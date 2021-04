Cuáles son las ciudades que aplican mayores restricciones

Sunchales es una localidad de 25 mil habitantes ubicada en el centro de la provincia de Santa Fe. Esa ciudad se convirtió en noticia nacional cuando su intendente decidió aplicar restricciones mucho más importantes que las que había decretado Alberto Fernández. Desde este miércoles, sus vecinos no podrán circular entre las 21 y las 6. Es la primera, pero no la única que ha establecido límites más importantes a los establecidos a nivel nacional, cuando el rumor de vuelta de fase tiene cada vez más eco.

El intendente de Sunchales argumentó su decisión en la necesidad de darle un respiro al sistema sanitario local. “Uno hubiera preferido no hacerlo”, dijo Gonzalo Toselli en diálogo con la radio LT10 de la Universidad Nacional del Litoral, pero agregó: “Debemos hacer todo lo posible para que esa curva en ascenso, que todavía no llegó a su pico, pueda llegar a una meseta. Porque si no vamos a estar atravesando situaciones más complejas aun”.

No es la única particularidad que atraviesa a esta ciudad. El intendente confirmó que inició gestiones con laboratorios internacionales para adquirir vacunas, aprovechando la aclaración que hizo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. “Usamos un recurso humano muy calificado que tenemos en nuestro equipo, que es una especialista en relaciones internacionales, y decidimos empezar a vincularnos con laboratorios del mundo. Nos pusimos en contacto con Rusia, China, India; también el de Oxford”, reveló en una entrevista con Radio Mitre. Con quien más pudo avanzar es con el laboratorio británico, quien le dio un código de negociación y están tramitando el acuerdo.

En la ciudad de San Guillermo, a 240 kilómetros de Santa Fe Capital, fueron todavía más allá: su intendenta decidió restringir la circulación entre las 18 y las 7. La mandataria Romina López aseguró que el sistema de salud de su región está saturado, por lo que se vio obligada a tomar la medida, más allá del daño económico que pueda generar a los empresarios. Para paliar la situación, la Municipalidad dará una ayuda a los comerciantes y los bares podrán seguir trabajando con la modalidad take away.

Pero Sunchales y San Guillermo no son las únicas localidades que ampliaron las restricciones. En Olavarría, provincia de Buenos Aires, analizan de qué manera van a intentar alivianar la situación sanitaria, que dicen que está al borde del colapso: “Estamos esperando los anuncios de Provincia que llegarían el viernes. Pero a raíz de la cantidad de testeos, la situación es compleja y nos obliga a tomar medidas restrictivas”, dijo en conferencia de prensa el intendente Ezequiel Galli.

Son los primeros intendentes que deciden usar las facultades que les delegó el Gobierno Nacional, más allá del costo político que puedan tener. Mientras tanto, el rumor de más cierres resuena con fuerza en diferentes distritos.