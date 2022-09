Nicolás Francella: "No me molestan las comparaciones con mi papá"

Jeff Bridges, Michael Douglas, Muriel Santa Ana, Dakota Johnson, Kiefer Sutherland y Jane Fonda son apenas algunos ejemplos de intérpretes que en sus comienzos debieron cargar con el apellido de un padre actor y famoso, pero, gracias a su trabajo, tenacidad y talento, encontraron la forma de forjarse un nombre propio y de establecer las coordenadas para un camino autónomo.

Espejos en los que puede reflejarse Nicolás Francella, quien atraviesa un gran momento profesional sin que le pesen las naturales comparaciones con su progenitor, Guillermo.

Este año establece una etapa de consolidación para el actor. Ha protagonizado dos estrenos cinematográficos (“Un crimen argentino” y “En la mira”) y forma parte de la ficción televisiva “María Marta, el crimen del country” en la que se luce al hacerse cargo de un codiciado rol villanesco.

Su aspecto juvenil contrasta con la aproximación reflexiva con la que encara la entrevista. Nicolás Francella no es un declarante impulsivo, piensa cada respuesta. Sin resultar arrogante, se percibe en su rostro la satisfacción que le provoca poder elegir los proyectos a los que brinda su capacidad laboral. Un lugar que se ganó en un breve tiempo de trayectoria y que lo impulsa como uno de los rostros jóvenes capaces de estimular una renovación actoral en el cine argentino.

Noticias: ¿Qué fue lo que lo atrajo de “Un crimen argentino”? El guión, su personaje, ¿por donde pasó la decisión de sumarse al proyecto?

Nicolás Francella: Cuando tomo la decisión de participar en un proyecto siempre es en base al guión, a la historia y personalmente me resultan muy atractivos los casos reales. En este caso las charlas previas que tuve con el productor Juan Pablo Buscarini y todas las ideas del director Lucas Combina, sumado al elenco de mucho oficio como el que hay te da una contención muy grande. Veníamos hablando desde hacía bastante con el productor y me fui enterando de a poquito sobre cómo se iba armando el equipo, los colegas que se sumaban, me pareció muy interesante cómo se fue dando todo.

Noticias: Con Matías Mayer ya habían coincidido en la película “Maracaibo”, ¿no?

Francella: Sí, hace mucho tiempo y tuvimos la escena más importante de la película porque es la que da pie a toda la historia. Además nos conocemos, tenemos mundos muy parecidos, amigos en común del trabajo y de la vida, ¡hasta fuimos a colegios similares!

Noticias: Justamente en relación a usted y a actores como Matías o Peter Lanzani, ¿se siente parte de una renovación actoral en el cine argentino?

Francella: No por incluirme pero digo, lógicamente hay un momento en el que aparecen nuevas generaciones con actores y actrices dentro de ese rango que están más inclinados al cine, al teatro o a las series. Creo que en este momento estamos en un in crescendo relacionado a lo audiovisual donde hay oportunidades. He tenido buenas intuiciones, la estoy pasando bien en los proyectos y tuve la posibilidad de elegir dónde participar…

Noticias: ¿Usted puede elegir sin condicionamientos como pueden ser el dinero o la cantidad de ofertas?

Francella: Por suerte ahora estoy pudiendo elegir hacer cosas diferentes, soy consciente de eso. De que estoy con trabajo, no dejo de valorar y entender lo importante que es la continuidad de laburo y la variedad y calidad de los proyectos. Tengo fe de que esta ampliación de ofertas va a fomentar mucho más trabajo, valoro ser parte de eso.

Noticias: Este año protagonizó “En la mira”, también está en la serie “María Marta” y ahora en ”Un crimen argentino”. ¿Podemos decir que está cosechando lo que sembró ?

Francella: Sí, viste que es una profesión de momentos y en este instante me encuentro con continuidad y posibilidad de elegir, pero lo enfrento de la misma manera que lo hice con mis primeros trabajos. Sigo teniendo desafíos y sintiendo esos nervios en las semanas iniciales. Yo enfrento el laburo siempre igual, antes y ahora, ésta es una profesión muy inestable.

Noticias: Pero más allá de tener el mismo método de trabajo desde siempre, en casos como el de “Un crimen argentino” o “En la mira” usted es protagonista. ¿Hay más peso sobre sus hombros cuando encabeza?

Francella: Sí, y lo tomo, pero lo dejo rápido. Coincido con vos, pero trato de no darle entidad al tema cuando empiezo un rodaje porque mi entrega, responsabilidad y predisposición hacia cualquier proyecto es exactamente la misma más allá del papel que haga. En “Un crimen argentino” me sorprendió el liderazgo del productor Juan Pablo Buscarini, cómo se cargó un rodaje intenso, complejo, de época, nunca lo vi desbordado.

Noticias: Ahora que habla de ese tema, ¿qué necesita un actor de parte del productor y del director?

Francella: Del director, ante todo que sea honesto. Que pueda transmitirte lo que quiere y que genere una fluidez entre actores y actrices, que sea capaz de comunicar su visión con confianza. Cuando pasa eso todo llega a buen puerto porque sentís esa seguridad.

Noticias: Tanto en “Un crimen argentino” como en “En la mira” tiene escenas de contenido sexual. En la industria se habla mucho del “coordinador de intimidad”. ¿Está todo coreografiado o existe algún lugar para la espontaneidad?

Francella: Para mí funciona absolutamente igual que siempre. Es un momento rarísimo donde sentís un silencio tremendo en el set. He tenido la suerte que muchas veces el director o la directora piden ese silencio y también que no haya mucha gente presente. Si se transforma el algo coreográfico es únicamente por la cámara porque la intimidad sexual cuando es coreográfica deja de ser natural, trato de estar muy concentrado para romper esa incomodidad.

Noticias: En “Un crimen argentino” están Darío Grandinetti, Rita Cortese y César Bordón, tres actores que formaron parte de “Relatos Salvajes”. Szifrón está preparando la película de “Los Simuladores”, ¿se le acercó alguien para hacerle una propuesta ?

Francella: Para trabajar en esa peli de Los Simuladores, ¿decís? No, me imagino que va a estar centrada en el grupo original. Si me llamara Szifrón para un papel sería un privilegio enorme, un lujo. Pero no pasó, lejos por ahora (se ríe).

Noticias: Cuando alguien trabaja en cine suelen preguntarle por la televisión o el teatro. En su momento usted formó parte de “Madre e hijos” con Selva Alemán y Sergio Surraco. ¿Le gustaría volver a pisar un escenario?

Francella: Me gustaría. Quizás hoy en día no tengo un material que me convenza tanto para hacer, pero tengo claro que me quiero divertir con alguna comedia. Como no tengo un material en mente y el teatro puede condicionarte a la hora de filmar y viajar, todavía no hay nada en vista.

Noticias: Mencionó a la comedia y su padre es uno de los grandes comediantes argentinos. ¿Le tiene alguna aprehensión a las comparaciones que pudieran generarse o no es un tema para usted?

Francella: La verdad que no, estoy muy acostumbrado al tema y les pertenece más a los demás que a mí. Nunca manifesté una incomodidad o un fastidio con respecto a eso. Tanto en teatro como en las tiras transité mucho más la comedia que el drama, es un género muy difícil.

Noticias: Hablando de dificultades, en “María Marta” usted interpreta al vecino, un personaje central, pero fuera de la familia que concentra toda la acción. ¿Cómo encaró a ese personaje que está tan presente pero a la vez es casi como un fantasma?

Francella: Justamente de esa misma forma, él está aislado de todo lo que pasó. Recién a medida que transcurren los capítulos vas entrando en la historia y en su vida. Hubo un gran trabajo con la directora Daniela Goggi que es una genia, con toda la información que tenía sobre el caso, el guión y la suerte de tener veintipico días de rodaje corrido, me permitió tener toda la historia rodada casi cronológicamente, así que no solté al personaje. Cuando ocurrió el crimen yo tenía 11 años y recuerdo, igual que cuando pasó lo de las Torres Gemelas, estar en la cocina de mis papás leyendo el diario con planteos hipotéticos de lo que había pasado. Son imágenes de ese momento en mi cabeza: el pituto, la familia…sobre el vecino cuando empecé a revolver no había tanta información, encontré lo que pude y elegí meterme en la ficción, no en el estereotipo preconcebido. Porque la serie es una ficción, no te va actualizar el caso, todavía hay un juicio abierto.

Noticias: La última. ¿Sigue teniendo su restaurante? ¿Qué tres platos le recomendaría a alguien que vaya a comer después de ver en el cine “Un crimen argentino”?

Francella: De entrada el tartar de salmón y palta, después, como principal vamos con los ñoquis que están dentro de una cabutia de calabaza, de paso uno después la puede rasquetar un poco y seguir comiendo (se ríe). Para el postre no hay como el volcán de dulce de leche.



Agradecimiento: Palladio Hotel.

por Leonardo Martinelli