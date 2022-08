Jorge Marrale tras encarnar a Carlos Carrascosa: "la sospecha es monstruosa"

Dice “buen día” en la puerta de entrada y los que estamos en el primer piso ya sabemos que llegó Jorge Marrale, la forma de proyectar su voz y ese decir inconfundible lo delatan. Marrale, uno de los actores más prestigiosos y queridos, no solo ha ganado todos los premios imaginables en cine, teatro y televisión sino también el cariño del público, no necesitamos wikipediar sus grandes éxitos porque los conocemos.

El presente de Jorge Marrale lo encuentra protagonizando “María Marta, el crimen del country”, la serie que ya está disponible en HBO Max y en la que comparte elenco con un dream team del que forman parte figuras tan atractivas como Laura Novoa, Carlos Belloso, Mike Amigorena, Muriel Santa Ana, María Leal y Nicolás Francella.

Allí interpreta nada menos que a Carlos Carrascosa, el viudo de María Marta García Belsunce, sospechoso principal dentro de una enrarecida trama familiar quien primero fue condenado, luego absuelto y puesto en libertad. Marrale lo construye desde el silencio que disimula un torbellino interno y la rompe como siempre. Interpretación, verdad y la justicia que tarda en llegar en esta charla con NOTICIAS.

Noticias: ¿Por qué con esa cara de bueno ha hecho villanos tan memorables?

Jorge Marrale: (Se ríe) También hice algunos buenísimos como el Padre Mario, mi personaje de la película “Maracaibo”, o el analista que había interpretado en “Vulnerables”, pero me halaga que digas eso porque significa que actuar tiene poco que ver con la imagen sino con indagar en el interior para su construcción, es tan interesante porque uno saca lo que no está en la superficie que brota con el pretexto de la actuación. La ficción es un ayudante directo de la realidad y creo que esta serie va a demostrarlo, porque nos permite completar algo que está en el imaginario y al encarnarse pone las cosas en otro lugar.

Noticias: Carlos Carrascosa es un personaje conocido por todos desde lo mediático, pero a la vez totalmente desconocido desde lo íntimo. ¿Cómo enfrentó eso a la hora de interpretarlo?

Marrale: En principio lo que tenía era lo que me habían informado y siempre me pareció que toda la situación era compleja, rara, donde la verdad era muy difícil detectar. Cuando tuve la posibilidad de leer los guiones de Martín Méndez y me conecté con la directora Daniela Goggi, empecé a conformar mi propia imagen. Yo no quise hablar con Carrascosa sino construirlo con la historia que íbamos a contar. Fui descubriendo que había algunas cuestiones que uno podía detectar, errores en la información, ciertas modalidades del comportamiento de la familia de Carlos Carrascosa que me dieron pautas para desarmar un enjambre y encontrar la punta del ovillo. Logré armar la arquitectura de ese cuento que descubre el sistema Judicial, el informativo, el social… Son eventos muy claves que dejan una marca. Yo siento que todos los crímenes no resueltos dejan una pregunta, un enigma. Fijate toda la ficción que hay construída en torno al misterio.

Noticias: Justamente ahora hay un gran fenómeno que es el del True Crime y las plataformas lo están aprovechando. Por otro lado, lo que usted dice es real, pensemos todo lo que está pasando en estos días con el crimen nunca resuelto de Nora Dalmasso…

Marrale: Es que la sociedad necesita saber. Lo que queda oculto y no encuentra respuesta, hace que vos, yo y todos empecemos a especular, con lo cual, en vez de acercarnos, nos alejamos de la verdad. Y de una manera muy trágica, en gran medida por la falta de concreción de la Justicia para averiguar quién cometió esos crímenes.

Noticias: Con respecto al aspecto social, creo que un punto clave es que a la gente le costó mucho empatizar con la familia, por obvias razones. ¿Cómo venció eso para querer a su personaje?

Marrale: Carlos y María Marta se conocieron muy jóvenes. Fue un flechazo, me pareció que fue muy fuerte lo que les pasó como pareja, de hecho, después de ese encuentro, él era marino y dejó de embarcarse. La serie habla también de cómo el haber vivido en soledad en el medio del mar le sirve para soportar la soledad de la cárcel. Él tenía una idea clara: Dejar de trabajar, viajar junto a su mujer y disfrutar. La concepción idealizada de esa vida posible chocó a 200 km por hora contra la realidad del asesinato de su mujer. Desde ahí traté de ver cómo iba a reconstruir esa quietud hacia el afuera.

Noticias: ¿Esa falta de reacción fue lo que lo convirtió en el sospechoso perfecto? En su momento, al padrastro de Ángeles Rawson se lo juzgó mediáticamente por tener cara de culpable…

Marrale: Exacto, Carrascosa no tuvo el mecanismo de demostrar su dolor y a mí, no desde lo humano sino desde lo interpretativo, esa procesión interior me parecía uno de los elementos más ricos. Con Daniela Goggi, la directora, jugamos mucho con un elemento, sobre todo en las escenas del Juzgado, la cámara que lo mira todo, él sabe que la gente ya cree que es culpable.

Noticias:La sociedad se dividió como el título de dos telenovelas,” Los ricos no piden permiso” y “Los ricos también lloran''. ¿Esa división va a reavivarse cuando el público vea la serie?

Marrale: Lo social referido a estos temas tiene un peso, si sucede en La Matanza es una cosa y si pasa en Recoleta, es otra. Hay un arquetipo previo que va acomodando las cuestiones y tiene que ver con lo cultural. En este caso suceden una cantidad de acontecimientos que promueven que uno diga “¿Pero qué hicieron?, ¿cómo es esto?” y cuando se instala la sospecha te lleva a encontrar culpables. La sospecha es monstruosa, sino que lo diga Hitchcock (se ríe).

Noticias: Rami Malek ganó el Oscar por hacer casi una imitación de Freddie Mercury en “Rapsodia Bohemia”. ¿Cómo logró escaparle al imaginario de Carrascosa?

Marrale: Creo que ese es el gran laburo de los actores en concordancia con la historia que tienen que contar, con la dirección y con los otros compañeros y compañeras. Cómo construimos ese entramado y cómo accionamos para llegar a la verdad como personajes. ¿Qué otra cosa es la interpretación sino eso? Todos tenemos un mundo expandible y otro reservado, y me parece que trabajar sobre el secreto es muy interesante porque te enfrenta a una verdad incuestionable. Creí que lo mejor era meterme en lo desconocido, lo no mostrado, profundizar al máximo, me jugué a eso.

Noticias: ¿Como espectador siente esa verdad de la que habla? ¿Qué actores llegan a ella?

Marrale: Para mí alguien superlativo es Anthony Hopkins, también Robert De Niro es admirable, su Jake LaMotta en “Toro Salvaje” fue maravilloso. Obviamente, Marlo Brando, y de los nombres más nuevos me gusta mucho Benedict Cumberbatch.

Noticias: Siguiendo con la búsqueda de la verdad, por estos días comenzó el juicio contra el vecino Nicolás Pachelo y los vigiladores de Carmel, es un crimen que sigue presente. ¿Cree que se resolverá?

Marrale: Continúa y no sé si tendrá un corte, una resolución. Por eso, interpretar es maravilloso en ese sentido, también es un riesgo porque las personas que protagonizaron este caso en su mayoría siguen vivas.

Noticias: Jorge, casi no le quedan premios por ganar. Ya tiene el ACE de Oro, el Konex, un par de Cóndor de Plata, el Premio Clarín, el Martín Fierro… Como María Marta se verá en todo el mundo, ¿va por el Premio Platino o ya apuntamos al Emmy?

Marrale: (Se ríe) Es que son muchos años… No quiero menospreciar la tarea, pero he sido convocado para proyectos en los que también me dejaron hacer, a mí me gusta actuar. Todavía no pienso cómo puede repercutir que “María Marta” se vea en otros países, es raro para mí porque siempre he tenido una proyección local, es un misterio la masividad. Me interesa saber qué impacto provocará la historia en otros países.

Noticias: Tiene cuatro hijos, pero solo Federico es actor, ¿usted cómo lo ve?

Marrale: Está en una etapa fabulosa, es actor, compositor musical y está haciendo un programa que para mí es fantástico en la TV Pública llamado “Dos20”, está como director de actores y también como autor. Su origen como compositor potenció su capacidad para escribir y está con una obra en Teatro NUN llamada “Lo que vendrá”, que es muy interesante.

Noticias: “Dos20” reúne a dos actores en un mismo ámbito y cuenta distintas historias en 20 minutos. Con la actual crisis de la ficción nacional, recuerda un poco a clásicos como “Situación límite”. ¿Cree que ideas así podrían resucitar la producción audiovisual en televisión abierta?

Marrale: Me parece que un programa así ratifica que es un camino posible, hay una idea preconcebida de que la ficción es cara y nos estamos perdiendo hasta una cuestión identitaria, no todo puede ser el factor económico. Mucha gente carece de acceso a las plataformas, así que debemos seguir manteniendo ficciones en los canales de aire. Hay que perderle el miedo a la producción nacional, el público quiere ver a las figuras argentinas porque hay una forma, un lenguaje, una mirada que es nuestra.