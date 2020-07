Lipovetsky: "Es incomparable el aborto con la donación de plasma"

El diputado bonaerense de Juntos por el Cambio Daniel Lipovetzky presentó proyecto de ley para que la donación de plasma sanguíneo de pacientes recuperados de coronavirus sea obligatoria en la provincia de Buenos Aires. “El proyecto surgió para aportar una solución a un tema preocupante. El tratamiento con plasma está dando resultados y se calcula que hay apenas un 10% de los recuperados que dona plasma. Es un porcentaje muy bajo”, explicó Lipovetzky en diálogo con Maxi Sardi en El Disparador (Delta 90.3).

“Más allá del proyecto de los diputados Máximo Kirchner y Cristian Ritondo, que ya tiene media sanción en el Congreso Nacional, me pareció que teníamos que impulsar esto en la provincia, con el mismo modelo la Ley Justina, para plantear que todas las personas recuperadas son donantes de plasma salvo que expresen lo contrario”, siguió el diputado que también fue impulsor de la ley de donación de órganos.

"Va más allá de lo voluntario pero que no es donación compulsiva", corrigió Lipovetzky, muy criticado en redes sociales tras anunciar el fin de semana en Twitter: “El lunes voy a estar presentando un proyecto de ley en @HCDiputadosBA cuya redacción acabo de terminar, estableciendo durante la emergencia, la obligatoriedad de al menos una donación de plasma, para personas recuperadas mayores de 18 y menores de 60 años”.

“El problema del Twitter es que uno plantea una idea y es difícil explicarlo en 140 caracteres”, se defendió, y abordó la contradicción con “mi cuerpo, mi decisión”, lema de la propaganda a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que él mismo redactó. “Está claro que el argumento de 'mi cuerpo mi decisión' es un argumento vinculado con un proyecto que yo defiendo y defenderé siempre que es la interrupción voluntaria del embarazo. Pero la decisión de una mujer de terminar un embarazo con la de donar plasma me parece incomparable”, sostuvo Lipovetzky.

“El plasma todavía falta saber si funciona o no funciona . Pero lo que sabemos es que no tiene riesgo. Todavía debemos saber si es eficaz, por eso el Ministerio de Salud todavía no lo considera como una terapia específica para el coronavirus”, aclaró Omar Sued, Director de Investigaciones Clínicas de Fundación Huésped y uno de los referentes argentinos en esta pandemia.

“Está muy bien lo que dice el doctor Sued. Es un tratamiento experimental. Pero los pacientes que tuvieron Covid es necesario que donen plasma. Esperando que en algún momento haya una solución más clara, que probablemente sea la vacuna, pero para ello dependemos de las investigaciones que se están dando no solamente aquí, pero también a nivel internacional”, responde el diputado.

“Yo creo que para el tema de comprar vacunas todavía tiene que estar más avanzado. Pero cualquier inversión que haga el estado para resolver hoy la cuarentena va a ser barato. El costo que implica para la economía tener todo cerrado, con la cuarentena que tenemos en el AMBA, con muchísimos comercios e industrias realmente complicados, amerita cualquier esfuerzo que se haga desde la salud pública”, cierra Lipovetzky.

por R.N.