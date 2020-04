Ciberpatrullaje: le abren una causa a un joven por twittear la palabra "saqueo"

Escribir en las redes, en plena pandemia, puede ser peligroso. Aunque podría parecer más un invento de la pluma de George Orwell, ocurrió ahora, en lo profundo de la provincia de Buenos Aires. Es que un chico de 21 años de Balcarce tuiteó sobre la posibilidad de “ir a saquear” en su ciudad, y en Campo de Mayo, donde trabaja una delegación del área de “ciberpatrullaje” de Gendarmería Nacional, saltaron todas las alarmas. Y actuaron: al joven, de nombre Kevin, le abrieron una causa por “intimidación pública”, que tiene una pena de dos a seis años de prisión.

El hecho ocurrió el viernes 10. Efectivos de la DDI de Balcarce, instruidos por la fiscal Laura Molina, fueron hasta el domicilio del joven para notificarle de la causa. El chico, que tiene antecedentes de delitos contra la propiedad, estaba en su casa y el hecho trascurrió sin mayores problemas. Tres días antes, Kevin había tuiteado: “Che que onda los que no cobramos el bono de 10 mil pesos, sigue en pie lo del saqueo no?”. El mensaje, en el que se quejaba por no recibir el monto que la Anses empezará a entregar a partir del 21 de abril, fue el que despertó las alertas en el área de ciberpatrullaje de la SubDDI y la Subdirección de Delitos Tecnológicos de la Gendarmería Nacional Argentina –tal es su nombre completo-. Según aclaró el propio Kevin, que sólo tiene 800 seguidores, en declaraciones a un programa de cable local, el mensaje era “un chiste”. De cualquier manera, la causa existe y se retomará luego de que pase la crisis sanitaria en el país. “Seguramente lo citemos a declarar, pero por ahora no se están abriendo audiencias”, le dice la fiscal Molina a NOTICIAS.

El hecho, además, se enmarca dentro de la polémica por el ciberpatrullaje. El procedimiento, que cuando lo había ejecutado la anterior ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había causado grandes polémicas, sigue siendo usado por Sabina Frederic y la cartera que ahora conduce. Ella misma lo había reconocido en una entrevista, en la que contó que la idea era “medir el humor social”, una declaración que causó malestar y de la cual luego tuvo que reconocer que no había sido “la mejor frase”. "La frase 'medir el humor social' no fue la mejor y dio lugar a interpretaciones que son lógicas. Es una práctica que se viene realizando hace tiempo tanto las fuerzas federales como el Ministerio. El uso que le estamos dando es un monitoreo sobre lo público, el objetivo de hacer una supervisión del espacio digital es identificar la posibilidad de delitos y dar lugar a la Justicia", detalló Sabina en diálogo con FutuRock.