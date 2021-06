Ventas insólitas: del "Capitán Polenta" al mate de Cristina Kirchner

Así como hace unas semanas se convirtieron en virales los muñecos de polenta que aparecieron en Mercado libre, donde se caracterizaba al presidente Alberto Fernández como un super héroe de harina de maíz llamado "Capitán Polenta", ahora son furor en la plataforma de compra y venta que de artículos y servicios los mates con el rostro de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y los comentarios de los usuarios en esos chats.

El "Capitán Polenta" era una figura de "plástico macizo de alta resistencia", y el muñeco de Alberto Fernández, de 13 centimetros, estaba "pintado a mano y resinado para evitar su desgaste". "Ideal para regalar a ese amigo que tanto querés", describía la publicación que fue una de las más visitadas esa semana, empujada por las redes sociales, donde se usó la estatuilla para destacar el fracaso económico de la gestión actual, que prometió asado para todos en su campaña 2019, algo que recordó el ex presidente Mauricio Macri el fin de semana en su paso por el programa de Mirtha Legrand que conduce su nieta Juana Viale.

En el caso de los mates de Cristina Kirchner, entre los que hay distintos modelos para el gusto de los fanáticos de la vicepresidenta, fueron usados de todos modos para la mofa y la crítica también al crash económico, dado que la yerba se ha vuelto también un artículo prohibitivo, dado los fuertes aumentos que ha sufrido: un informe de febrero de la consultora Focus Market indicó que la yerba mate tuvo un incremento de precios del 6.378% en los últimos 13 años.

En la segunda presidencia de Cristina Kirchner (2011-2015), la yerba tuvo un incremento del 393%, y durante la presidencia de Alberto Fernández la yerba subió otro 101%, siendo en ambos períodos el producto que más se disparó, por encima de la inflación (cada paquete de yerba tiene como componente en su precio final un 39% de impuestos).

"Tengo varias preguntas. Perdón la molestia. La primera si la mandan por Mercado Envíos o por el avión que llevaba el diario a Calafate. La segunda si hacen factura A o es monotributo como los testaferros. La tercera si ML cobra la comisión o desaparece, y por último si viene suelto o en bolso bendecido por las monjas. Gracias", escribió irónico uno de los usuarios sobre el mate con el busto 3D de Cristina Kirchner que vende la empresa Da Vinci de Bahía Blanca, que ofrece mates con las facciones de diversos personajes y políticos: está el de Alberto Fernández, Evita, Perón, Macri y Alfonsín.

El precio es de 1000 pesos, pero hay otros más caros: el usuario @Brendabarz ofrece las cabezas materas "3d de Cristina y Néstor Kirchner", por 1900 pesos casa una. "Me encantaría la sensación de que fue decapitada!!! quiero uno!!", escribió @bren.lunita, que copó los comentarios de la publicación con otras consultas burlonas: "Le pones la yerba y te la lava?", y "Viene con el IFE?", fueron otras de las preguntas que la vendedora respondió con amabilidad.

Finalmente el usuario @Matusproducciones ofrece por $1350 el "Mate Térmico de Acero + Bombilla" que recrea la portada en azul del libro "Sinceramente", que Cristina Kirchner presentó durante 2019. Realizado "son una aleación de aire entre ambas capas para evitar que nos quememos al momento de tomar de él", el mate de la empresa de Lomas de Zamora está "pintado con pintura en polvo a fuego". "Dicen que si compras ese mate te lava la yerba y se lleva los palos verdes. Es verdad?", preguntó un usuario a lo que la firma contestó: ""Andas bien para stand up! Lástima que este no es el sitio adecuado".

Para muchos usuario lo más gracioso era que CFK no toma mate: "No, no. No tomo mate así de chupar" fue su respuesta cuando visitó en 2017 el programa de Beto Casella (entonces en Pop), en plena campaña de cara a las elecciones a Senador Nacional por la provincia de Buenos Aires, donde fue derrotada por Esteban Bullrich.

por R.N.