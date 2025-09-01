Los cánticos contra los hermanos Milei en el recital de Divididos y un partido de fútbol 

“Tomemos todo lo que pasa como una enseñanza, a ver si aprendemos algo”, comentó Ricardo Mollo, desde el escenario, ante miles de personas que concurrieron a ver el show en vivo de Divididos. El ex guitarrista de Sumo intervino cuando todos los concurrentes lanzaron el cántico “Y ya lo ve, el que no salta, voto a Milei”.

En dos semanas turbulentas para el gobierno nacional, los cánticos populares contra la gestión de los hermanos Milei dominaron las concentraciones masivas. Desde recitales hasta partidos de fútbol, las canciones dedicadas a los líderes libertarios se hicieron presentes con soltura y originalidad.



En el segundo tiempo de Banfield versus Tigre, las tribunas comenzaron a entonar una versión modificada de la clásica guajira “Guantanamera”, reconocida canción popular cubana. “Alta coimera, Karina es coimera. Alta coimera, Karina es alta coimera”, cantaban los hinchas de ambos clubes bonaerenses, incluso, tapando la voz del relator televisivo.

Basada en las primeras estrofas de los "Versos sencillos" del poeta cubano José Martí, “Guantanamera” es considerado como un himno de la resistencia isleña ante las ambiciones imperialistas foráneas. ​​ La composición musical más famosa de la canción se le atribuye oficialmente a José Fernández Díaz, más conocido como Joseíto Fernández . Una acertada elección musical, teniendo en cuenta que los destinatarios de los cánticos expresan una extrema reticencia sobre los gobiernos de izquierda o de corte socialista.



A días de las elecciones provinciales bonaerenses y a semanas de las legislativas nacionales, la campaña de La Libertad Avanza se ve opacado por el caso Spagnuolo y las escuchas que presuntamente vinculan a Karina Milei con un sistema de recaudación y coimas articulado por Eduardo "Lule" Menem. Ante una coyuntura sociopolítica de esta naturaleza es seguro que habrá canciones para largo rato.