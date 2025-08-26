Caza de brujas en el Gobierno: ¿quién filtró los audios de las coimas?

La proverbial paranoia de Javier Milei -de la que hablamos días atrás en esta columna- por primera vez parece estar justificada. Los audios de Diego Spagnuolo, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que reveló un sistema de recaudación ilegal que le reportaba, según su cálculo, hasta 800 mil dólares mensuales a la hermana presidencial, Karina, representan un golpe terrible para el Gobierno. Y el Presidente aún no sabe de dónde vino. Desconoce quién fitró las grabaciones. Y no atina a responder nada en público, como si hubiera quedado “grogui”.

¿De dónde provino el golpe? Es la pregunta que se hacen los hermanos Milei, que a esta altura desconfían de todos y desataron una verdadera caza de brujas en el Gobierno.

La primera hipótesis, de manual, es para consumo de la “gilada” y apunta sin mucha originalidad a la vicepresidenta Victoria Villarruel, enemiga declarada del líder libertario. Según esa mirada, Villarruel estaría detrás de la filtración por sus conocimientos en espionaje. Uno de sus asesores de extrema confianza es Claudio Gallardo, el ex jefe de Inteligencia del general César Milani en el Ejército. Se necesita ese tipo de expertise para grabar a alguien como Spagnuolo sin que se diera cuenta y luego difundir el material. La explicación agrega que el echado funcionario además es amigo de Villarruel, aunque es un argumento discutible: porque Spagnuolo es, mucho antes que amigo de “Vicky”, el ex abogado de Milei y uno de los funcionarios que más veces lo visitaron en la Quinta de Olivos.

Desorientados, los hermanos también dejaron trascender que miran con desconfianza a varios ex integrantes del bloque libertario en la Cámara de Diputados, como Marcela Pagano, quien hizo efectiva su desvinculación por las mismas horas en que trascendieron los audios. Otro que abandonó el bloque al mismo tiempo es Carlos D'Alessandro, quien salió a confirmar lo que se escuchaba en las grabaciones. Dijo que le constaba Spagnuolo venía hablando del tema en charlas privadas. Que la filtración se haya producido en el streaming y el sitio web de Jorge Rial también les hace ruido a los hermanos Milei: saben que la diputada Pagano es una fuente habitual de esos medios.

Sin embargo, la hipótesis más inquietante sobre quién filtró los audios es la que apunta contra el asesor estrella del Presidente, Santiago Caputo, hoy enfrentado a Karina en la salvaje interna del llamado Triángulo de Hierro. Caputo no solo maneja la Secretaría de Inteligencia a través de su aliado Sergio Neiffert, sino que también tiene contacto con numerosos periodistas porque controla la publicidad oficial del Gobierno. Entre esos comunicadores cercanos al asesor está Alejandro Fantino, quien hace un año entrevistó a Spagnuolo en su programa del streaming Neura. Fue una entrevista bastante curiosa que estuvo precedida por una larga charla off the record entre el conductor y su invitado. Las grabaciones, se sabe, datan de la misma época. ¿Lo grabaron en Neura a Spagnuolo, antes de salir al aire?

Veamos lo que dijeron en ese reportaje. “Muchas veces a los honestos como vos los usan como forros y después los terminan tirando a un tacho de basura”, le tiró la lengua Fantino al invitado. Y agregó: “Hay que tener cuidado que esto no pase en Lule, Tucumán”, cerró, nombrando dos veces esa localidad, que en verdad termina con “s”. Era una obvia alusión a “Lule” Menem, colaborador clave de Karina y señalado como el recaudador informal de las coimas en Discapacidad.

Para despegarse de las sospechas, Caputo sobreactuó su papel de bombero en las horas en que los hermanos intentaron que los medios amigos no hablaran del tema, cosa que no se logró por más que el asesor fatigara los celulares de los periodistas y directivos que figuran en su agenda. Pero lo cierto es que Karina desconfía de él en esta historia.

Hace algunas semanas, cuando ardía la interna entre el asesor y la hermana del Presidente por las listas bonaerenses en las que el armador karinista Sebastián Pareja marginó al grupo caputista “Las fuerzas del cielo”, el que se refirió al tema en su streaming fue, de nuevo, Fantino. Lo que hizo, básicamente, fue pasar al aire el reclamo de Caputo. “Te aparece este Pajera, ¿cómo se llama? Pareja, Pajera, Pajerto, ¿cómo es el nombre?”, chicaneó. Los hermanos Milei tienen en la mira al asesor estrella. Y lo cierto es nadie que haya estado en ese lugar salió ileso.