María Cherñajovsky: “Sigo eligiendo la Argentina”

Cher volvió a ser María Cher. Recuperó su identidad completa para entrar de lleno en esta etapa madura de su vida que habla de poner el foco en lo que importa: los afectos. Pero a no confundir esta introspección con reposo. Lejos está la chica ecléctica, esa que amaba la excentricidad de la ropa desde muy niña, la que estudió economía en la Di Tella y que se fue a Londres con sueños de convertirse en actriz para regresar metida en el mundo fashion y crear su propia marca, luego de su paso por la St. Martin, una de las escuelas de moda más prestigiosas del planeta, de la quietud. Con la mirada más aguzada y el corazón en la mano, el pie sigue pisando el acelerador a fondo. Su marca está por cumplir su mayoría de edad, veinticinco locales en Argentina, y otros en Uruguay, Chile y Paraguay, un showroom de ventas por mayor y su página en Estados Unidos para ventas online a las que acaban de sumarse dos locales más en Nueva York. Gabriel Brener, su marido y socio, y Fausto y Alma, sus dos hijos ya adolescentes, son el trampolín y el ancla de esta aventura. Es la madurez que ha convertido a María en esta equilibrista pendular que puede pasar de la glamorosa frivolidad de la moda al compromiso social, de tener la cabeza llena de ideas para armar múltiples colecciones por año al tiempo para disfrutar a sus seres queridos o de las tiendas físicas en New York al mundo del metaverso con su primera “Fashion Collection” en NFT en Qurable. “Nunca trabajé tanto, pero ahora aprendí a que la vida no se me vaya en el trabajo”, confiesa.

Noticias: Pandemia, guerra, crisis y auge del E-commerce, y usted se mandó con dos tiendas en pleno Manhattan. ¿Locura repentina?

María Cher: ¡No! Al contrario, fue mucho tiempo de reflexión. Primero, tuvo que ver con el aprovechar una ventana única, cómo fue encontrar locaciones que antes no estaban libres y a precios más accesibles, y a esto sumado a una posibilidad especial que también tuvimos como familia. Todo se fue dando, porque también estábamos haciendo un cambio muy fuerte en Argentina, donde volvimos a tener una transición de Cher a María Cher. Somos una marca que va creciendo en las crisis.

Noticias: Volvió a poner su nombre completo.

Cher: ¡Sí! Volví a poner mi firma, mi ADN. Volví a sentir el minuto a minuto. A los 47 estoy laburando como nunca en mi vida. Viene con esta madurez que te permite tomar decisiones de otra manera.

Noticias: ¿Qué cosas cambiaron en su mirada?

Cher: Sigo siendo muy exigente como siempre lo fui, pero no se me va la vida en el trabajo. Se me va el tiempo, pero no la vida. La vida va por otro carril. Me pasaron cosas muy duras, y me hicieron cambiar la mirada.

Noticias: ¿Qué fue lo que le pasó?

Cher: Tuve una perdida muy cercana y muy importante. Y con esas pérdidas, uno toma otra perspectiva de la vida, y yo estoy muy agarrada a la vida, casi que te diría, más agarrada que nunca.

Noticias: ¿Por qué la ropa está tan cara?

Cher; La ropa está carísima si se ve sola. Si se compara con alimentos, electrónica, o autos, no hay tanta diferencia. En nuestro rubro estamos pasando por la tormenta perfecta. Nos falta mano de obra, los talleres están sobrepasados, nos quedamos con poca mercadería, hay restricciones a la importación, hay inflación a todo nivel. Entendemos que no podemos delirarnos, pero la realidad es que nuestros costos han aumentado enormemente.

Noticias: Una queja escuchada es que en el rubro no se mueven para pedir reglas claras a la política.

Cher: Creo que hay un lugar donde hay solidaridad, que es en la Cámara de la Moda. Tengo colegas muy solidarios y colegas que … lejos de ser solidarios te diría que tienen valores muy diferentes a los que tenemos con mi marido, y hay que convivir con ellos.

Noticias: Usted también estaba en la Mesa del Hambre.

Cher: Fui convocada pero como representante de mi familia, no como María Cher, porque somos exportadores de pescado. Es muy difícil a veces en este contexto. Sigo creyendo, que en lo personal me hace muy bien estar conectada con proyectos que puedan ser colaborativos por la inclusión y de alguna manera por cierta justicia social.

Noticias: En una nota que hizo hace diez años atrás para esta revista, se catalogó como “la más peronista de José Ignacio”, ¿le trajo problemas esa afirmación?

Cher: Hice un chiste. Me arrepentí. Soy una diseñadora que tiene que ver con la moda, y una empresaria, no una política.

Noticias: ¿Le gustaría involucrarse?

Cher: Alguna vez lo pensé, pero después vi que era más amable trabajar desde el tercer sector colaborando. Me gusta hacer lo que hago, aunque tengo muchos amigos dentro de la política y de todos los colores.

Noticias: Su marido y socio. ¿Cuál es la fórmula?

Cher: Compartimos miradas y tratamos de consensuar. Dividimos muy bien las tareas. Él es más empresario, yo más soñadora. Hay momentos muy lindos donde sentís que lo mejor que te pasó es estar en esa comunión tan fuerte y continua, y hay momentos donde es angustiante, se mezcla todo.

Noticias: ¿Sus hijos intervienen en el negocio familiar?

Cher: Están empezando. Tiran ideas con odo lo que tiene que ver con la comunicación virtual. Los dos son muy pilcheros con lo cual todo el tiempo suben y bajan el pulgar a lo que hacemos.

Noticias: Con un pie en Nueva York, ¿qué le hace pensar en no irse del país?,¿Qué la retiene?

Cher: Los afectos. La vida va de afectos. Si tenés la suerte de tener lo mínimo para vivir, todo lo otro está de más. Hay situaciones determinadas donde es lindo la experiencia de vivir afuera y no la descarto, pero disfruto mucho de vivir acá y de los lugares que tienen una historia para mí. Cuando te vas, quedas despersonalizado, sin recorridos. Por eso sigo eligiendo vivir acá, con todos los tropezones que tenemos, no pierdo la esperanza.