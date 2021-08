Nancy Dupláa le escapa a la posibilidad de ser una primera dama a lo Fabiola Yáñez

Aunque Pablo Echarri lo niegue, la posibilidad de que de un salto a la política en 2023 como candidato es concreta. Él mismo había reconocido que quizás a futuro le interesaría un cargo ejecutivo, probablemente arrancando desde un municipio.

"No sé si lo que elegiría tendría que ver con lo legislativo, los diputados. Prefiero lo ejecutivo porque los años de SAGAI me dieron experiencia administrativa. A mí me gusta mucho la intendencia. Me parece que en un municipio podría volcarme y darle rienda suelta al político que se va puliendo, creciendo y agregando herramientas", había expresado cuando le preguntaron si le gustaría sumarse como candidato en estas legislativas.

Y Jorge Ferraresi, ex intendente de Avellaneda y número dos del Instituto Patria, reconoció que lo quiere como heredero en el distrito. Sin embargo, el actual ministro de Vivienda y Hábitat apuntada que el actor y directivo de SAGAI, prefería esperar. "Todo tiende a ver si va a ser candidato en 2023, yo decía ojalá, siempre estoy buscando que se involucre porque me parece que tiene una potencialidad grandísima, pero él explícito que su lugar por el momento, está en otro lado”, manifestó Ferraresi en diálogo con Delta 90.3. Pero los dos años que quedan por delante son tiempo suficiente para que cambie de parecer. Y su propia familia ya habría sido consultada.

“Si es que su energía le dice que tiene que ir por ahí, lo vamos a acompañar, pero no es lo que yo elegiría para él acá en Argentina”, reconoció Nancy Dupláa, actriz que integra el elenco de "El Reino", la ficción político religiosa de Netflix, donde interpreta a una fiscal que investiga el homicidio del principal candidato a presidente. “Si quiere ser presidente, lo mato”, bromeó Dupláa, en pareja con Echarri desde hace más de dos décadas.

"Yo ya no me quiero poner más tacos. Me cuesta ir a un Martín Fierro, imaginate si tengo que estar ahí, a su lado", bromeó Dupláa sobre la posibilidad de ser Primera Dama a lo Fabiola Yañez, la periodista que acompaña al presidente Alberto Fernández y fan de los stilettos que luce a toda.

Y sobre la posibilidad concreta de que Echarri acepte un cargo a intendente, marcó: "Yo no tengo dudas de que si él se va a dedicar a la política, se va a dedicar desde ahí. Pero la verdad que es un campo minado la política en este país. Con los medios de comunicación y el poder judicial dándose la mano constantemente, junto con los medios económicos más importantes".

"Es una lucha muy desgastante porque tienen todas las armas para hacerte caer. Es un ambiente minado, y energéticamente te genera estar rosqueando todo el tiempo y es fuerte. Cuesta cortar cuando te gusta tanto", cerró la actriz que como su marido tiene una declarada simpatía por el kirchnerismo.

