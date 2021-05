Juan Manuel Urtubey: “No fue exitoso lo de la tercera vía”

“No fue exitoso lo de la tercera vía claramente”, reconoce Juan Manuel Urtubey sobre su apuesta con Roberto Lavagna en 2019, una alianza que de todos modos sigue vigente. “El fracaso de la gestión de Mauricio Macri género por una lógica básica que la gente volviera a lo anterior. Frente al fracaso del gobierno volvieron con lo que estaba antes. Pero el problema que estamos viendo es que a este gobierno le está yendo muy mal también”, apuntó también contra Alberto Fernández.

“Entiendo lógicamente el condicionante que significa la pandemia. Ahora bien, ya llevamos un año y medio de gestión y no se avizora un programa de gobierno. No digo que no haya problemas de la herencia macrista. Pero son las cosas que se dicen en política para atenuar la responsabilidad del que está y echarle la culpa al anterior, algo en lo que los argentinos somos especialistas desde tiempos inmemoriales”, remarcó Urtubey sobre el criticado en Twitter “#ahperoMacri”, que es tendencia en boca de los funcionarios oficialistas para justificar errores e inacciones.

“Se está reestructurando la deuda, bueno fenómeno. Pero eso no es un plan económico, eso es una acción para resolver una cuestión fiscal. Lo que Argentina necesitas es un programa y no lo tenemos. Falta un programa productivo, económico e industrial. Y la agenda del poder no tiene nada que ver con lo que está pasando en la sociedad argentina”, remarcó el ex gobernador salteño en diálogo con El Disparador (Delta 90.3).

“En Argentina el clima es demasiado hostil. Para los que vivimos y trabajamos en Argentina, y mucho más para los que podrían generar la diferencia invirtiendo en el país, y generando algún movimiento en la actividad económica. Lo que atrae de la gran pelea política es nocivo en el clima de negocios. Sí la dirigencia lo tuviese mesurado se cuidaría de generar tanta conflictividad”, explicó sobre los efectos de la virulencia en los ataques entre los dos principales frentes y el efecto grieta.

Y señala que no ve una alianza con ninguno de los dos bandos. Si no el reintento de una alternativa: “La gran mayoría de los argentinos nos quedamos afuera de esa pelea y de la dialéctica del amigo y enemigo. Por eso creo que se vuelve a abrir una enorme ventana de oportunidades para plantear algo diferente. Yo quiero salir de la lógica del medio, porque el medio en definitiva es lo mismo. Lo que hay que plantear es un camino totalmente diferente donde recuperemos una agenda ciudadana”

Urtubey descarta sin embargo, ser él candidato en la provincia de Buenos Aires, como se rumoreó. “Yo no tengo vocación de ser candidato a nada en estas elecciones. Yo puedo ir y colaborar con los amigos en la provincia de Buenos Aires, pero me parece que está mal disfrazarme de bonaerense cuando yo soy salteño. Estoy hablando con Florencio Randazzo con frecuencia. Es uno de muchos dirigentes con lo que creo que podemos tener consensos”.

“Si eso se traduce en organización electoral será muy competitiva. Quiero ayudar a conformar un espacio político que le sirva a los argentinos para poder expresarse. Lo importante es poder tener dirigentes que en el día pueden sostener lo que piensan y lo que hacen. La política argentina no da para nuevas decepciones”, cerró el ex gobernador salteño, decidido a reconstruir el espacio y ser una opción presidencial para 2023.