Insólito: Cristina denunció espionaje con dos ex espías de testigos

Por estos días, la agenda de los medios tiene como un tema recurrente la causa de espionaje durante el macrismo que tuvo como víctimas a personajes como Cristina Kirchner, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Hugo Moyano, entre otros. Esa causa se lleva adelante en el Juzgado Federal Nº 1 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Federico Villena. Pero en otro juzgado, también de Lomas de Zamora, se investiga un seguimiento puntual que se hizo sobre el Instituto Patria, el bunker de CFK. Este caso está a cargo de Juan Pablo Augé y la fiscal Cecilia Incardona. La misma fiscal que también está en la otra causa, así de complejo.

En este expediente, quedó detenido hace poco menos de dos semanas el ex agente de inteligencia Alan Ruiz, quien, según la investigación, habría organizado este seguimiento ilegal. Pero una de las perlitas de la causa es que Cristina Kirchner presentó sus propios testigos. ¿Quienes fueron? dos ex agentes de inteligencia que que ingresaron a la AFI durante la gestión de Oscar Parrilli. Sus nombres se conocen, porque esta revista reveló en 2015 que el Gobierno K había intentado minar la AFI de militantes de La Cámpora tras el cambio de autoridades de fines del 2014.

Los agentes fueron Patricia Ponce de León, quien además integró la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires en 2011, cuando Cristina fue en la lista con Amado Boudou. El lugar de Ponce de Leon era el Nº 33. El otro ex agente que salió de testigo fue Bruno Kruger, que se hizo célebre en 2016, porque en una videoconferencia de CFK se usó su cuenta de Skype y el hecho molestó a la ex presidenta, quien pidió que se creara una cuenta institucional del Instituto Patria para que no volviera a pasar una cosa así. Kruger, además, es hoy empleado del Congreso, según contó en Twitter el periodista Andrés Ballesteros.

Conflictos. En este expediente se investiga también si hubo participación del juez Villena –el mismo que tiene la otra causa de espionaje– en el seguimiento sobre el Instituto Patria. Sucede que por una grabación que se le hizo al detenido Alan Ruiz, éste cuenta que para no evitar problemas judiciales, se habría arreglado con el magistrado "armar" una causa para darle "cobertura" a los agentes que fueron descubiertos en un auto a pocos metros del Instituto. La grabación fue transcripta en el pedido de detención de la fiscal Incardona.

“…Silvia no tiene en cuenta la parte administrativa, la parte interna, nosotros a veces tenemos mucho quilombo porque cualquier operación que hacemos con el enano (Juan Sebastián De Stéfano –ex director de Jurídicos de la AFI–, hacemos una cobertura judicial con algún juzgado", comienza el audio, donde se escucha la voz de Ruiz. Luego continúa: "Así metimos la del coso, la del coche, la del…". Y otra voz completa la frase: "la del instituto patria". "Claro", continuó Ruiz. "La metimos así en una causa, Villena nos armó todo un coso, hizo una entrada anterior, nos pidió muchas tareas y metimos varias tareas juntas y se metió entre todas y a la mierda y ahí salió el sobreseimiento al toque", concluyó

En este expediente estaría comprometido el propio juez Villena por su participación, según el relato de Ruiz. Lo que queda por descifrar es saber si su rol fue a sabiendas de lo que hacía o fue utilizado por la banda de espías sin que él se diera cuenta. Por ahora esto es una incógnita.