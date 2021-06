Luis Juez: "tuve más propuestas indecentes que Demi Moore"

"Tuve más propuestas indecentes que Demi Moore", contesta el diputado cordobés de Juntos por el Cambio, Luis Juez, cuando se le pregunta si lo tentaron de otros espacio políticos, haciendo referencia al film de 1993 en el que Robert Redford le ofrece a Moore un millón de dólares para tener una noche de sexo, lo que motivará luego el divorcio con Woody Harrelson, su marido en la ficción.

“Me convocaron de varios partidos políticos, pero no me interesa. La gente no me conoce, yo voy a morir en la mía, voy a ser candidato en las PASO y bueno, ahí van a tener que ganarme”, sigue Juez, que asegura no guardar rencor con los referentes de Juntos por el Cambio que no lo apoyaron ni en el pasado ni ahora. “La semana pasada vino Mauricio Macri y dijo que en el 2023 su candidato en Córdoba sea Gustavo Santos. Yo no tengo rencor, tengo claro donde estoy parado y qué intereses defiendo”, refrenda el diputado.

“Tengo 57 años y no le he chupado las medias a nadie, lo que tengo es fruto de mi esfuerzo. Y entiendo que nunca voy a ser el candidato de Macri en Córdoba", marca Juez. Y sigue "Vos no sabés la libertad que te da el no deberle nada a nadie. Cuando vos aceptas algo después lo tenés que devolver, siempre la plata de la política se devuelve de alguna manera, y es mejor no pedir a tener que devolver”.

“Muchas veces me traigo problemas, pero son míos, yo cargar problemas por otro, o dar explicaciones por un tercero no, yo soy un tipo leal. Tengo clara la diferencia entre lealtad y complicidad, y yo soy leal”, insiste el referente cordobés del espacio, marcando que a pesar de no ser un bendecido,, nunca será un "traidor". Más aun, marca su respeto por Macri, que en oportunidades pasadas prefirió como candidatos cordobeses a Oscar Aguad o Mario Negri.

“He hablado mucho con Mauricio Macri y jamás escuché que me planteara que necesitaba fueros, y está bien que así sea", señaló sobre el ex presidente, en el foco de varias investigaciones judiciales, y en alerta desde que el oficialismo puso la mira en Fabián "Pepín" Rodríguez Simón. Juez hasta defendió las últimas apariciones públicas de Macri. “Este es un país complicado, si vos hablas con absoluta franqueza como Macri el sábado (Ndr: en referencia al programa de Juana Viale) te matan y te ridiculizan, y si exageras y mentís por ahí quedas bien".

“En la política están todos con la calculadora, restando y sumando, especulan siempre y eso me da por las bolas. Esto en un país de cínicos no es bueno”, cerró el diputado en diálogo con El Disparador (Delta 90.3), fiel a su estilo frontal.

por R.N.