Nuria Am: “Llevo el periodismo en la sangre”

Proponerse el desafío de hacer la mejor nota todos los días. Podría ser abrumador, pero para ella, que lleva el periodismo en la sangre, resulta una tarea placentera. Entusiasta, hacedora, inquieta, curiosa, sensible, divertida —según su propia definición—, Nuria Am se reconoce también “una mina feliz y agradecida”.

Periodista especializada en política, locutora de radio y conductora en televisión, empezó a trabajar a los 17 años. Pasó por diferentes roles, trabajó en radio, TV y gráfica —Grupo Clarín, Radio Mitre, América TV, Canal Metro, CNN Radio, CNN en Español, Once Diez— y ganó un Martín Fierro a la mejor conducción. Hoy forma parte del programa Modo Fontevecchia que conduce Jorge Fontevecchia (lunes a viernes de 8 a 12 por Radio Perfil y Canal Net TV) y escribe para El Cronista, iProfesional y datonuria.com.ar.

“Me siento en mi mejor momento, tengo madurez profesional, estoy contenta y disfruto lo que hago. Me siento bendecida por la profesión. Muchas veces me pregunto si volviera a nacer haría lo mismo y me doy cuenta de que sí, porque lo llevo en mi sangre. Estoy donde quiero estar”, asegura.

En lo personal, y a pesar de su agenda recargada, trata de estar presente lo mejor que puede para sus hijos Ignacio (14), Tomás (12) y Catalina (8). “Soy re culposa”, confiesa. Y si tuviera tiempo quizás tomaría clases de canto y hasta tendría su propia banda con amigos. No sería como su madre Nélida, que fue soprano en el Colón, pero cree que podría ser muy divertido.

Noticias: ¿El periodismo es amor, pasión, conflicto?

Nuria Am: Es más pasión que amor, conflicto y enamoramiento. Me meto en el laburo y me abstraigo.

Noticias: ¿Qué es lo más luminoso y lo más complicado de esta profesión?

Am: Lo más luminoso es cumplir el objetivo de llevar un poquito luz sobre determinados temas. Muchas veces me he preguntado cuál es el aporte que yo hago.

Noticias: ¿Y cuál es?

Am: Poder ayudar a pensar, dar disparadores o herramientas para poner blanco sobre negro en determinados temas.

Noticias: ¿Lo más complicado o lo que menos le gusta?

Am: Como toda carrera tiene sus dificultades, sobre todo en el inicio, para hacerse un lugar. Después, puede haber situaciones de conflicto por abordar tal o cual tema o cuando se mezclan intereses o cuando entrás en algún tipo de contingencia respecto de lo que pensás y lo que se espera que pienses o que digas. Pero yo nunca sufrí esa cosa de: “Esto no lo podés decir, esto no lo podés preguntar”. Obviamente, tenés en claro qué camiseta tenés puesta, conocés la empresa para la que trabajás. Pero siempre me sentí libre con mi trabajo. Y aprendí a mirar como si fuera desde el ojo de la cerradura, tanto para un lado como para el otro para no marearme y no contaminarme.

Noticias: ¿Nunca le tocó pasar por situaciones desagradables?

Am: En algunos momentos particulares de enfrentamientos ideológicos gobierno-empresa y cubriendo determinadas situaciones, sí, obviamente. Sí frente a quienes estaba, frente a una movilización o frente a determinados funcionarios que me tiraban alguna patada por la empresa para la que trabajaba.

Noticias: ¿Qué cobertura recuerda especialmente?

Am: Siempre hay desafíos personales y periodísticos. Yo era muy chica en 2001 e hice coberturas de días y días en la calle y eso me enriqueció muchísimo. Coberturas muy tristes como la de Cromagnon. Después, cuando Menem estaba preso en la quinta de Gostanián me propuse entrar y, no sé cómo, me metí en la fila de los que iban a saludarlo por el día de su cumpleaños y, de repente, terminé en el living con Menem y Bolocco.

Noticias: ¿Su mejor nota en los últimos tiempos?

Am: El desafío es hacer la mejor nota todos los días. Aprendí una forma de trabajo muy rigurosa en la CNN en Español, y hoy estoy en el equipo de Fontevecchia que me permite meterme en los temas de todos los días desde la multiplataforma. Además, escribo para El Cronista y para iProfesional. Estoy muy contenta. Y si tuviera que elegir una nota de los últimos tiempos recuerdo la que le hice a Felipe Solá.

Noticias: ¿Cómo fue?

Am: Después de muchos mensajes, de charlar y de ablandarlo, Solá vino a mi programa de la CNN en Español a hablar por primera vez después de que le avisaran, mientras estaba en un vuelo, que dejaba de ser canciller. Estaba muy dolido y me costó mucho que hablara. Fue una muy buena nota y tuvo muchísima repercusión.

Noticias: ¿Cómo maneja su ego con tanta exposición?

Am: Cuando empecé a trabajar me daba vergüenza la exposición y después empecé a convivir con eso. Al ego lo freno, lo calmo y lo bajo. Es necesario en algún punto, pero no puede manejar mi carrera ni manejarme a mí. Yo soy periodista, el que trabaje en tele o en radio es circunstancial.

Noticias: ¿Y cómo ve el periodismo argentino actual?

Am: Creo que hay grandes periodistas, pero estamos en un momento muy difícil y hay que tratar de salir de la disyuntiva. La gente quiere que le digas lo que quiere escuchar, por eso tenemos esta cuestión tan polarizada en los medios. Radicalizar el discurso para el que sabés que te va a escuchar y el otro no importa. Eso me da lástima, el silencio también, la no repregunta. Los periodistas tenemos que hacer el ejercicio importante de salir de ese lugar porque no hace más que daño.

Noticias: ¿Cuáles son los temas que más le preocupan del país?

Am: La seguridad, la educación y la inflación, el costo de vida, las dificultades para mantener el circo que cada uno viene llevando adelante. Ojalá aparezca alguien que pueda romper esta polarización y hacer algo por los argentinos de verdad. Hoy me da la sensación de que ni el oficialismo ni la oposición pueden hacer demasiado. El oficialismo ya lo vemos y la oposición me parece que está muy enmarañada en su propia interna.

Noticias: ¿Cómo es su vida fuera de lo laboral?

Am: Me gusta correr, es una pasión que descubrí hace tres o cuatro años. Si tuviera tiempo quizás cantaría, actuaría, es una buena terapia. Me encanta juntarme con mis amigas y soy muy familiera

Noticias: ¿Cómo es su familia?

Am: Mis tres hijos, mis padres, mis hermanos. Me encanta compartir los domingos con ellos.

Noticias: ¿Cómo vive la maternidad?

Am: Trato de estar muy presente. Pero me cuestiono, soy re culposa, nunca paré de trabajar demasiado. Sólo cuando nació mi hija me habré tomado seis meses, pero con uno de mis hijos trabajé hasta una semana antes de parir y con el otro hasta dos días antes. Es la mamá que les tocó. También saben que puedo venirme del trabajo para irlos a buscar al colegio, comer con ellos y volverme. Siempre trato de transmitirles que mi laburo me hace feliz.

Noticias: ¿Proyectos pendientes?

Am: Poder acompañar a mis hijos en sus distintas etapas, viajar con ellos. Cantar también podría ser, quién te dice quizás algún día tenga mi propia banda, me divertiría tener una banda con amigos. Y en lo profesional poder hacer siempre un programa mejor.