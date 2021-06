Reutemann fue trasladado a terapia intensiva y su salud es delicada

El senador nacional y ex gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann, fue trasladado a terapia intensiva otra vez, este martes a la noche. Es que presentó fiebre y los médicos decidieron llevarlo a la sala de cuidados críticos para tener un mayor control sobre su estado.

Mientras está en terapia intensiva, Reutemann está lúcido, consciente, con un tratamiento de antibióticos. “Tiene fallas en riñón, hígado y fallas hematológicas, lo que se considera como falla multiorgánica”, indicaron en LT10 tras consultar fuentes internas del sanatorio.

A pesar del pedido de la familia, de que no se diera información a la prensa, el equipo médico hizo un parte en la mañana del miércoles, indicando que su cuadro era “reservado”. También indicaron que no hay signos de sangrado digestivo, por el que el ex gobernador fue hospitalizado hace unas semanas y que terminó siendo trasladado a un sanatorio privado de Rosario en helicóptero, donde le realizaron una intervención.

Reutemann había recibido el alta hospitalaria el 21 de mayo y se encontraba realizando una internación domiciliaria en su casa de la capital provincial. Sin embargo, el domingo por la noche debió ser ingresado una vez más al Sanatorio Santa Fe por un cuadro de deshidratación, dentro de su estado de anemia.

El martes a la noche, su hija mayor, Cora, amenazó con hacer una denuncia: “Le llega a pasar algo a mi papá y tengo una lista de responsables por negligencia”, escribió en su cuenta de Twitter la hija mayor. Luego lo borró.