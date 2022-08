Diego Velázquez: “El cine independiente está muy bastardeado”

Diego Velázquez transita por las distintas facetas de la actividad actoral con herramientas dignas de un arqueólogo experimentado dispuesto a desentrañar misterios ancestrales y a descubrir tesoros ocultos.

En teatro supo deslumbrar en la inolvidable puesta de “La terquedad”, en una recordada versión de “Cock” junto a Leonardo Sbaraglia y a Eleonora Wexler y también en “Escritor fracasado”, “Estado de ira” y “Los corderos”.

En el cine mostró su versatilidad en propuestas tan diversas como “La larga noche de Francisco Sanctis”, “La reina del miedo”, “El maestro”, “Las Rojas”, “Relatos salvajes” y “Kryptonita”.

Ahora, este marplatense con nombre de pintor, se ha convertido en una figura requerida por las plataformas de streaming. Luego del policía que interpretara en la ultraviolenta “Entre hombres”, fue convocado para la segunda temporada de “El reino” y protagoniza “Santa Evita”, ambiciosa adaptación de la novela de Tomás Eloy Martínez que puede verse por Star Plus.

En un hotel porteño que celebra las cuatro estaciones, Diego Velázquez recibe a NOTICIAS dispuesto a conversar.

Noticias: Si bien al final del día solo se trata de actuar, ¿cómo se preparó para hacer de periodista en “Santa Evita”?

Diego Velázquez: Como este periodista en particular es un alter ego de Tomás Eloy Martínez fui directamente a leer lo que él había escrito y también muchas notas que le hicieron con respecto al trabajo que había realizado en Santa Evita. Pero después, al leer los guiones, como esta historia es un thriller, para mí fue medio inevitable pensar en el cine norteamericano de los 70. En películas como “Todos los hombres del presidente” y jugar a ser un periodista en peligro debido a su investigación, con una moral no tan clara. Decidí lanzarme hacia mi propia fantasía de todo ese cine que tengo visto y me encanta.

Noticias: Aún hoy se recuerda su interpretación en “La larga noche de Francisco Sanctis”, parece que el cine y el streaming le están dando la posibilidad de transitar distintos aspectos de nuestra historia. ¿Le interesa especialmente esa exploración?

Velázquez: Sí, más que hacer un ejercicio de época, me interesa centrarme en lo que sucedió. Los hechos y las circunstancias que se ponen particularmente en juego en estas ficciones son muy interesantes. Lo mismo cuando me tocó hacer “Entre hombres”, ahí había algo de una época más cercana como son los ‘90 pero que atraviesa la realidad actual de una manera rotunda. Y en producciones como estas, donde tenés todo el soporte detrás para poder hacer la ambientación que necesita la historia, eso se agradece.

Noticias: Si bien usted hizo mucho cine y televisión, ¿hoy el futuro de los actores está en el streaming?

Velázquez: El presente por lo menos sí, porque te diría que casi no tenemos otra manera de conseguir trabajo. El cine independiente está bastardeadísimo, cine comercial hay muy poco, teatro también, no hay ficción en la tele prácticamente, entonces se agradece la existencia de producciones que vienen acá a contratar a un montón de gente, a dar continuidad de trabajo para muchos profesionales en innumerables rubros. Por otro lado, sería importante ver cuáles son las necesidades de otros sectores que no buscan un fin comercial y realizan un trabajo más periférico como el cine independiente.

Noticias: ¿Considera que el cine independiente argentino está en problemas?

Velázquez: La verdad que sí, toda la producción independiente en general. Deberíamos ver si en ese sentido se pudiera hacer otro tipo de series, algo que en su momento se intentó, fue una movida que para mí fue buena, tuvo mil quinientos errores, pero también cantidad de aciertos. Se podría haber tomado lo positivo para avanzar, pero se abandonó y es una pena, porque se producía en todo el país contenidos que no les interesan a las plataformas. Tienen que existir otros modelos, pero ahí es el Estado quien debe regular esa situación. Es alarmante la velocidad con la que está cayendo el cine independiente.

Noticias: También está el tema de este nuevo formato híbrido por el cual las películas se ven muy poquito en el cine y rápidamente van a parar a las plataformas. Pienso en “Las Rojas”, donde también actuó con Natalia Oreiro, por ejemplo. que puede verse en Star Plus.

Velázquez: Cuando arrancamos con el proyecto, Star Plus todavía no estaba, pero forma parte de estas nuevas lógicas que se están dando. Era una película de Patagonik, después vino la pandemia y no había salas para estrenar. Ahí muchas películas consiguieron asociarse con plataformas para poder recuperar algo de lo que habían invertido. Ahora sé que está esto de que la plataforma compra una película ya hecha y en otros casos quizás ya está presente el tema del streaming desde un principio.

Noticias: Volviendo a “Santa Evita”, para usted el tema de la literatura es una constante, estuvo ligado a Rodolfo Walsh, también a Roberto Arlt. ¿Le gusta esa conexión con lo literario?

Velázquez: Se ha dado y es algo que agradezco. Tener la posibilidad en su momento de hacer ese material con “Los siete locos” estuvo muy bueno, me divierte más algo así que interpretar al escritor como en “Walsh”. El cine y la tele van hacia el material literario en busca de historias para plasmar. Me gusta encontrarle su traducción en pantalla a ese lenguaje del libro, es un trabajo apasionante y difícil. Hacer que se escuche un parlamento de Arlt en la televisión, de antemano puede parecer algo imposible. Embarcarse en cosas así me divierte, después uno nunca sabe cuáles serán los resultados, pero el desafío vale.

Noticias: Una de las últimas películas en la que lo vimos fue “El maestro”. ¿Quiénes fueron sus maestros en la profesión?

Velázquez: Te diría que Ciro Zorzoli, un director con el que trabajo mucho. Y después, todo el cine que vi. Era muy enfermito de mirar películas y de estudiar actores, me hacía fichas con todos y también con las películas. Después, con las profesión de verdad, viene el trabajo de desmitificar a los maestros y a todo eso que creías que era de cierta manera. Un maestro a veces es una figura contraproducente y uno entiende que quizás aprende más de los compañeros de elenco que de una figura idealizada. Ver trabajar a los demás, ahí me parece que está la verdadera escuela.

Noticias: ¿Se puede decir que aprendió más de Paola Barrientos que de Marlon Brando?

Velázquez: Sin duda, siete obras ya hicimos con ella. Lo otro son los primeros contactos con la actuación, que te despampane algo y querer hacer eso. Después te das cuenta de que a Brando no vas a llegar (ríe).

Noticias: Si hablamos de personajes idealizados, uno es Eva Perón. ¿Modificó su imagen de ella con este proyecto? ¿La serie servirá para modificar o reafirmar algunas ideas?

Velázquez: No cambió mi vínculo con la figura de Eva, pero se me hizo más presente porque volví a ver y a leer un montón de cosas sobre ella. A mí lo que más me llamó la atención fue el trabajo de Tomás Eloy con la ficción, es importante que se entienda que esto es una fábula a partir de algunos hechos reales, pero no todo lo que pasa en la serie sucedió, lo que hizo Tomás de volver realidad algo que no existía es muy fuerte pero provoca que alguna gente considere ciertas cuestiones. La serie muestra las pasiones que despierta, todo el amor y el odio hacia ella, eso me parece que hoy en día está más presente que nunca. Estaría bueno que al verla todos aquellos que la odian con una pasión más oscura puedan amainarla y empatizar un poco con ese cuerpo que estuvo en un derrotero sin paz por tanto tiempo.