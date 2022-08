Michel Brown: “Tengo ganas de trabajar en Argentina”

Apenas comienza a hablar, Brown revela un acento difícil de clasificar, y que revela su vasta e intensa carrera internacional como intérprete y conductor. Nació en Buenos Aires hace 46 años, y su verdadero nombre es Misael Browarnik Beiguel, pero desde sus inicios, adoptó el nombre artístico de Michel Brown. Comenzó en el ciclo “Jugate conmigo” (1991-1994) de Telefe, creado y producido por Cris Morena. Allí, integraba el grupo de adolescentes que cantaba y bailaba junto a la conductora. Formaba parte del segmento “Life College, la novela” y mostraba una faceta como cantante al interpretar su hit “Mariposa Mía”. Al cumplirse el treinta aniversario del debut de aquel programa, le escribió a Morena en su cuenta de Instagram: “Te quiero Cris. Gracias por regalarme esta gran pasión y oficio que me apasiona". Con ella continuó en “Jugate con todo” (1994) y dos años después participó de la segunda temporada de “Chiquititas”.

En 1998 integró el elenco de “Las chicas de enfrente”, una novela juvenil de Canal 13 que no logró el éxito esperado, y hasta hoy es su último trabajo en la Argentina. Es que en ese momento decidió partir rumbo a México e intentar trabajar en Televisa. "Agarré mi mochila, vendí la moto para irme con algo de plata y me fui a probar suerte al D.F. Al principio fue durísimo, por mi acento argentino. Trabajé de mesero, lavacopas, disfrazado de muñeco para Cartoon Network e hice comerciales", recuerda. Sin embargo, en el 2000, logró iniciarse en la factoría azteca con “DKDA Sueños de juventud”. Luego, obtendría roles en otras ficciones como “Lo que es el amor”, “Súbete a mi moto” y “Enamórate”.

Pero su gran salto a la fama mundial llegó en 2003, con la popular telenovela colombiana “Pasión de gavilanes”, interpretando a uno de los vengativos hermanos Reyes. En 2005 viajó a España para promocionarla y tuvo tanto éxito que se quedó varios meses como presentador del programa "Estoy por ti” y de varias galas de Antena 3.

Desde ese momento, Brown no paró de trabajar, dejó atrás su faceta de galán e incursionó en roles dramáticos, como en la producción “Hernán” (2019) de Amazon Prime Video, que documenta la vida del conquistador Hernán Cortés; en la miniserie policial española “Parot” (2021) de Paramount+, sobre la controvertida doctrina legal ibérica que permite la liberación anticipada de presos; y en la serie de suspenso “Pálpito” (2022) de Netflix, basada en el tráfico de órganos.

En esta última actuó la colombiana Margarita Muñoz (34), con quien se casó en febrero de 2013, en Cartagena de Indias. "Llevo casi diez años con Marga y somos muy felices. Tengo una gran compañera de vida, es un ser humano precioso", confiesa.

La vuelta a la conducción lo tiene al frente de la quinta temporada de “Desafío sobre fuego Latinoamérica” (lo fue también de la tercera), el exitoso reality de History Channel, que pone a prueba a ocho nuevos forjadores de nuestra región. En esta edición, que se emite los martes, a las 22:50 hs, y está disponible para ver on demand, intervienen otros tres compatriotas: el experto Mariano Gugliotta como juez, y dos contendientes.

Noticias: Si me permite la redundancia, ¿cuál fue el desafío de este desafío?

Michel Brown: Siempre lo es el programa en sí. Pasa de todo. En esta temporada tuvimos un plus que creo sumó: decidimos cambiar la dinámica del conductor distante por mayor interacción con los concursantes.

Noticias: ¿Implicó más exposición de su parte?

Brown: Para mí fue como un ejercicio de improvisación actoral porque no tenía un libreto para esos momentos y había que ponerle el cuerpo.

Noticias: ¿Lo ayudó su experiencia previa como presentador?

Brown: Mucho, porque siempre tuve la posibilidad de hacerlo en programas que iban en la misma cuerda, la de competición. Pero lo que nunca me había pasado es ser parte de un reality del que era fan absoluto, que veía en mi casa comiendo pizza, tomando Coca Cola y sentado en la cama (risas).

Noticias: ¿Y eso fue bueno?

Brown: Debo confesar que la primera vez que grabé, me puse nervioso porque era estar con tus propios ídolos. No podía creer tener al lado al filipino Doug Marcaida, uno de los jueces de la versión norteamericana.

Noticias: La carrera del actor y la del conductor, ¿van a la par?

Brown: Sin duda. Para mí eso es buenísimo. En general, los actores hablamos de nosotros y de nuestras escenas de forma intensa; y no salimos de ese loop. Entonces, cuando entre a “Desafío…” fue delicioso tener un tópico distinto de conversación, y entender que hay otras pasiones. Ojalá haya otras oportunidades de conducir para salir del mundo donde siempre estoy.

Noticias: ¿Qué le pasó durante la cuarentena?

Brown: De todo. Me leí la primera página de todos los libros, tomé la primera hora de todos los cursos. No lograba concentrarme y tuve momentos de ansiedad. Después estuve en Madrid, en el momento más crítico de la pandemia, rodando una serie, la primera que se hacía con protocolos. Encima soy medio claustrofóbico y cuando me encerraron, resultó difícil. Pero lo que mejor hice fue ponerme en orden. Darme cuenta de que no me ponía mucha atención con la excusa del trabajo; pasaba de un set a otro, rodeado de doscientas personas. Es decir, dedicaba tiempo al trabajo y muy poco a mí. Entonces fue un tiempo de reestructuración personal bien interesante. Desde esa perspectiva, valió la pena.

Noticias: ¿Le interesa volver a trabajar aquí?

Brown: Todo el interés. No sólo de volver a trabajar en la Argentina sino de hacerlo en argentino (risas). Hubo intentos que no se dieron por cuestiones de tiempo, pero tengo muchas ganas.

Noticias: ¿Sigue cantando?

Brown: Sí. Me gusta el freestyle y el hip hop. Lo hago bien y es una manera terapéutica de ponerle palabras a lo que me pasa en la cabeza. Pero de forma casera, entre amigos. Cantar de forma profesional es un oficio que requiere mucho tiempo.