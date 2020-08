Cristina Kirchner vs Google: las otras peleas con sitios y medios

“Cuando las mentiras y difamaciones se disparan desde plataformas masivas, su circulación no tiene límites, no se puede detener y el daño que ocasionan a los difamados pareciera ser incalculable”. Con esa explicación, Cristina Kirchner contó por qué denunció a Google. Pero bien podría haber servido para las innumerables ocasiones en las que la vicepresidenta se enfrentó a medios y páginas ante artículos que no fueron de su agrado.

El jueves por la mañana, se dio a conocer la denuncia que Cristina realizó contra Google porque por unas horas del 17 de mayo, en el buscador figuró que su cargo era “Ladrona de la Nación”. Buscará que, a través de una pericia informática, se compruebe qué pasó y quién fue responsable del hecho.

“La acción judicial también pretende plantear una cuestión compleja y profunda, propia de los tiempos que corren: ¿Existe algún tipo de defensa para las personas que resultan víctimas de este tipo de acciones perpetradas por un gigante informático como Google?”, dijo la ex presidenta, que en varias ocasiones reaccionó contra la información que se brinda sobre su persona.

En junio, un video suyo donde se veían periodistas obligó al Foro de Periodismo Argentinio (FOPEA) a emitir un comunicado de repudio. La vice apuntaba a "los medios de comunicación hegemónicos" y los acusaba de actuar en complicidad con la política para perseguirla a ella y sus hijos.

Pero la última vez que Cristina había denunciado mediáticamente a periodistas fue hace una semana atrás, cuando usó una frase de Axel Kicillof para intentar dejar en evidencia a los medios por lo que, consideraba, un tratamiento desigual de temas: “se nota mucho”.

Sus fuertes peleas contra el Grupo Clarín, por ejemplo, tiene muchos capítulos. Lo mismo con otros de los medios más importantes del país.

La vicepresidenta eligió atacar a Google y con eso, removió la noticia de mayo, del día que el gigante norteamericano la llamó “Ladrona de la Nación”. La novela de sus peleas con sitios de internet y medios suman un nuevo capítulo.