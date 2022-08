Roberto Peloni: “No se debe subestimar al público infantil”

En el caso de Roberto Peloni, talento y reconocimiento van de la mano. Conmovió con un sorprendente Hugo de Oro en 2015 por su asombrosa caracterización de Lord Farquad en “Shrek, el musical”, una auténtica proeza física y actoral que ha permanecido en la memoria del público que vuelve a encontrarse con este espectáculo en las vacaciones de invierno.

Por otro lado, Peloni también atesora con gratitud el Premio Konex obtenido en 2021 como artista destacado de la década anterior en su rol de Intérprete Masculino de Musical. Todavía se recuerda su unipersonal “Pelonintensivo”. Con una trayectoria llena de títulos emblemáticos como “A Chorus Line”, “El Cabaret de los hombres perdidos”, “The Rocky Horror Show”, “Los Productores” y “Sweeney Todd”, Peloni se dispone a dialogar con NOTICIAS en una confortable sala de reuniones del legendario Teatro Maipo.

Noticias: ¿Cuáles son sus expectativas con respecto a este regreso de Shrek?

Roberto Peloni: Todas. Fue un sueño desde la audición, era un papel que yo quería hacer y creí que no me iban a tener en cuenta. Me fascina el teatro para chicos porque los niños tienen una impunidad que surge de su pureza, no caretean nada, expresan sus emociones. Festejan todo, se ríen mucho con mi personaje. Está muy dicho, pero no hay que subestimar a los chicos, requieren de una energía tremenda pero es impresionante lo que devuelven.

Noticias: ¿Por qué terminó decantándose por el musical?

Peloni: Empecé entendiendo el teatro en la escuela Municipal de Lanús donde te formaban en un abanico amplio de las artes escénicas y sus lenguajes específicos, pero “Drácula” fue el primer musical que escuché a los 12 años. Fue medio de casualidad porque un vecino tenía el cassette y yo no lo soportaba. Me parecía un montón de gente gritando (se ríe), pero el hombre me dijo: “Escúchalo como una obra de teatro”. Y ahí se me abrió un horizonte imaginario, algo de la conjunción entre la música y la imagen que me remitió también al cine. Hay algo de lo mágico que te permite transitar mundos más coloridos y con un imaginario estallado. Así que cuando me recibí empecé a estudiar en la Escuela de la Fundación Julio Bocca.

Noticias: No había tantas escuelas dedicadas al musical en ese entonces, ¿verdad?

Peloni: No existían tantas opciones, estaban la de Pepe Cibrián, la de Valeria Lynch y la de Ricky Pashkus, a quien no conocía pero estaba asociado con Julio Bocca y me dio la pauta de que era el lugar para mí. Y también ahí me encontré con que estaba ligado al Teatro Maipo porque Lino Patalano participaba de la Fundación. Estudié con Julio Chávez y tiempo después compartí escenario con él en “Sweeney Todd”. Hice todo el caminito que un actor joven puede realizar, desde ser parte del elenco general, pasando por los reemplazos que te enseñan un montón, hasta lograr un papel destacado.

Noticias: ¿A quiénes considera sus maestros en esta profesión?

Peloni: A Antonio Gasalla, sin conocerlo personalmente fue el primero que me cautivó a través de la televisión, me llamaban la atención sus personajes. De más grande Ricky Pashkus, Enrique Pinti, con quien tuve la suerte de trabajar mucho y ser su amigo. No hace falta hablar de su talento, pero hay que mencionar su profunda humildad, su vocación de trabajo, su compañerismo. Pinti te hablaba de igual a igual. Me siento triste por su partida pero feliz de haber compartido tanto con él.

Noticias: Alguien que también partió hace muy poco con el que compartió mucho es Gerardo Rozín. ¿Qué recuerdo tiene de él?

Peloni: Gerardo fue el que me animó a meterme en la televisión porque cuando estudiás teatro la tele es el infierno, es todo lo que no se hace. Él era muy cariñoso, trataba de resaltar el talento, le encantaba que yo fuera un bicho de otro lado y que estuviera ahí haciendo a La Jesusa. Se lo agradezco todo, estuve seis años compartiendo el programa, tengo el mejor recuerdo y el más triste también porque partió demasiado rápido.

Noticias: Usted es hijo único y cuando uno no tiene hermanos es muy común jugar solo, ¿Siente que eso allanó el camino para su actividad?

Peloni: Totalmente. Cuando mi vieja se iba a trabajar yo me quedaba horas solo desde los 7 años que fue cuando falleció mi papá, tenía mis responsabilidades como cuidar las llaves, prender y apagar la cocina… todavía hay algo de ese niño responsable que me sigue acompañando. Yo jugaba con una espadita que con el tiempo se fue haciendo pelota, me iban regalando otras pero yo quería jugar con la vieja espada remendada original, porque para mí era como el brazo de una persona imaginaria e inventaba historias donde mezclaba dibujitos con los personajes de Gasalla… Estaba en un soliloquio toda la tarde y los vecinos me decían: “Robertito, hablá más bajo que estamos durmiendo” (se ríe). Hace un mes pasando letra de un unipersonal que voy a estrenar me emocioné porque tuve la sensación de volver a ser ese chiquito que se sentía feliz con la espada mágica. Me vi jugando en serio con casi 42 años.

Noticias: Además de en “Shrek”, ¿adonde va a estar próximamente?

Peloni: Voy a estar en la tercera temporada de “El Jardín de Bronce” (HBOmax). También filmé un par de películas, entre ellas “Lennons” de José Cicala. También me llamaron de “Planners” la serie de Star+ con Celeste Cid. Dije: "Una participación, dirige Barone y me doy a conocer". Era para hacer de un petisero. Apenas me vio Barone se dio cuenta de que no daba con el physique du rol y me suprimieron el diálogo. Dos días sosteniendo un caballo en silencio, estoy esperando a que se estrene para contar la anécdota porque supera al papel, son cosas que hacen al oficio. l



por Leonardo Martinelli