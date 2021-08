Darío Nieto: “La juventud se dio cuenta que el kirchnerismo no es lo que decía"

“Es la primera vez que soy candidato, hace tiempo estoy involucrado en la política tenía que dar este paso, tengo ganas de estar cerca de la gente. Nos jugamos mucho en las elecciones”, arranca Darío Nieto, ex secretario presidencial de Mauricio Macri y candidato a legislador porteño.

Una candidatura que se da a pedido del ex presidente, pero nada tiene que ver con la búsqueda de fueros para quien se vio salpicado en la causa por el presunto espionaje M. “Sobre la causa de espionaje, la Justicia dictó mi falta de mérito, no había ninguna prueba que me vincule al caso. Y sobre los supuestos fueron, hablan por ignorancia o por mala leche. Aunque fuera electo yo no tendría fueros en la justicia federal, claramente no es lo que estoy buscando”, remarca Nieto.

“Cuando pasó el tema del allanamiento, vinieron a mi casa y a las de mis padres", recuerda el ex secretario con incomodidad. "Ahí Mauricio Macri me dijo que no tenía nada que esconder, que cuente mi historia, quién soy. Nosotros no somos lo mismo realmente, y Mauricio fue un gran apoyo para mi”, remarca el candidato a legislador. }

“Yo pienso que mucho de lo que me hicieron fue porque no se bancan que haya gente honesta que se meta en política para intentar cambiar algo realmente. Mi vocación es genuina”, insiste. “Sobre mi agenda tengo muchas ganas de laburar en la economía del conocimiento, en Argentina seguimos discutiendo temas del pasado, estamos viviendo en el Siglo XXI con temas del Siglo XX. Es un gran rubro para que muchos jóvenes puedan laburar”.



“La juventud se dio cuenta que el kirchnerismo no es lo que decía ser, en su momento incluían una agenda para los jóvenes, pero fueron los más afectados por la pandemia. Tenemos una oportunidad de conquistar ese voto”, apunta. El voto joven es casi el 20% del electorado. Pero en los últimos años se ha inclinado mayoritariamente por el Frente de Todos.



“El principal adversario de Juntos por el Cambio no es el kirchnerismo, son la resignación y el miedo, la resignación de la gente que te dice que esto no cambia más, que es todo lo mismo. Tenemos que batallar para que esas personas vuelvan a creer en que hay un futuro”, apunta Nieto.



“La gestión del kirchnerismo en estos dos años ha sido pésima, hubo una cuarentena VIP y un vacunatorio VIP, nada abría mientras ellos estaban de joda. No me importa la vida íntima de Alberto Fernández, pero lo que me jode es que nos señalaba con el dedo mientras andaban de joda”, cierra el

por R.N.