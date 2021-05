Jorge Macri: "El presidente ha tomado la agenda de la vicepresidenta"

Desde su despacho en Vicente López, donde domina un plano vecinal del distrito que administra el intendente, Jorge Macri advierte antes de empezar que está un poco más acotado con los tiempos de lo previsto: en la sala de espera de esa tarde de zooms aguarda Gerardo Morales, gobernador de Jujuy.

El intendente de Zona Norte, que aspira abiertamente a competir por la gobernación de la provincia de Buenos Aires en 2023, presume de tener buena relación con todos en el espacio. “No hay ninguno que no rescate o no me interese trabajar. Todos los que tienen una relevancia propia y no prestada dentro del espacio, son personas de las que tengo que aprender y con las que quiero laburar”, refrenda. Y en ese abrazo entran halcones y palomas por igual.

Más canoso pero más flaco (festeja los 9 kilos que bajó durante la cuarentena, y los tres partidos consecutivos en los que se impuso al paddle frente a su primo el ex presidente), en un buen momento de pareja (con la periodista María Belén Ludueña), y con un libro bajo el brazo (“Nuevo Cambio”, de Editorial Planeta), Jorge Macri remarca, en esas páginas y en esta entrevista, su agenda de corto y mediano plazo.

Una en la que se reagrupen las fuerzas y se corrijan los errores de la anterior gestión, en su mirada, demasiado subordinada a los designios de Mauricio Macri. Errores que según el intendente de Vicente López incluyeron la comunicación. “Mauricio sacaba algo en el Facebook, y creía que con 10 millones de impacto estaba. Pero no es así, la gente busca la opinión de gente que le quites sesgo a lo que yo digo”, marca.

NOTICIAS: Y se le habla siempre al público propio.

Jorge Macri: El desafío en política siempre es cómo hacer para que te quiera uno que antes no te quería. El día que no piense más así me voy de la política. Yo soy un enfermo porque me recrimino que sólo me votó el 63%, y estoy tratando de buscar al 37 que no me votó. Y me enoja cuando no los puedo convencer.

NOTICIAS: ¿Cuánto pesa allí el apellido?

Macri: Mucho, pero entre los que no me conocen. En el público que me conoce la aprobación supera el 50%.

NOTICIAS: Su ambición es ser gobernador, pero si no se da, ¿piensa dejar la política?

Macri: No, no lo pienso. Pero creo que me dedicaría un tiempo a hacer algo distinto en comunicación.

NOTICIAS: ¿Tener un multimedio?

Macri: No, me gusta analizar. Creo que es interesante la visión de alguien que ha estado en política, y es un desafío para un entrevistado que te pregunte alguien que ha estado en el lugar que ahora estás vos.

NOTICIAS: ¿Lo divierten los entretelones de la política y la estrategia detrás de la botonera?

Macri: No sé si me divierte, son las reglas del juego, y estoy acostumbrado a jugarlo.

NOTICIAS: ¿Y lo angustian los reveses?

Macri: Ya no me angustia. Pero a veces cansan las tensiones en la lucha por el poder. Pero tengo la virtud de ponerme en el lugar del otro. Me gusta ser empático y me gusta el análisis. Me apasiona lo psicológico y lo sociológico, lo que tiene que ver con la acción y reacción de las personas.

NOTICIAS: ¿Siente que lo valoran en el espacio?

Macri: Sí, me valoran. Mi problema en el frente interno no es que no me valoren, es que me temen. Creo que esa es mi mayor contra dentro del espacio, es un arma de doble filo.

NOTICIAS: ¿A quién rescata en el nuevo armado del PRO?

Macri: Me gusta mucho Horacio (Rodríguez Larreta) con su volumen de laburo y su prepotencia de trabajo. Pero también me identifico muchísimo con Patricia (Bullrich), con su cosa de querer transformar, con su empuje. Los dos son muy relevantes.

NOTICIAS: ¿Y en el bando de enfrente?

Macri: A algunos intendentes. A (Eduardo) “Bali” Bucca. A Mariano Cascallares (intendente de Almirante Brown) que me parece de lo más serio que hay en el conurbano peronista.

NOTICIAS: ¿Del gabinete de Axel?

Macri: No, ninguno.

NOTICIAS: ¿Y del de Alberto?

Macri: Menos.

NOTICIAS: ¿El kirchnerismo se lo come Alberto?

Macri: Ya se lo comió. Yo no tengo duda de que el presidente ha tomado la agenda de la vicepresidenta. El avanzar contra la justicia en todos los frentes posibles, no es una agenda que fuese de él, pero la hizo propia. Acá hay alguien que tiene el mando, que es Alberto Fernández, pero que ejerce el rol en función de una agenda que es la que pretendía la vicepresidenta, y yo lo lamento porque es una agenda que no tiene que ver con los problemas de la gente.

NOTICIAS: ¿Y cuál debería ser la agenda?

Macri: Vacunación y hambre. La gente la está pasando muy mal. Hay mucho hambre en el conurbano, 50% de la gente que está bajo la línea de pobreza, 60% de los chicos. Faltan políticas públicas concretas, urgentes. La campaña de vacunación es muy mala, se han comprado pocas vacunas y se han aplicado a gente que no correspondía.

NOTICIAS: ¿Qué escenario ve en lo político a mediano plazo?

Macri: Hay una oportunidad para nosotros si es que la gente no se enoja tanto que tira todo por la ventana. Socialmente hay mucho dolor.

NOTICIAS: ¿Hay riesgo de un que se vayan todos?

Macri: Hay un riesgo, y me asusta, porque me angustio mucho el 2001. Pero en general el peronismo no es de pegarse un tiro en los pies