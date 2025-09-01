El abogado de Bullrich decía que Milei tenía un “desequilibrio emocional”

“Se ofusca en plena conferencia de prensa porque un periodista estaba hablando. ¡Aunque le explicó que estaba al aire en la radio, Milei le dijo “sos un grosero!” Me parece que, claramente, tiene una importante falla en el equilibrio emocional…”, posteó el abogado Fernando Soto en su cuenta de X en 2023.

Probablemente, un comentario político de esta índole en una red social, enfocado en la reacción del líder libertario hacia el periodismo, pase desapercibido a esta altura del partido. Pero, cuando el usuario del mensaje es nada menos que del abogado de la actual ministra de Seguridad y presunta candidata a senadora por La Libertad Avanza en Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, el posteo toma otra relevancia.

En ese mismo mensaje, el letrado subió un video en el cual se ve al entonces candidato a presidente Javier Milei en plena conferencia de prensa retando a un periodista. Un archivo en el que, además de los dichos del actual mandatario, se pueden observar junto a él a Ramiro Marra y Carolina Piparo. Dos dirigentes que fueron desterrados sin misericordia de la Libertad Avanza en los meses siguientes a la asunción.



Este lunes se activó en el gobierno un “Operativo Blindaje” para frenar la difusión de los audios que involucran a Karina Milei. El Ministerio de Seguridad de la Nación, a través del mismo Fernando Soto, presentó una denuncia penal por una “operación de inteligencia ilegal destinada a desinformar y desestabilizar el proceso electoral”.

El director nacional de Normativa y Enlace Judicial de la cartera de Bullrich otorgo el escrito que quedó a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal 12, que subroga el juez Julián Ercolini. La jugada tuvo el respaldo de la cúpula presidencial, en una mesa de crisis encabezada por Santiago Caputo.

Los apuntados por el Poder Ejecutivo fueron los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial, quienes tuvieron la primicia de los audios en su ciclo streaming Carnaval, el abogado Franco Bindi, pareja de la actual diputada libertaria Marcela Pagano, y exdirector de la SIDE Fernando Pocino.