. A veces los jóvenes nos creemos que nos las sabemos todas y hay tanto que aprender de los que ya la vivieron. La vida es demasiado corta para cometer todos los errores uno mismo. La entrevista al ex presidente Tabaré fue uno de los grandes hitos.

Noticias: ¿Sus personajes deseados?

González: Elon Musk, y del mundo de la política, Barack Obama me parece un líder fuera de serie, y del deporte me encantaría Rafa Nadal o el Cholo Simeone, porque son más cercanos, pero tengo una lista larguísima.

Noticias: En los últimos años hubo una alta inmigración argentina en Uruguay, ¿le molesta la invasión?

González: Para nada. Ustedes tienen ese condimento y picante que se necesita, asociado al buen gusto y a ese impulso a tomar riesgos y hacer cosas. Creo que ambos se pueden beneficiar del encuentro. La simbiosis entre los pueblos hermanos está más consolidada que nunca.

Noticias: ¿Cómo jugó su juventud?

González: Creo que me jugó a favor, a pesar de que culturalmente nuestros países no están muy preparados para ver a jóvenes ocupar lugares de decisión. La juventud es espectacular porque es el momento de tu vida en el que tenés un hándicap, donde si te equivocas es porque estás aprendiendo y si te va bien, sos un crack porque la hiciste tan joven. Me gusta formar equipos con gente joven, porque están ávidos de aprender.

Noticias: De todas las lecciones que escuchó de sus entrevistados, ¿cuál es la que más le llegó a nivel personal?

González: Algo que aprendí de Maravilla Martínez, que me dijo “la vida es un combate, y vos solo te tenes que subir al ring, ponerle el cuerpo y seguir en la lucha”. Otra máxima que tengo es que hay como una especie de energía circular en la vida, por eso siempre hay que poner todo de sí porque la vida te devuelve de alguna forma. A veces no pasa como lo que vos esperas, te la devuelve por otro lado.

Noticias: Dentro de 30 años, si se sentara en el lugar de entrevistado, ¿qué se preguntaría y cuál cree que sería su legado?

González: Me preguntaría si fui feliz, y qué cosas hubiera cambiado. Me preguntaría qué aprendí, y que voy a hacer el resto de mi vida con esas lecciones. Si disfruté cada momento y si fui coherente conmigo mismo.