Coimagate: el video viral en que Javier Milei decía que su hermana Karina es “la pureza moral”

“Qué mal envejeció este archivo”, fue el comentario cómico que posteo el usuario Periodista de Perón en la red social Threads. En la plataforma de Meta, el usuario peronista subió un editado que contenía un reportaje a Javier Milei en el que se refería a la conducta ética y moral de su hermana Karina Milei.

En aquella entrevista con Esteban Trebucq, el líder libertario afirmaba: “Mi hermana es más inflexible, es decir, es la pureza moral”. A continuación, de agregado, el video continua con un fragmento del ciclo noventero Videomatch, en el que Marcelo Tinelli se retira riéndose al no creer lo que escucho acompañado de las carcajadas y bromas de los demás integrantes del programa.



Las grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS y abogado personal de Javier Milei, describe un esquema sistemático de recaudaciones ilegales vinculadas a contratos de medicamentos estatales. Según sus declaraciones, se exigía un 8 % de la facturación a los laboratorios, canalizándose parte de ese dinero hacia Karina Milei, mediante su asesor Eduardo “Lule” Menem y otros actores del entorno presidencial. “Karina se lleva el 3 %, 1 % es para la operatoria", explicaba el exfuncionario en la escucha.

Las denuncias desencadenaron una investigación conducida por el juez federal Sebastián Casanello, que incluyó allanamientos en la sede de ANDIS y domicilios vinculados a la droguería Suizo Argentina. Se secuestraron celulares, documentos, una máquina contadora de billetes y dinero en efectivo. En paralelo, el abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal por delitos como asociación ilícita, cohecho, administración fraudulenta, estafa y violación de la Ley de Ética Pública, vinculando directamente a Karina Milei, Javier Milei, Lule Menem, Spagnuolo e integrantes de la familia Kovalivker.



Legisladores y analistas advirtieron que el escándalo podría ser aún más grave que el caso $LIBRA, ya que ocurre en tiempo real y en un sector tan sensible como el sistema de discapacidad. Estos temores hieren la integridad del gobierno libertario, agravados por el contexto electoral de septiembre y octubre, sumado a las recientes derrotas legislativas del oficialismo.