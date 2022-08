Nico Cotton: “Los premios Gardel te alientan, pero no son el objetivo, la energía se pone en el laburo”

Quizás, uno de los grandes desafíos de los productores musicales es lidiar con el anonimato que esconde cada proyecto que lideran, quedando a la sombra del artista. Sin embargo, Nicolás Cotton, el productor, ingeniero de mezcla y compositor argentino, tres veces nominado a los Latin Grammy y ganador del Gardel de Oro en 2015, ha sabido mantener los pies sobre la tierra. “El ego lo único que hace es generar inseguridad y tristeza. Hay que manejarlo mucho”, reflexiona.

Su nombre está escrito junto a artistas como Wos, Cazzu, Conociendo Rusia, Nicki Nicole, Zoe Gotusso, Juan Ingaramo y Axel, entre otros. Además, estuvo a cargo de la producción y composición de la música original de la serie "El Reino" (Netflix) y de la dirección musical de la tira “Días de Gallos” (HBO Max).

Si hay algo que caracteriza su trabajo, es la heterogeneidad de sus proyectos, que abarcan desde los ritmos urbanos o el rock, hasta discos de folklore como el de “La Sole” Pastorutti, con quien se encuentra trabajando actualmente.

Hoy, con 17 nominaciones a los Premios Gardel 2022 (próximo martes 23 de agosto), Cotton, de 33 años, se sienta con NOTICIAS en un pequeño café de Caballito, su barrio natal, a repasar su historia y compartir la pasión que lo llevó a estar entre los productores más importantes de la Argentina.

Noticias: ¿Cómo nació su relación con la música?

Nicolás Cotton: Mi primer contacto fue de muy chico. Cuando cumplí un año mis viejos me regalaron una pista de carrera re cheta y un tamborcito pedorro. En el video del festejo se ve a mi viejo jugando con la pista y yo con el tamborcito. Es un poco el resumen de mi vida (risas). Después, me regalaron una batería y me pusieron un profe que me mostró el disco “Revolver” de los Beatles y me voló la cabeza. Más adelante, me gané una compu en un programa de Fantino y me empecé a copar con la música desde ese lado.

Noticias: ¿Cuándo decidió que quería ser productor?

Cotton: Nunca (risas). Es que nunca supe lo que era producir. En el colegio, un amigo me dijo: “Che quiero grabar unos temas míos”. Él tocaba los instrumentos y yo le decía: “A ver, tocalo más así, o asá”. Estábamos probando. Y me copó. Sentía que tenía mucho para aportar. Después, empecé trabajando para otros productores haciendo arreglos y, ahí, me di cuenta de que lo que estaba haciendo era más o menos producir.

Noticias: ¿Qué tiene de distinto Bizarrap?

Cotton: El Biza es un productor artista. Él es la marca. Es un genio y produce bárbaro. Lo que pasa que, hoy en día, el productor no es uno solo. Hay muchos productores que son beatmakers —compone ritmos usando sonidos muestreados— y son buenísimos. En mi caso, además de hacer beats, me gusta producir artistas como Conociendo Rusia, que no hay un beat en todo el disco. Una cosa es sentarse con una compu, hacer un beat, grabar una voz y, a lo sumo, algún instrumento. Otra cosa es organizar un mes de estudio, ver los tiempos, que los músicos tengan su espacio y que todo suene bien. Es otro tipo de producción, ni más difícil, ni más fácil, todo tiene su complejidad.

Noticias: ¿Cómo fue trabajar con Netflix en “El Reino” y cómo nació la cortina “Sobre mi tumba”, de Cazzu?

Cotton: Lo del Reino fue muy loco. Nunca pensé que iba a hacer música para una serie, pero me copé y salió bien. La canción de Cazzu la habíamos grabado unas semanas antes y pensé que estaba buena para la serie. Llamé a la productora y les dije: “Tengo una canción que es una bomba para la apertura” y todos se enamoraron. Así que no me quedó otra que llamar a Cazzu y convencerla (risas). Por suerte le re copó.

Noticias: ¿Cómo se construye un hit?

Cotton: Más que pensarla desde el hit, es pensarla desde el “acá falta una parte porque ya me aburrí”, o porque la canción va a crecer o va a sorprender. Como productor, tenés que estar tratando que el oyente esté entretenido. Ya sea una canción de guitarra y voz, una balada o un reggaeton, hay que tratar de captar de alguna forma al oyente y estar a la expectativa de eso, pero no pensando si en TikTok la va a re pegar o desde el challenge. Trabajo con la emoción y con tratar de generar esa emoción y de alguna forma contagiar a la gente de eso.

Noticias: ¿Cómo se maneja el ego cuando todos cantan sus canciones y nadie sabe que es suya?

Cotton: Es una locura. No sé cómo se maneja, la verdad que es raro. Hay algo del anonimato que tiene sus cosas positivas, porque nadie te jode, pero también pensás “esta canción la compuse o la produje yo”, y nadie sabe. Pero el ego lo único que hace es generar inseguridad y tristeza. La vida se encargó de ponerme los pies sobre la tierra. No hay que confundirse porque, en definitiva, es un trabajo. Cuando te comes la peli, la empezás a cagar. Como decía Sandro: “Una cosa es Sandro, la otra Roberto Sánchez”. Cuando sos Sandro, sos el uno, pero después bajas y sos Roberto Sánchez, una persona común y corriente.

Noticias: ¿Qué significan las 17 nominaciones a los Premios Gardel 2022?

Cotton: Lo hago hace tanto tiempo que no es una novedad. Cuando tenía 25 años gané el Gardel de Oro con Axel y fue como si nada. Después volví a mi casa y seguí siendo igual. Te empezás a dar cuenta de que los premios, o las nominaciones, obviamente sirven un montón y te alientan, pero no son el objetivo. La energía se pone en el laburo y no en el premio. Quiero hacer proyectos que me gusten y ser feliz que, en definitiva, es lo único que importa.

Noticias: ¿Cómo ve la escena musical argentina?

Cotton: Muy arriba. Estamos en un buen nivel, exportando buena música al mundo y sobre todo generando un gran semillero de artistas y productores. La camada de productores que va a venir va a ser increíble.

Noticias: ¿Con quién le gustaría trabajar?

Cotton: A nivel internacional no sé si llego, pero con Paul McCartney, o tener alguna sesión con Coldplay. Ojalá algún día se dé y si no se da, quedará el sueño. Y en Argentina, tenía ganas de trabajar con María Becerra y se dio. Dentro de poco sale una canción que produje y compuse con ella, que se llama “Automático”. Es un reggaetón old school que está buenísimo. Todavía no tiene fecha de lanzamiento. Además, estamos haciendo más música para su próximo álbum.

Noticias: Si se tuviera que dar el Gardel por alguna de las nominaciones, ¿por cuál se lo daría?

Cotton: Me gusta mucho el del Ruso (Conociendo Rusia), porque es un disco al que le metimos mucho amor y que va contra la corriente. Es natural, sin autotune, súper orgánico. Se grabó oldschool y creo que eso se refleja y me gusta. Pero la verdad es que no me importa mucho si gano o pierdo (risas).