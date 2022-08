Paulo Vilouta: “Fui muchos años el Portales de Olmedo”

Paulo Vilouta hace honor a su profesión trabajando de manera incansable. Sus jornadas semanales comienzan a las 6 am en Radio La Red, continúan en América Noticias al mediodía y luego en el noticiero de A24 por la tarde.

Noticias: ¿Cómo nace su amor por el periodismo?

Paulo Vilouta: Creo que todos venimos a cumplir un rol, una vocación. Siempre sentí esa necesidad de leer, interpretar y así nació mi profesión.

Noticias: En miras al Mundial, ¿cómo ve la exposición pública y mediática que está teniendo Rodrigo De Paul por su relación con Tini Stoessell y que habría suscitado un llamado de atención por parte de Lionel Messi?

Vilouta: Los jugadores hoy son muy profesionales y saben manejar, en la gran mayoría de los casos, lo personal con lo profesional. Rodrigo tiene la chance enorme de jugar un mundial que puede ser consagratorio en su carrera y no lo va a desaprovechar. Y Tini es una estrella que también sabe lo que es triunfar. Lo de Messi es increíble, número uno del mundo, familia soñada, perfil bajo, educado y ubicado, no está mal que aconseje, pero De Paul no corre peligro.

Noticias: ¿Cómo comenzó su relación con Maradona?

Vilouta: Con Diego fue medio mágico, en una nota donde yo era el número 1000 de un equipo deportivo, le hice una pregunta en radio y cuando respondió dijo: "Sí, Paulo". Diego me tenía en su radar. Después yo fui creciendo y se creó un vínculo afectuoso.

Noticias: ¿Qué sentía cada vez que él lo llamaba por su cumpleaños?

Vilouta: Durante 10 años él me saludaba por mi cumpleaños, que es el 29 de octubre. Y yo lo felicitaba un día después, el 30, que era el suyo. La primera vez que me llamó le corté porque pensé que era alguno de los humoristas de la radio. Me llamó Coppola para decirme que le estaba cortando a Diego.

Noticias: ¿De qué temas charlaban?

Vilouta: Nos teníamos un gran cariño. Hablábamos de Boca, de Bilardo, me preguntaba si me estaban pagando en mis laburos, y muchas veces por temas políticos cuando me veía en “Intratables” y yo criticaba a alguno de sus amigos. Te podía llamar en cualquier momento porque veía y escuchaba todo.

Noticias: ¿Cómo está atravesando el duelo por el fallecimiento de su madre?

Vilouta: Lo de mi mamá lo voy llevando porque todos me dicen "murió durmiendo", y uno siente paz, pero también genera tristeza porque uno no está preparado. Terminé 10 años de Intratables el 5 de mayo y ella murió el 6. Esa última noche, después del programa, me dejó un WhatsApp delicioso donde me decía que estaba orgullosa de mí y que me amaba mucho. Creo que sin saberlo se estaba despidiendo. Lo tengo al mensaje pero no me animé a escucharlo otra vez. Fue una gran madre y yo creo que fui un gran hijo. Lindos socios de la vida. Me tiene muy triste y nostálgico. Es la ley de la vida pero duele mucho.

Noticias: ¿Quiénes lo contienen?

Vilouta: Soy fuerte, doy mucho y me cuesta recibir, pero tengo la suerte de ser querido. Cuando pasó lo de mi mamá, dejé el celular y cuando lo agarré tenía 715 mensajes de WhatsApp. La gente en la calle me abrazaba. Y mi familia que vive en Estados Unidos, mi hermana, mi cuñado y mis tres sobrinos, armaron un chat que se llama: "No somos 5, somos 6".

Noticias: ¿Cómo está usted de salud?

Vilouta: Bien. Marcela Tauro me recomendó ir al Dr. Absi que es nutricionista. Allí, en otro consultorio, estaba el Dr. Acame que es cardiólogo y me dijo de hacer un chequeo. Lo hice y me salvó porque tenía una arteria muy tapada y logramos poner stent sin llegar a infartar y dañar el corazón. Salió todo perfecto y salvo el cansancio, el resto está todo bien.

Noticias: ¿Cómo es su vida puertas adentro?

Vilouta: Es muy tranquila, disfruto todo y me encanta que, después de 30 años de trabajar los fines de semana por el fútbol, ahora estoy libre los sábados y los domingos. No me gusta llenarme de planes, vivo feliz y hago lo que me da placer. Cuando uno tiene trabajo público, lo único privado es la vida en su casa, después todo lo demás se comparte con mucha gente que no conocés pero que te conoce.

Noticias: ¿De qué placeres disfruta?

Vilouta: Disfruto de no hacer nada, leer, salir a caminar, dormir, mis amigos, amo el sol, el mar, cosas simples. Y obvio, de mi gente, los que me quieren y a los que quiero.

Noticias: ¿Cómo maneja internamente las críticas?

Vilouta: Cuando empecé “Intratables” estaba muy pendiente a las críticas, hasta que un día Liliana Parodi, que era nuestra gerenta en América, me dijo: "Dejá de leer las redes y opiná tranquilo". Tengo buena calle, la gente me respeta, me trata bien. Hoy no le doy bola ni a las críticas ni a los elogios, opino siempre y me encanta hacerlo.

Noticias: ¿Esperaba ser el conductor titular de “Intratables” en algún momento?

Vilouta: Sentí que me podía tocar porque conocí siempre la fórmula de “Intratables” desde el primer día y aprendí mucho de Santiago Del Moro. Lo conduje mil veces pero fui siempre el suplente. Nunca sentí el panel como algo menor, ese programa fue una bisagra en mi carrera y en mi vida. Cada vez que lo conduje lo disfruté y si bien no fui nunca el titular, siento que lo hice bien y además tuve el honor de cerrar el ciclo de 10 años el 5 de mayo.

Noticias: ¿Qué sentía cada vez que quedaba en la conducción algunos días y luego convocaban a otras figuras para relanzar el programa?

Vilouta: Es que siempre sabía que venía otro. Lo tomé con naturalidad, lo hacía y tenía la tranquilidad de que me decían que lo hacía con el ADN de “Intratables” y medía bien y vendía comercialmente. Así que todo fue crecimiento y ganancia para mí.

Noticias: A lo largo de su carrera, ¿le ha tocado lidiar con superiores complicados?

Vilouta: Trabajé con muchos bravos, pero siempre supe manejar los humores de los de arriba. Y ellos me respetaron siempre, me hicieron crecer. Entendí que ellos eran los número 1 y yo el 2. Fui muchos años el Portales de Olmedo y eso me permitió crecer y estar donde estoy. Trabajé con Niembro, Araujo, Mirtha Legrand en la radio, Del Moro, Closs, Mónica Gutiérrez, Paenza, Lucho Avilés, Doman, Fantino, entre otros.

Noticias: ¿Cuál es para usted el límite entre la ética periodística y la información?

Vilouta: Siempre fui más de opinar que de tener primicias, pero tengo la suerte de que tengo llegada desde hace años y tengo mucha información. Al tener esas fuentes son cosas súper chequeadas. Detesto que alguien me diga: "Lo vi en Twitter", y eso sea palabra sagrada. Los que nos criamos periodísticamente sin redes somos más de chequear, que para mí es la base del periodismo.

Noticias: Usted le hizo una denuncia a Giselle Rímolo porque le recetó medicación falsa cuando se atendió con ella. ¿En qué quedó eso?

Vilouta: Seré uno de los pocos pacientes de esta delincuente que mantuvo su denuncia. La mayoría de la gente arregló plata y bajó el reclamo. Robaron a mucha gente. Es una chanta que jugaba a la doctora. Lo mío quedó en la nada, sólo la satisfacción del cierre de ese circo, la cárcel para esa cínica y la caída de ese imperio trucho. Salió de la cárcel, no sé nada de su vida, pero debe tener mucho dinero aún seguramente. Estafaron de lo lindo, que Dios la ayude.

Noticias: ¿Cómo es su relación con Alberto Fernández?

Vilouta: La relación normal, si le whatsappeo, me responde, es muy correcto. No molesto salvo que sea algo muy importante. Debe estar bajo mucha presión y tensión.

Noticias: ¿Qué análisis hace de la situación política y económica actual de nuestro país?

Vilouta: Me preocupa porque con inflación alta tirando a altísima, no salimos nunca. Veo que lo que eran gastos normales hoy son dramáticos: renovar un alquiler, cambiar la goma de un auto, un arreglo en la casa, cambiar un celular y obvio el supermercado, la verdulería y la farmacia. Con menos de 100.000 pesos sos pobre y un jubilado gana 37.000. Habrá alguna vez que hacer reformas serias, no parches permanentemente.

Noticias: ¿Vislumbra alguna solución al respecto?

Vilouta: La solución la veo lejos, se turnan para fracasar los gobiernos argentinos y faltan pelotas para hacer reformas serias. Y a nosotros, la sociedad, nos sobra paciencia para bancar tanto desorden.