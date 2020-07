Cómo fue el espionaje a Florencia Macri y su novio Salvatore Pica

Florencia Macri (36) conoció a Salvatore Pica (42) en un pueblo llamado Olbia, en la isla italiana de Cerdeña. Fue durante el verano europeo de 2013, mientras pasaba una de las clásicas vacaciones con su padre Franco Macri, quien todos los años solía veranear frente a las costas del Mar Tirreno. “Tore” Pica, como lo llaman sus amigos del pueblo, tenía negocios relacionados con la madera, el mármol e incluso se había expandido hacia la gastronomía. Por aquellos años, no se imaginaba que con el tiempo se convertiría en cuñado del presidente de Argentina y mucho menos que iba a ser víctima de espionaje por parte de agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Expediente. El seguimiento que se hizo sobre Florencia Macri y Salvatore Pica surgió de la causa que lleva adelante el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, quien investiga una red de espionaje ilegal montada por agentes oficiales del Estado. Allí descubrió que entre las víctimas estaba la propia hermana del ex presidente y su pareja. Esto fue también relatado en la Comisión Bicameral de Inteligencia por tres agentes que integraban el grupo de espías.

Ellos son Leandro Araque, Facundo Melo y Jorge “El Turco” Sáez. En la versión taquigráfica de la declaración de Melo quedaron reflejados los detalles del seguimiento. “Concurrimos hasta el lugar. Al lado del domicilio había una casa que estaba en construcción. En el viaje Emiliano Mata (otro agente) me va comentando que Alan Ruiz tenía un contacto con el arquitecto que estaba haciendo la remodelación de toda la fachada y que sería ese arquitecto quien les iba a dar ingreso a la obra para, desde ahí, obtener fotografías del lugar”, describió Melo. El mencionado Ruiz era el jefe en esos seguimientos.

La situación que relata el ex agente tuvo lugar en San Isidro, donde tiene su casa Florencia Macri, sobre la calle Ada Elflein, a tres cuadras de la villa La Cava. Allí también le tomaron fotos de su camioneta Chery Tiggo. En cuanto al arquitecto de una casa lindera en construcción que habilitó pasar a la obra para tomar fotografías de la casa de Florencia, como contó Melo, en la aplicación Google Street View puede verse que el estudio responsable del proyecto es “Dick Shilton y María Inés Stefani Arquitectos”. Otra pista sobre esto fue aportada por el ex agente Sáez, quien contó también en la Comisión Bicameral de Inteligencia que el arquitecto que dio el permiso para entrar fue un tal “Beto”. Todo suma.

¿Por que seguían a Florencia Macri y Salvatore Pica? Las explicaciones no son muy claras y el caso recuerda al espionaje que hubo en 2009, cuando Mauricio Macri era jefe de Gobierno porteño y se descubrió que desde la Policía de la Ciudad de Buenos Aires se había hecho un seguimiento a su hermana Sandra Macri y su marido Néstor Leonardo. Las similitudes resultan llamativas. ¿Quiénes sino los Macri tendrían interés en vigilar a las parejas de las herederas del clan?

Paraguas judicial. Los agentes afirmaron que el jefe Alan Ruiz les había dicho que era necesario investigar a Pica porque había una causa judicial que lo tenía como objetivo. Pero cada uno dio una versión distinta sobre el supuesto expediente que involucraría al entonces cuñado presidencial. Melo dijo que era por una causa de “contrabando”. Araque dijo que Pica “estaba siendo investigado por lavado de activos” y el ex agente Sáez afirmó que Ruiz había dicho que “había una orden de narcotráfico y que Macri tenía miedo de que lo salpicara”.

Hoy, Salvatore Pica ya no está en pareja con Florencia Macri, se separaron hace poco más de un año y él decidió volver por un tiempo a Olbia, el pueblo que abandonó por su amor porteño. Aunque no dejó del todo Argentina, porque logró hacer amigos en Buenos Aires e incluso emprender negocios propios. Esta revista se comunicó con él para hablar sobre los seguimientos que le hicieron. Habla el español con tonada italiana.

Noticias: Hola, lo llamo hablar sobre el espionaje que hubo sobre usted.

Salvatore Pica: Grazie, per prefiero no parlare per ahora (sic).

NOTICIAS: Entiendo, pero ¿usted estaba al tanto de esta causa que se abrió en Argentina?

Pica: Sí, sí, io me enteré, per no quisiera hacer comentarios (sic).

NOTICIAS: ¿Tiene abogados en Buenos Aires?

Pica: Sí, tengo abogados, per no diré nada. Grazie mille. Te mando un fuerte abrazo y un cariño enorme (sic).

Cuando arribó a Buenos Aires, la familia Macri desconfiaba un poco de Pica. No lo conocían, pero al notar que era un gran apoyo para Florencia, fue el propio Franco quien lo cobijó en sus empresas. Primero lo puso como director de una compañía dedicada a servicios financieros y luego en Framac, la empresa personal de Franco, con la que administraba sus gastos personales. Nadie puede explicar por qué “Tore” estaba registrado como empleado de esta sociedad. Hace poco más de un año creó una empresa con un socio italiano para dedicarse al negocio de la consultoría medioambiental. Pica supo hacerse de amigos en el sector energético. Entre ellos, el ex CEO de YPF y actual dueño de Vista Oil & Gas, Miguel Galuccio.

Florencia, en cambio, ya está pensando en 2021. Tiene planeado lanzar su propia marca de ropa en un espacio artístico también de su propiedad. Se llamará Come on World y estará en Miami.