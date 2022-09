Isabel May: "Es revolucionario ver a una mujer protagonizando un western"

"Salvaje y profunda”, dice Isabel May. Y no sabemos si habla de “1883”, la aclamada serie de Paramount+ de la cual es protagonista o de Elsa Dutton, la hija de una familia de pioneros que atraviesa el Oeste en busca de un futuro mejor interpretada por ella.

Cuesta creer que esta actriz californiana de apenas 21 años logre emocionar al público global con un género tan americano como el western y un personaje de época. Pero ella es de esas actrices que traspasan el miriñaque, quizás por eso figura a la cabeza en todas las listas de nuevas promesas del cine. Se lo ganó con su rol de Elsa, la hija adolescente de los Dutton, encarnados por los músicos Faith Hill y Tim McGraw, pareja también en la vida real.

En “1883”, precuela de “Yellowstone”, el aplaudido western protagonizado por Kevin Costner, su creador Taylor Sheridan (responsable de ambas series y también de "Mayor of Kingstown", todas pueden verse en Paramount+, además de guionista nominado al Oscar por “Hell Or High Water”) se da dos lujos: redefinir un género cuyas riendas siempre han estado en poder de los personajes masculinos y descubrir una estrella en potencia como Isabel May. Si bien ya había protagonizado otras series como ”Alexia & Katie” (Netflix), encuentra el papel de su vida con esta chica aguerrida, valiente y conmovedora.

Le gusta más comer lo que le cocina su mamá que ir a restaurantes y se ríe cuando lo confiesa. Descubrió mil historias acerca de los inmigrantes mientras compartió con sus compañeros un campamento que la preparó en el arte de convertirse en una cowgirl previo al rodaje de “1883”, le fue mal en un casting de Sheridan pero dos días después le ofrecieron este personaje que lo cambió todo, sueña con que la dirija Cameron Crowe y le gustaría trabajar con Willem Defoe. Va por buen camino, en esta serie actúa de igual a igual con Sam Elliot, un emblema del cine. Isabel como Elsa, es una fuerza de la naturaleza y lo demuestra en este mano a mano exclusivo con NOTICIAS.

Noticias: “1883” es un western y ese género cinematográfico habitualmente es abordado desde una perspectiva masculina. En ese sentido, ¿considera que Elsa, su personaje como narradora y protagonista de la serie es revolucionario?

Isabel May: ¡Sí, absolutamente! El western siempre se ha inclinado por contar historias muy masculinas y acá hay una mujer joven experimentando en un mundo ajeno a ella. Ese viaje hacia el Oeste fue increíble, fuerte, profundo y movilizador, estoy tremendamente agradecida de haber sido parte.

Noticias: Faith Hill y Tim Mc Graw, que personifican a sus padres, son leyendas de la música country y pareja en la vida real. ¿Cómo fue encarnar a la hija de semejante matrimonio?

May: Me encantó, pero para ser honesta no sabía que eran tremendas figuras hasta que los conocí y ahí descubrí todo. Dije: “Ah bueno, ¡son leyendas de la música!” (se ríe). Pero lo entendí en su completa dimensión después de filmar la serie, me llevó un poquito de tiempo tomar conciencia de su estrellato porque son tan amorosos, humildes y generosos que realmente atesoro esa experiencia de trabajar junto a ellos.

Noticias: Después de ver por todo lo que pasa su personaje se impone una pregunta: para una californiana como usted, ¿fue más difícil montar a caballo o aprender a disparar con un rifle?

May: ¡Uff, que pregunta! A ver…con esto estoy segura, lo más complicado fue montar un caballo. Porque te digo que era todo un tema el de los caballos en el set, se hizo con mucho cuidado y responsabilidad. No me tocó usar tantas armas, pero tuve que montar un montón.

Noticias: ¿Y le terminó gustando? Porque la relación entre el vaquero y su caballo es casi de amor en el western…

May: Sí, obviamente antes entrené todo lo que pude y la verdad es que me sorprendí porque resulté ser mucho mejor jinete de lo que pensaba, estuvo buenísimo eso. Pero es que cuando estás arriba de un caballo perseguida por otro, ¡sentís un miedo tremendo! Especialmente si los animales están cansados. Fue definitivamente un desafío de aquellos.

Noticias: Si hablamos de desafíos, uno de los más grandes debe haber sido trabajar junto a Sam Elliot, quien además de ser un magnífico actor es el último gran cowboy del cine. ¿Cómo fue esa experiencia?

May: Sam es lo mejor que te puede pasar. Te engancha desde el principio, te mira directo a los ojos y siempre está interesado de verdad en todo lo que los demás tienen para decir, sin importar quienes sean. Realmente me conmueve y aprecio tanto haber tenido la oportunidad de ver cómo él se conduce en el set…es un tipo con tanta clase y don de gente. A ese caballero lo guardo en mi corazón porque tiene una característica que ya no se usa tanto, es un hombre gentil con todo lo que implica la palabra.

Noticias: Si bien el western es un género clásico, para nosotros las películas de vaqueros son una cosa muy americana. ¿Cómo siente que es recibida la serie en otros países en este mundo ahora que las plataformas llevan el entretenimiento a una audiencia global?

May: A mí me lo que me parece interesante es que este viaje en el que se interna “1883” no es solo una historia americana sino un relato acerca de la inmigración y de lo que significa ser inmigrante. En ese sentido hay muchísimas situaciones con las que podemos sentirnos identificados viviendo en cualquier parte del mundo y acompañar tanto a mi personaje, Elsa, como a su familia. También es una oportunidad para que otros públicos descubran historias diferentes del Oeste, me parece que ahí hay bastante para explorar.

Noticias: Exploremos esta anécdota entonces, ¿puede ser que tenga una fragancia favorita por un motivo muy particular? Digamos que me enteré por ahí…

May: Confieso que es cierto. Si hablamos de perfumes, me encanta uno riquísimo, floral, untuoso, divino…pero es el preferido porque se lo robé a mi mamá.