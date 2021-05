Por qué el kirchnerismo cargó contra "Pepín" Rodríguez Simón y no contra Angelici

“Pedí refugio político en Uruguay en el marco de una serie de normas de protección internacional a las personas, pero es algo nada grato. Me preocupa lo que está pasando en el país. Un país el cual ya no puedo volver, porque la petición de asilo te da una protección, no me pueden devolver Argentina, pero al mismo tiempo es un castigo. Estoy acá condenado por las irregularidades y él por el temor a perder la libertad si vuelvo Argentina”, relataba Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el operador judicial de Mauricio Macri, en diálogo con Carlos Pagni en Odisea Argentina (LN+).

Rodríguez Simón aseguró que esta “operación” en su contra de deba a que obligó a los casinos juego de Cristóbal López a pagar ingresos brutos en la Ciudad, “algo que no hacían y que correspondía”. Y responsabilizó al empresario y a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, de operar ahora a la justicia en su contra.

“El abogado Carlos Beraldi pidió mi indagatoria el mismo día que asumió como ministro de Justicia Martín Soria”, explicó el ex asesor jurídico de Mauricio Macri. Beraldi es abogado de la vicepresidenta, Cristina Kirchner. “Desde ese día empezó una campaña en mi contra y todos los alcahuetes del Gobierno empezaron a repetir que iba a ir preso”, relató.

“Pepín fue el principal ejecutor de la mesa judicial que encabezaba Mauricio Macri, de la cual formaban parte Marcos Peña, Mario Quintana, Germán Garavano y (Pablo) Torello. Era un equipo de trabajo para producir acciones en distintas sedes de organismo del estado, como fue la administración general de ingresos públicos, la oficina anticorrupción, la unidad de inteligencia financiera, e intervenir en la acción de la justicia. Esas medidas judiciales eran las que les permitían disponer del honor, la libertad y el patrimonio de las personas que ellos habían elegido como sus enemigos sociales”, contestó el martes Fabián De Sousa, socio de Cristóbal López, que estuvo preso entre 2017 y 2019.

“Él pide asilo en Uruguay en una causa en donde todavía no ha sido llamado a declaración indagatoria. Y sí ese fuera el caso, sería su primer acto de defensa. Pongo el caso de Cristina, que le han inventado 20 causas, y nunca se fue de su casa, y siempre concurrió cada vez que la citaron. Rodríguez Simón hablemos en serio, toda la justicia sabía que usted era el emisario del gobierno nacional, usted iba a que le dieran fallos que hacían falta. Usted operaba mañana, tarde y noche en las causas judiciales. Lo sabíamos los abogados, porque estas cosas se saben”, se sumó también el presidente Alberto Fernández ejerciendo su labor de defensor de Cristina Kirchner.

Y un día después la jueza María Servini ordenaba la captura internacional de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón a los fines de tomarle declaración indagatoria, y la inhibición general de todos sus bienes. Según fuentes judiciales, la oferta al ex operador es que se acoja a la figura del “arrepentido” y señale a otros actores, incluído el ex presidente.

De esta embestida, queda sin embargo afuera otro de los notables operadores políticos de la administración Macri, Daniel “El Tano” Angelici. El ex presidente de Boca Juniors es señalado como el responsable de haber puesto a Germán Garavano en el ministerio de Justicia, con la banca de también de Enrique “Coti” Nosiglia (su hijo Hipólito estaba a cargo de la comunicación de Garavano).

Angelici tendría buena relación con Cristóbal López a partir de sus vínculos con el juego, y habría evitado inmiscuirse en esas gestiones contra el dueño del grupo Indalo, que controla C5N. “Angelici es Primera B, y Simón es Primera A, por una forma de decirlo. Angelici manejaba la grasada y Simón te movía todo lo ‘cheto’. Ya se van a descubrir muchas cosas de Angelici”, apuntó Gregorio Dalbón, otro de los abogados de Cristina Kirchner.

Según Dalbón, con “Pepín”, el macrismo ejecuta “una prueba piloto para ubicarse en Uruguay o Estados Unidos como refugio”. Y agregó: “El macrismo no solo quería meter preso a sus adversarios, sino también quedarse con las empresas. Más allá del lawfare, sino que fue una situación económica donde puso preso a personas inventando una doctrina”.

El abogado señaló a Rodríguez Simón como el responsable de las designaciones de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz a la Corte Suprema, un tiro por elevación al máximo tribunal, con el que la vicepresidenta tiene una guerra declarada. Para Dalbón “Rosatti y a Rosencrantz (…) no deben estar muy cómodos con esto de Pepín, porque cuando se filtren los llamados va a haber problemas”.

En el seno del Instituto Patria se festejó esta semana este avance en la contienda judicial, y el accionar del ministro Martín Soria. “Soria es la persona indicada para este momento que vive la Justicia”, refrendó Dalbón en diálogo con El Disparador (Delta 90.3)

por R.N.