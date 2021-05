Sudamericanos 2021: la interna política que casi dejó afuera a 60 deportistas

Cuántos integran y cómo viajó la delegación de atletas argentinos a los juegos Suramericanos de Guayaquil 2021 se ha transformó en una enorme polémica que trascendió lo deportivo. Ya que muchos deportistas locales estuvieron a punto de quedar fuera de la lista oficial, una semana antes del inicio de la competencia. Y a la hora de encontrar un culpable, la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) cruzó acusaciones con el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD). Por su parte, la Secretaria de Deportes de la Nación disparó contra el Comité Olímpico Argentino (COA).

Mientras las entidades del Estado (responsables de fomentar el deporte argentino) intentaban acusarse mutuamente, apareció un influencer, Santiago Maratea, y en menos de 24 horas, con el aporte de cientso de miles de argentinos, logró juntar el dinero que el Estado no quiso invertir en el vuelo y, así 60 deportistas pudieron concretar su sueño: viajar para representar a la Argentina en los Sudamericanos y buscar lograr la clasificación para los Juegos Olímpicos.

Cómo justifica el ENARD la brutal reducción de la lista de deportistas, una semana antes del viaje

En el 2021 los juegos Sudamericanos se iban a realizar en Argentina, como suele suceder, los países que son anfitriones presentan una cantidad de atletas superior a la que suelen enviar como delegación. Para asegurar el financiamiento de los juegos el ENARD voto en forma dividida un presupuesto de 17 millones de pesos, que contemplaba la estadía de más de 500 personas provenientes de toda Sudamérica. Sin embargo, debido a la pandemia, Argentina fue levantada como sede, siendo finalmente designada la ciudad de Guayaquil en Ecuador.

Luego de confirmarse la nueva sede, de la lista original de 50 atletas con 11 entrenadores, 61 personas, el ENARD formuló una nueva lista con 17 atletas y dos entrenadores, es decir 19 personas. Según el director general del ENARD Daniel Jacubovich la reducción responde a un criterio técnico donde “van solo atletas que pueden pelear una posición en el podio, en el listado que nos dio la CADA hay atletas algunos muy jóvenes otros ya grandes cuyas marcas no figuran en el ranking internacional o en Sudamérica están en el puesto 12,15, 18 (...) por lo tanto están lejos de las exigencias que impone una presencia competitiva, no participativa”.

Jacubovich afirma que el CADA pidió la lista completa porque "la Secretaría de Deportes de la Nación les dijo que viajaban todos." Así el director general del ENARD afirma que desde la Secretaría le pidieron utilizar el fondo de 17 millones originalmente destinados a la organización de los juegos, para pagar el viaje. Pero el funcionario mostró su objeción ya que para abonar el viaje de las 61 personas se requería la aprobación de un nuevo presupuesto por parte del directorio. Mientras la Secretaría llamaba a una reunión de emergencia del ENARD para votar un nuevo presupuesto, Jacubovich explica que comenzó averiguar vuelos comerciales para llevar a los atletas a Guayaquil. Siendo que según el funcionario fueron la Secretaría y la CADA las que llevaron originalmente la idea de contratar un avión privado para llevar a las 61 personas.

En lo que se refiere a la contratación del chárter aéreo, trascendió una versión que el ENARD había contratado un avión por 160.000 dólares. Jacubovich califica a esta versión de ”una falacia total indignante” aclarando que en la web del ENARD se publicó un comunicado donde se detalla la licitación preventiva de chárter y las distintas ofertas que habían considerado. En ellas se pueden ver presupuestos que van desde los 74.400 dólares a los 112.000 dólares por llevar en avión a 50 atletas y 11 entrenadores.

Al llegar el momento de la reunión entre los socios del ENARD es decir La Secretaria de deportes de la Nación y el Comité Olímpico, no se llegó a ningún acuerdo. Ya que mientras la Secretaria de Deportes buscaba la aprobación de presupuestos del Chárter, (postura apoyada por CADA desde afuera) El COA se opuso a utilizar un vuelo privado para llevar atletas. Según Jacubovich esta se basaba en que en el COA “no se considera atinado y muchos menos en este momento del país, contratar un vuelo privado para una delegación atlética que duplica de manera arbitraria la cantidad lógica que debía tener por mérito técnico una delegación a la sudamericana de atletismo”.

Las justificaciones del CADA y de la Secretaría de Deportes

Luego de que el ENARD no llegara a un acuerdo en relación a un presupuesto, la CADA envió un comunicado a los diversos atletas, donde se planteó que el ENARD “han manifestado por dificultades en la adquisición de pasajes aéreos como producto de la crisis sanitaria ha decido solicitarnos un drástico achicamiento de la delegación”. Posteriormente Daniel Sotto presidente del CADA con quien a pesar de varios intentos NOTICIAS no pudo comunicarse, declaró en diversos medios. “El ENARD nos había mandado una lista con los nombres que consideraban debían viajar. Nosotros no aceptamos y mandamos los nombres que considerábamos. Nos mantuvimos firmes y disconformes, ya que una competencia sudamericana va más allá de la clasificación para Tokio. Apunta al desarrollo del atleta, del atletismo y mira al futuro. No ir limita la proyección deportiva”

En tanto la secretaria de deportes Inés Arrondo luego que el asunto tomara estado público, responsabilizó al COA de la situación, ya que en este momento ejerce la presidencia general del ENARD mediante Gerardo Wertheim. Arrondo declaró en los medios: “Nosotros ofrecimos a la confederación Argentina de Atletismo cubrir los gastos de los atletas que no entraban en la nómina que se quiere establecer desde el ENARD lo que pasa es que por los mecanismos que tenemos no llegaríamos con los tiempos para atender la situación en 2 o 3 días. Se avisó de esto demasiado sobre la fecha” a lo que luego agregó: “No entendemos los argumentos para la negativa del COA a que se chartee un avión.”

El "gran posibilitador" y nuevas acusaciones

A una semana del inicio de la competencia y ante la decepción de los atletas del anuncio de que muchos no viajarían, varios de ellos empezaron hacer su descargo en Twitter e Instagram. Uno de ellos pudo contactarse con el influencer Santiago Maratea, que cuenta con más de 1,4 millones de seguidores en su Instagram, y es reconocido últimamente por realizar movidas solidarias. Es así que Maratea pidió a sus seguidores que donaran cada uno 22 pesos para llegar a los 10 millones de pesos, lo que equivale a 99.000 dólares para alquilar un chárter aéreo. En unos pocos días Maratea consiguió el monto, logrando alquilar el avión llevando a los atletas que el CADA había seleccionado originalmente para los juegos. El impacto de la ayuda de Maratea fue tan grande que no solo los atletas pidieron que Maratea viaje en el avión, sino que en la propia web del CADA se refiere al influencer como el “el gran posibilitador”.

Pero el escándalo sumó un capítulo más, ya que en declaraciones públicas los deportistas Juan Curuchet, Walter Pérez y Federico Molinari afirmaron haber recibido mensajes privados de Arrondo donde aseguran que los agraviaron por defender la decisión del ENARD. Ante esta noticia el COA mediante un comunicado corroborado por su vocero Eduardo Moyano, condenó las amenazas a estos tres deportistas y defendió su trayectoria. En respuesta Arrondo calificó en Twitter esto como una operación mediática hacia ella y la secretaría que preside, agradeciendo la solidaridad de sus seguidores. Al cierre de esta edición los juegos sudamericanos han empezado, con atletas argentinos que han viajado a Guayaquil, la gran mayoría de ellos gracias a la donación de los ciudadanos. Este escandaloso panorama desnudó cómo los intereses políticos se interponen por sobre todos los deportes que no sean el fútbol a nivel profesional. Y que los que siempre pierden son los deportistas argentinos.