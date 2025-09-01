El enigma que conmociona al Gobierno: ¿quién grabó a Karina Milei?

Los audios son dos, uno de siete segundo y el otro de nueve. Y en principio no revelan gran cosa, pero meten miedo no por lo que Karina Milei dice en ellos, sino por el mensaje mafioso que encierran: hubo alguien que estuvo grabando a la persona más poderosa del Gobierno, la hermana del Presidente, en su mismísimo despacho de la Casa Rosada. Alguien que decidió guardarse ese material por un largo tiempo y recién filtrarlo a los medios a pocos días de las elecciones. Con el agravante de que pueden aparecer más grabaciones en cualquier momento, a cuentagotas, con el obvio fin de desangrar lentamente al oficialismo.

Repasemos lo que la secretaria general de la Presidencia dice en las grabaciones clandestinas que se conocen hasta ahora: que hay que evitar los enfrentamientos internos entre la tropa libertaria (“nosotros tenemos que estar unidos”) y que en la Casa Rosada todo pasa por ella: “Entro a las ocho de la mañana y me voy a las once de la noche”. La primera de las frases es, sin embargo, la clave para intentar descifrar con quién estaba hablando, es decir, quién la estaba grabando sin su consentimiento, acaso con una técnica tan simple como ponerle “play” a la grabadora del celular. Porque, por el ruido ambiente que se escucha, parece evidente que los audios se registraron en esas condiciones y no, por ejemplo, con un micrófono de larga distancia de los que usan los agentes de Inteligencia. No: simplemente fue alguien que se sentó con ella y aprovechó para grabarla.

¿Y de quién se trata? En el Gobierno manejan una hipótesis explosiva: apuntan contra Diego Spagnuolo, el echado titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que en los primneros audios de este escándalo en capítulos afirmaba ante un interlocutor desconocido que la hermana presidencial se quedaba con coimas de hasta 800 mil dólares mensuales, el famoso 3 por ciento recaudado entre las farmacéuticas. En esas grabaciones que iniciaron el affaire, Spagnuolo además afirma que le avisó al Presidente -hasta entonces su amigo- sobre ese modus operandi, sin obtener una respuesta satisfactoria. El hombre cuenta algo más: que fue a hablar con Karina por el tema y que ella le reclamó en duros términos sus críticas a “Lule” Menem, el supuesto recaudador ilegal. “Me dijo: 'Lule' soy yo”, afirma Spagnuolo en los audios.

Recapitulando: Spagnuolo estuvo con Karina en su oficina de la Casa Rosada, y ella le dijo que la terminara con las internas... ¿Acaso no se parece a los nuevos audios en los que la hermana pide que no haya más peleas? ¿Fue esa charla la que grabó Spagnuolo?

En el entorno más íntimo de Javier Milei también sospechan que fue el propio Spagnuolo quien difundió sus propios audios, en los que aparece hablando sobre las coimas de la hermana. Tal vez, dicen, incluso los grabó. ¿Una manera de cubrirse y de tener pruebas a mano por si decidían soltarle la mano?

El Presidente está furioso con su ex amigo y abogado personal, uno de los funcionarios que más veces lo visitó en la Quinta de Olivos. Trató de enviarle emisarios para arreglar la situación y disuadirlo de acudir a la Justicia y los medios. Pero Spagnuolo, una y otra vez, le cerró las puertas. Y entonces Milei explotó en público: lo trató de mentiroso y dijo que lo llevaría a los tribunales. El abogado, cuentan muy cerca suyo, se valdría de esa amenaza para acogerse a la figura del “arrepentido” y colaborar con la investigación a cambio una mejora en su situación procesal.

Todo puede pasar. Los hermanos Milei entraron en pánico. ¿Cuándo aparecerán las próximas grabaciones?