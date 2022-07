Antonio Birabent: “Escribo para sentirme menos solo”

"Me produce inquietud salir a la calle sin un lápiz; siento que me falta una herramienta fundamental. Entonces, lápiz y papelito para anotar cosas. Las compras, una idea repetida o a veces una palabra que me dispara una canción o un pequeño relato”, dice este músico y actor argentino que grabó más de 25 discos, actuó en varias películas y series. Pero "Tres" (Ed. Malisia) es su primer libro. “Con observaciones, relatos, memorias y recorridos por distintas ciudades” agrega. Tony —como lo llama su padre, el celebrado músico Moris, pionero del rock argentino— pasó su infancia y parte de la adolescencia entre Buenos Aires y Madrid. En 1986 el director de cine Marcelo Piñeyro lo convocó para la película Tango feroz: la leyenda de Tanguito, donde Antonio iba a interpretar a su propio padre. Llega puntual a la entrevista, todo vestido de azul Francia. Birabent es lúdico. Juega con las palabras, con su imagen, con su histrionismo

Noticias: ¿Por qué “Tres”?

Antonio Birabent: El libro recorre el camino de tres personas, mi padre, yo y mi hijo. Estamos los tres danzando en la vida. Lo escribí porque escribir es una manera de sentirme menos solo, más en comunión con los que me rodean. Vivimos en una sociedad cada vez más individualista. Más que redes sociales son asociales, porque son ególatras. La red social que yo cultivo es la calle, el trato con el semejante. Y escribir es una forma de prolongar ese trato.

Noticias: A Moris le interesa poco el pasado y usted se “para en la nostalgia para mirar el pasado”.

Birabent: Yo “retroviso” mi vida continuamente, pero, por otro lado, como me conozco, me tengo cortito. Entonces escribir sobre el pasado es una forma de sacármelo de encima. Soy un gran memorista. Pasan los años y me acuerdo de detalles, gente… pero también es agotador. Cada tanto, trato de limpiar escribiendo.

Birabent vivió 12 años en Madrid (entre 1976 y 1988) y dice “Nunca dejamos de ser unos raros que no terminaban de encajar en la caja pura ibérica. Me costó mucho, al volver, entrar en este cambalache. Y me sigue costando. Pero por otro lado me siento más producto de este cambalache que de la manera ibérica”.

Noticias: Al padre de su infancia lo recuerda “ausente y libre, hoy sinónimos” pero “para un niño esto era una confusión”. ¿Usted cómo es como padre?

Birabent: No soy con mi hijo, para nada, como era mi padre conmigo. Me paso de presente que también es un error. Pero cada uno hace su experiencia como padre y como hijo.

Noticias: Usted es muy urbano y muy crítico de las ciudades. Y lo cito: “La ciudad es un fracaso. La civilización es barbarie”.

Birabent: Si hoy Sarmiento viviera, tendría que replantear rotundamente los términos. Si caminara estas calles se preguntaría si la civilización es lo contrario de la barbarie. A veces pienso que la ciudad es lo más bárbaro que podemos circular. Y como toda cosa bárbara, es muy seductora.

De Moris dice que fue un rebelde y un distinto. Pero Antonio también lo es. “Yo disimulo un poco, a mí me gusta estar en el común y desde ese lugar observar la vida… Me gusta mi especialidad como mortal. Voy por la calle y observo lo especial, lo descubro en los otros”.

Noticias: Dijo; “La comunicación mató a la conversación; no hay tiempo ni voluntad para conversar”.

Birabent: Esa frase me la dijo mi amigo Andrés Fogwill pero creo que la conversación es una manera de humanizar nuestras vidas. Comunicarse se comunica cualquiera, los canales de tevé, las agencias de publicidad. Es una comunicación vacía. En cambio, con el semejante, uno puede entrar en un lugar de conversación un poco más puro. Establecer un diálogo es extraordinario.

Noticias: ¿En qué lugar está más cómodo, cine, teatro, tevé?

Birabent: No siento la comodidad en ningún lugar. Ayer estuve trabajando en una serie para una plataforma nueva. Trabajé un solo día y es muy difícil incorporarte a un equipo. Hace un tiempo canté en el CCK una canción por el homenaje a Malvinas y no fue cómodo. Para mí la comodidad está en un lugar mucho menos artístico. Cantar es una liberación, pero no es una comodidad.

Noticias: Dijo que la pareja es un invento imposible. ¿Por qué?

Birabent: La pareja monogámica es un atentado contra el sentido común. Después, cada uno hace lo que puede. Entiendo que dentro de 200 años van a decir “che, todavía acá se postulaba la monogamia como una virtud”. Tampoco sé si me bancaría una pareja libre. La pareja tradicional, a la vista está que fracasó. Que la gente siga casándose para toda la vida implica una gran hipocresía.

Noticias: ¿Está en pareja?

Birabent: (Hace una seña de mutis y sonríe)

Noticias: “Nada es para siempre” como dice Fabiana Cantilo.

Birabent: Hay una convención, juramentos.

Noticias: Y hay hijos del divorcio, nuevos modelos de familias...

Birabent: Lo sé. Pero esa idea de familia tradicional no sirve. Si nada es para toda la vida, por qué debería serlo una pareja. Tal vez dure en el mientras tanto, que pueden ser 30 años. Mis padres llevan juntos 55 años; mi experiencia más cercana me demuestra que la pareja es posible. Tuvieron diferentes momentos pero hoy están juntos. Descreo de la pareja pero para algunos es posible.

Noticias: ¿Qué lo motiva y de qué está harto?

Birabent: Me entusiasma cada mañana la posibilidad de seguir conectándome con el entorno. Y estoy harto de escuchar las mismas palabras. Hay palabras que no quiero escuchar más. Coyuntura, paradigma y dólar. l