Polémico: ¿Qué deberían hacer Macri y Vidal?, según Duran Barba

Cada vez que habla Jaime Durán Barba el círculo rojo local se frena a escucharlo. Esa tesis, que viene siendo cierta por lo menos desde que en el 2007 logró empujar a Mauricio Macri a su primer cargo como jefe de gobierno porteño, vuelve a crecer en las épocas que las elecciones se acercan. Y estas legislativas no van a ser la excepción: desde su Ecuador natal, a donde volvió para pasar la pandemia y en donde participó en la campaña que coronó a Guillermo Lasso como el nuevo presidente, dio su opinión sobre las votaciones que se vienen.

“Mauricio no debería ser candidato”, afirmó Durán Barba, durante una entrevista en FM Milenium. “Macri es una persona bien disruptiva, el eje de él es ser distinto, original. Fue un diputado que nunca fue al Congreso, algo que al círculo rojo lo horrorizaba, que le decía que con eso se hundía. Mauricio decía que ‘se había aburrido del Congreso’. Macri fue siempre un dirigente disruptor y esa fue su fuerza”, aseguró.

También opinó sobre el gran tema que tiene en vilo a Juntos por el Cambio, que es el futuro de María Eugenia Vidal, quien decidió esperar hasta fin de este mes para definir si competirá o no. Durán Barba lo tiene claro: “Es una decisión muy personal de María Eugenia, pero ser candidata en esta elección la mantendría con vigencia. Cuando vos desapareces cuatro años, hay un gentío que se olvida y, si desapareces ocho, eres pasado total. Entonces para mantener vigencia me parece que debería ser candidata en algún lado. ¿En dónde? No sabría decirte. Depende de lo que esté pensando ella sobre su futuro, si quiere ser gobernadora de Buenos Aires, tiene que ser en Buenos Aires. Si piensa ser jefe de Gobierno de CABA, debería ser candidata en CABA”.



La entrevista con el programa “Fase 5” también giró sobre el único de los fundadores del PRO que logró ganar su reelección. Ante la pregunta de porque el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, todavía no podía constituirse como el “líder indiscutido” de la oposición, el consultor respondió que “ya no hay líderes de ese estilo en el mundo”. “Todo el mundo discute a todo el mundo. Pasa incluso en las familias, con los hijos. Larreta es el único dirigente nacional que se mantiene con saldo positivo, el único. En la medida en que Alberto Fernández se dedicó a polemizar, la típica política de Cristina, cayó en su valoración, y ahora está con cifras semejantes a las de Cristina. Alberto llegó a tener una gran popularidad y ahora al dedicarse a la pelea se ha caído mucho”.