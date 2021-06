Adolfo Rubinstein: "La reaparición de Ginés González me da bronca y pena"

"La reaparición de Ginés me da bronca y pena", disparó el ex ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, refiriéndose a la la vuelta mediática de Ginés González García, quien fue despedido tras el escándalo del vacunatorio VIP. Rubinstein lamentó la falta de mea culpa de parte de González García, pero agregó: “Yo creo que Ginés ni en la peor de sus pesadillas pensó en terminar así su gestión sanitaria y política”.

“La preocupación por el aumento de casos es general, claramente se está viendo que las restricciones no frenaron el efecto de la epidemia. Se hace muy difícil que la sociedad pueda tolerar nuevas restricciones cuando el margen es mucho más pequeño por las consecuencias económicas y sociales que hubo, y también porque el Gobierno perdió autoridad moral”, señaló Adolfo Rubinstein el fracaso del cierre de hace una semana.

“Acá la única estrategia es no poner el acento en las restricciones sino ponerlo más allá de ello, seguir concientizando, y sobre todo acelerar la campaña de vacunación y el testeo para poder detectar tempranamente los contactos”, insistió el ex ministro.

“La situación de la pandemia es inédita en la historia de la humanidad, pero nada amerita lo que pasó con Pfizer. No se conoce la verdad, estamos dando vuelta desde hace meses con esta historia, nadie dio indicaciones de por qué se cayó la cláusula comercial”, puntualizó sobre la discusión que cruzó a oficialismo y oposición la última semana, disparada a partir de las acusaciones de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.



““Las vacunas que hoy están dando vuelta son todas bastante efectivas para prevenir el virus, así que no creo que haya desde la oposición una defensa acérrima de Pfizer. Lo que sucede acá es que el caso concreto de Pfizer llamó la atención y esto despertó las alarmas. El tema es cuál fue la razón para que los demás países cierren acuerdos con Pfizer y nosotros no. El problema acá es la falta de transparencia y también hubo cierta inclinación geopolítica de las vacunas”, insistió Rubinstein.

El ex ministro y probable candidato de la UCR en las próximas PASO porteñas, marcó también el desdén del gobierno por la vacuna del laboratorio Sinovac (el segundo con más producción mundial de vacunas detrás de Pfizer), la Coronavac que aplican Brasil, Uruguay y Chile. “Hay varios estudios que han visto que la vacuna de Sinovac alcanza cifras de efectividad bastante altas, pero el problema de la vacuna china es que empezamos a negociar mucho más tarde”.

“No hay claridad en la falta de acuerdo con Pfizer, acá falta transparencia, que el Gobierno admita algunos errores, tiene cero autocrítica, que asuma alguna responsabilidad. También pienso que todos deberíamos bajar un cambio, pero el primero que tiene que hacer eso debe ser el Gobierno. Lo que cuestiona la oposición es la falta de transparencia en la gestión de la compra de vacunas, que es una realidad inobjetable a esta altura”, cerró Rubinstein en El Disparador (Delta 90.3)





por R.N.