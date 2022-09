En los jardines del hotel cinco estrellas donde se hace la sesión de fotos, y en cuyos salones se concretará la charla con NOTICIAS, Franco Masini se muestra predispuesto a las indicaciones y al cambio de prendas. La rotunda belleza de su rostro sin tiempo se iguala a un indiscutible carisma. El joven actor y cantante, sin embargo, despliega envidiable serenidad acompañada con una sincera cordialidad, que está lejos de ser una pose impostada.

Su frondoso derrotero artístico arrancó en Disney, con un programa que se llamaba “Peter Punk”. Hizo tres temporadas cuando tenía apenas 14 y 15 años. Después participó de novelas como "Señales", "El legado", “Esperanza Mía”, “Cuéntame cómo pasó” y “Amar, después de amar”. En paralelo, intervino en las películas "El clan", de Pablo Trapero, “Inseparables” de Marcos Carnevale, y encabezó “Sólo el amor” de Andy Caballero y Diego Corsini.

Pero su carrera dio un salto cuando formó parte de la tercera temporada de “Riviera”, la serie británica creada por Neil Jordan, protagonizada por Julia Stiles y Rupert Graves, que transcurría en parte en Buenos Aires, aunque hablada en inglés. A esto le siguió la primera temporada de “Rebelde” una serie mexicana basada en las exitosas telenovelas argentino-aztecas, y la española “Todas las veces que nos enamoramos”, en sendos casos para Netflix.

Noticias: Su carrera actoral ya es internacional.

Franco Masini: Sí, estoy recontra contento con todo lo que surgió laboralmente en el exterior. Desde “Riviera” se me abrieron muchas más puertas y emprendí proyectos en diferentes países. Siempre llevando el timón hacia donde me convocan. Enseguida surgió integrarme a “Rebelde” en México, y hace poco grabé “Todas las veces que nos enamoramos” en España. Ahora estoy en Argentina. Quiero decir, estoy bastante desplegado por el mundo, pero no es que me fui a vivir a otro lado. Siempre hice base acá, en mi país; las propuestas me trasladaron. De eso se trata, ir y volver. Creo que hoy con las producciones internacionales de las plataformas de streaming hay que entender que, a partir de ahora, esa pluralidad será la norma.

Noticias: Al escucharlo, uno piensa que entonces usted es un ciudadano del mundo.

Masini: Sí, es verdad. Viajar me abre muchísimo la cabeza.

Noticias: ¿En qué sentido?

Masini: Me refiero a lo enriquecedor de ir y trabajar en otras culturas, desde el hecho de compartir tiempo, adaptarte a nuevas formas de trabajo, hasta integrar un equipo con gente de diversas nacionalidades. Porque las costumbres son distintas, y el modo de trabajar también. Entonces, uno debe estar en constante adaptación porque eso resulta en un gran crecimiento. Al menos para mí.

Noticias: Usted trabajó en una producción sajona, en una mexicana y en una española. En su experiencia, ¿cómo fueron esas modalidades laborales?

Masini: Cada una tiene su propio estilo. Por ejemplo, en México filman mucho, no hay demasiado límite de horarios. Uno tiene que estar predispuesto a tener la energía durante todo ese tiempo y a sostenerla para seguir el ritmo, que es el de la serie también. Algo que es muy normal allá, pero para nosotros, no tanto. En Argentina hay más o menos un horario, determinadas horas y jornadas y ambas con sus máximos. En cambio, cuando grabé en Londres, al sur de Francia y en Venecia, previamente en las locaciones tuvimos muchísimos ensayos de todas las escenas. Recién cuando estaban perfectas, por así decirlo, se filmaba. De hecho, hubo veces donde en un día sólo filmamos una.

Noticias: Hay que adecuarse entonces.

Masini: Sí, pero como decía antes, cuando uno tiene la posibilidad laboral de integrarse a estas experiencias debe aprender de todas. La adaptación y el aprendizaje constante hacen salir de un lugar cómodo.

Noticias: ¿Cuál sería su comodidad?

Masini: Es diferente sí, como local, ya sabes de antemano cómo es, con quién, qué te van a decir, todo. Al trabajar en el exterior, uno se debe adaptar no solo a las reglas de otro país, sino al hecho de trabajar y tratar con personas de mentalidades diferentes, a que incluso hay otro tipo de comidas; y lo más importante, a que los seres queridos están a doce horas de distancia.

Noticias: ¿Cómo vivió estas circunstancias?

Masini: Trabajar en el exterior me hizo crecer. En primer lugar, aprendí a estar dispuesto al cambio en varios sentidos. Porque no terminas el trabajo y volves a tu casa o vas a lo de tus amigos que están haciendo un asado. Regresas al hotel y estás solo. Después, a nivel social como uno quiere ser parte, entonces requiere que tu personalidad se predisponga a vincularse e integrarse con el entorno y la gente. En resumen, no es únicamente un desarrollo profesional sino también íntimo.

Noticias: ¿Usted se refiere a las fortalezas de uno?

Masini: ¡Cien por ciento! A mí me pasó en México, en 2021, cuando todavía no estaba tan desarrollado el tema de las vacunas, que fue una época muy compleja, demandó un esfuerzo enorme, no sólo mío sino de todo el equipo. Para poder seguir llevando adelante las grabaciones había protocolos muy estrictos, donde no se permitía que hubiera personas ajenas a la producción, ni podías salir de las locaciones o estudios, porque nos hisopaban diariamente. Todo eso hizo que tuviera que ser fuerte.

Noticias: ¿Cómo lo logró?

Masini: Pensé: “Estoy haciendo lo que amo, pero estoy dejando atrás a un montón de seres, como son todos mis afectos, que están muy lejos mío”. Entonces, la fortaleza estuvo en no caer en la tentación de protestar por tantos hisopados y tantas horas de filmación, o de sentirme mal porque pasaba mucho tiempo solo. No olvidé nunca que estaba haciendo lo que me gustaba y es mi vocación. Así, creo, logré una templanza que me sirvió para enfrentar los siguientes desafíos con nueva mirada.

Noticias: ¿Qué extrañaba de Argentina?

Masini: Esos asados como almuerzo del domingo en familia, cuando vienen los abuelos, los primos y todo el mundo. El cruzarme con mi viejo en el centro e ir a tomar un café. Diría que se extrañan esos momentos que son parte de nuestra raíz y cultura.

Noticias: Y en España, ¿cómo lo pasó?

Masini: ¡Muy bien! Fue este año y ya tenía el bagaje que comenté. Entonces mi actitud es distinta para bien. Me pasó que un colega de trabajo en Madrid me dijo, “¿Querés venir a mi casa en Barcelona por el fin de semana?”, y me tomé un tren. Pero por fuera de lo actoral, también me vinculé a marcas que me contactaron por estar ahí.

Noticias: ¿El canto sigue estando presente en su carrera?

Masini: Siempre. Sigo escribiendo y componiendo. En pandemia saqué seis canciones porque no estaba apurado. La voz es una herramienta que me gusta explorar. Pero hacerlo de forma profesional demanda mucho tiempo y energía.

Noticias: ¿Qué evalúa a la hora de sumarse a un proyecto?

Masini: Para mí fue especial cada uno de los que participé. Como actor pude darle mi propia impronta a un personaje y esa posibilidad de transformarlo es maravillosa. No importa si es un rol secundario o protagónico. Lo que me atrae e interesa siempre es a quién voy a interpretar, quiénes participan, de qué habla, cómo se quiere contar. Lo demás es secundario.

Días atrás, junto al genial folclorista Nahuel Pennisi, Fernando Dente y un numeroso elenco, estrenó "Regreso en Patagonia". Un musical basado en la novela "El regreso del joven príncipe", del poeta, narrador y empresario argentino Alejandro G. Roemmers, que a su vez homenajea al ya clásico universal libro “El principito” del aviador y escritor francés Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944).

Noticias: ¿Qué le interesó de esta propuesta escénica?

Masini: Diría que todo. Pero sobre todo que es una gran apuesta artística y para toda la familia. Lo cual es muy tentador como actor. A veces hacemos determinados roles para un tipo de género, pero si es para todo público, nadie queda afuera. Además, en estos momentos, creo que es muy importante disfrutar a través del arte. No dudo que a cada uno de los creadores, artistas, gestores y técnicos que estamos embarcados, nos guía la misma convicción.

Aunque tiende a ser muy reservado con respecto a su vida privada, no dudó en presentar su novia a todos sus fanáticos. "Mi 2020", escribió junto a una tierna foto abrazado a ella que compartió en su cuenta oficial de Instagram. Se trata de Juana Farrell, una joven empresaria de 27 años.

Noticias: La última pregunta, ¿está enamorado?

Masini: ¡Sí! Estoy de novio con Juana hace ya dos años.