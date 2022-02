El albertismo celebra por lo bajo la renuncia de Máximo Kirchner

Poco después de las siete de la tarde del último día de febrero, y tras el clima positivo que había vivido el gobierno de Alberto Fernández durante el fin de semana tras el anuncio de un pre acuerdo con el FMI, Máximo Kirchner dejaba caer la bomba: daba un paso al costado en la conducción del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados.

En una carta, el líder de La Cámpora daba a conocer las razones de su renuncia: “no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el FMI, llevada adelante exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del presidente de la Nación, a quien nunca dejé de decirle mi visión para no llegar a este resultado”.

“Algunos se preguntarán qué opción ofrezco. En principio, llamar a las cosas por su nombre: no hablar de una dura negociación cuando no lo fue y mucho menos hablar de ‘beneficios’. La realidad es dura. Vi al presidente Kirchner quemar su vida en este tipo de situaciones”, escribió Máximo Kirchner, que tomó la decisión por convicción, según sus palabras.

En el Gobierno lo ven de otra manera: “Máximo buscó arrebatarle a Alberto Fernández y Martín Guzmán la victoria del acuerdo con el FMI y el trazado de un rumbo que los dejaba al margen”. Algo que el hijo de la vicepresidenta reclamó por escrito: “No lamento haber brindado un trato que no fue recíproco”. Párrafo en el que también marcó su desaprobación hacia el acuerdo de su madre con el presidente: “Dejé los prejuicios de lado y también los agravios recibidos para conformar el Frente de Todos”.

“Le hiciste perder las elecciones de 2017 y te ayudó a llegar a donde estás. A Esteban Bullrich, que durante aquella campaña se la agarró con su hija, lo llamó y se puso a su disposición cuando se enfermó. Y te aclaro que yo no estuve de acuerdo con tu candidatura así como no apruebo ahora esta negociación. Por eso, creo que te va a ir mejor con ella, que es la jefa de este espacio político”, le habría dicho en privado Máximo Kirchner a Alberto Fernández según Horacio Verbitsky.

Cerca del líder de La Cámpora aclararon que Cristina Kirchner “no estaba de acuerdo con esa decisión”, pero que la vicepresidenta y varios compañeros y compañeras del espacio, lo respaldaban en su rechazo al acuerdo con el FMI. “Hay visiones preocupadas porque este acuerdo conduzca a un ajuste, algo que ninguno de nosotros quiere. Lo respeto. Máximo tomó esta decisión y estaremos definiendo quién lo reemplaza”, dijo el presidente algunas horas después en entrevista con C5N.

A ese medio y otros periodistas afines, se les pidió desde Casa Rosada: “Hay que desdramatizar el tema Máximo. Quiso irse y se fue de la presidencia del bloque. No estaba cómodo. Listo”. El mismo presidente dio ese mensaje en la entrevista con Gustavo Sylvestre. Y en su entorno creen que será para mejor, como el mismo diputado expresó: deja un lugar vacante que Alberto Fernández podrá tomar para poner a uno de los suyos idealmente.

“Máximo Kirchner ya tenia sus problemas en el bloque después de lo del presupuesto. Y molesta que no hace reuniones, que no comunica”, cuentan en los pasillos del Congreso. Otros diputados del Frente de Todos se sentían invisibilizados y poco escuchados. La lateralidad que Máximo reclama al presidente, no es propia justamente del kirchnerismo, apuntan. “Esto le da una salida elegante a Máximo Kirchner y a La Cámpora con su estrategia de renuncias”, agregan. Y apuntan que la decisión no habría sido tan intempestiva.

“Hace dos días que desde La Cámpora están haciendo circular el video de Máximo diciendo que en 10 años el crédito del FMI no se puede pagar”, señalan. Pero desde el entorno de Máximo juran que la decisión se tomó el mismo fin de semana. “Le ganó su necesidad de mostrar su posición”, se leyó en un tuit que reenvió el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, alineado con el presidente.

El mismo mensaje que retuiteó Fernández contenía otro mensaje citado. “Nuestros paladares negros… A veces olvidan como el mismo Néstor Kirchner tuvo que negociar con el FMI hasta estar fuerte y después los echó pagándole de contado. Las fotos son importantes, pero la película es más certera para opinar desde el púlpito de la pureza”, marcó en referencia a Máximo Kirchner.

A rey muerto, rey puesto, festejan en el entorno presidencial que ya articula con Sergio Massa el nombramiento del sucesor. La renuncia del jefe de La Cámpora la presidencia del bloque lo acercará a sus bases, pero lo aparta definitivamente de la mesa de decisiones, y lo limita en su proyección política, acaso presidencial, aun cuando se cumpla la profecía de que el nuevo acuerdo también será impagable.