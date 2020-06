Durán Barba, provocativo: “¿Y qué si Larreta termina trabajando con Alberto Fernández?”

Jaime Durán Barba le está ocurriendo algo a lo que no está para nada acostumbrado: dice estar “deprimido”. Es llamativo porque al ecuatoriano, que tiene el cuero curtido luego de décadas de trabajar en política, los vaivenes de la realidad no lo suelen afectar en carne propia. De hecho, cuando gobernaba Cambiemos y una mitad de la grieta lo catalogaba como poco menos que la encarnación de todos los males, él decía que se “divertía”. “Cuando me atacan me río, pero lo de la pandemia es muy jodido, la muerte es una cosa muy jodida”, le cuenta a NOTICIAS desde su Quito natal. Es que por Ecuador la parca, en forma de coronavirus, anda por las calles: al cierre de esta edición habían 3.275 fallecidos, casi siete veces más que en Argentina. 50 de los muertos eran personas que habían trabajado con Durán Barba y algunos eran amigos. “No me pasa nunca, pero ahora estoy muy deprimido”, repite. Por Skype, el consultor cuenta que además extraña mucho a Argentina, la nación que lo adoptó en los '70 y durante los últimos 15 años. Dice que, aunque por suerte no le falta yerba -el ecuatoriano se convirtió en un asiduo tomador de mate e incluso se llevó varios kilos de la hierba local a Ecuador-, apenas los científicos encuentren una vacuna “sale disparado” al país que tanto añora. Sin embargo, está más que “atento” a la realidad local: mantiene charlas cada vez más “frecuentes” con el que se empieza a posicionar como el líder de la oposición, Horacio Rodríguez Larreta. “Converso con frecuencia, igual que con María Eugenia (Vidal), o con Patricia (Bullrich)”, dice, aunque aclara que no está “trabajando” para el jefe de Gobierno. Pero, más allá de los formalismos, en los últimos días le hizo llegar a Larreta un estudio detallado sobre cómo la ciudad de Guayaquil pasó de 500 muertos diarios a cero.

Noticias: ¿Qué le aconseja? ¿Le puede traer cortocircuitos con la oposición la cercanía que muestra con Alberto Fernández en la pandemia?

Jaime Durán Barba: A cualquier ser humano le gusta que un gobernante le dé importancia a la vida, más allá de en compañía de quién lo hace. Hay que ser objetivo: el éxito de Argentina contra la pandemia es descomunal, tiene la décima parte de muertos que la ciudad de Guayaquil y tiene diez veces más habitantes. Están cuidando la vida ante todo y eso está muy bien. Con Horacio hablamos de distintas cosas, es un tipo muy culto y muy moderno, un político del futuro. Fernández también tiene elementos de ese estilo. No lo conocía cuando fue candidato, pero su actitud frente a su hijo me parece algo civilizado, es moderno en cómo encara su pareja, su actitud frente a su mascota, con Dylan, que me causa mucha gracia, y con la música: le dijo a Jorge Fontevecchia que le interesaba más Woodstock que las veinte verdades peronistas. Es un hombre del siglo XXI.

Noticias: ¿Con Larreta está trabajando o sólo lo asesora?

Durán Barba: Trabajando no, converso con frecuencia, igual que con María Eugenia (Vidal), con Patricia (Bullrich). Estoy trabajando en otros dos países muy sistemáticamente.

Noticias: Sergio Massa le dijo a PERFIL que el PRO se parece más a Larreta que a Macri. ¿Coincide?

Durán Barba: Horacio es un tipo muy moderno, un hombre del siglo XXI. Es distinto a muchos personajes de la oposición y del Gobierno que están viejitos.

Noticias: ¿Podrían Alberto Fernández y Larreta terminar trabajando juntos? ¿O en una misma lista?

Durán Barba: No creo que eso pueda pasar, ¿pero si pasa? ¿Qué? Si se ponen de acuerdo en cosas sensatas para cuidar la vida, que pase, no tengo prejuicios en eso. Lo peligroso es que gente ignorante y violenta tome el poder, sean del partido que sean. Me disgusta tanto el sargento Maduro como Trump.

Noticias: Bueno, si pasara que terminan juntos Alberto y Larreta sería un terremoto político.

Durán Barba: No creo que pase, pero que los dos colaboren para impulsar ideas sensatas estaría muy bien.