Dejá vu judicial: de “Barú Budú Budía” a la censura por el Karinagate

El Gobierno celebró la decisión del juez en lo Civil y Comercial Federal Alejandro Patricio Maraniello: "La Justicia ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada”, escribió el vocero presidencial, Manuel Adorni. El fallo del magistrado que impide la reproducción de los testimonios grabados de El Jefe no es novedoso. Hay antecedentes del Poder Judicial ejerciendo censura contra el periodismo.

Según los fundamentos de Maraniello, “el derecho a la libertad de expresión debe ceder ante las graves repercusiones que podría conllevar la difusión” de los audios de la hermana del Presidente, Javier Milei. El argumento tiene una debilidad: el juez reconoce no estar en conocimiento del contenido de los audios, por lo cual sería imposible que supiera cuán gravosas puede ser su publicación.

La prohibición de difusión de los audios, provoca un dejavú. Cuando la jueza federal María Servini pidió que se censurara parte de la apertura del programa “Tato de América” que conducía Tato Bores.

Fue en 1992, y el caso no sólo se transformó en un símbolo de censura previa para el periodismo por la decisión judicial, sino también por la ingeniosa respuesta de Tato. Hizo emitir el programa y en las partes que habían intento ser frenadas por Servini puso un cartel: “Censura judicial”. Luego, respondió como sabía: con humor. Juntó a artistas, músicos y periodistas, que cantaron “La jueza Barú Budú Budía, es lo más grande que hay”. La ironía se transformó en uno de los momentos más recordados de la televisión.