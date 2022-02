Martín Tetaz sobre Máximo Kirchner: "tiene una pretendida superioridad sobre el resto"

Martín Tetaz dice que la de Madariaga es la mejor carne de la Provincia. Alguno podría pensar que es un piropo que hace sólo para quedar bien con quien está cocinando la parrillada que va a comer después de la entrevista con NOTICIAS, pero el flamante diputado radical sabe de lo que habla. Es que él es hijo de un madagariense, la localidad en la que se da el asado y la nota, además de ser el lugar donde pasó parte de su infancia.

Es verdad que no son todos recuerdos gratos: Tetaz, cuando era pequeño, fue a vivir ahí porque sus padres sufrieron un atentado de la Triple A en La Plata, donde tenían una librería con lecturas de izquierda setentosa, y tuvieron que refugiarse en su pueblo natal durante un año y medio. De hecho, en ese regreso transitorio a Madariaga fue donde falleció, por una meningitis mal tratada, un hermano suyo que tenía sólo cuatro años.

Pero en la noche del viernes 14, además del pasado y de una gran comida, también hay lugar para la política y el debate. En eso estaban el economista con el anfitrión local, el intendente Esteban Santoro, cuando llegó esta revista y se prendió el grabador.

Noticias: ¿Cómo vive su debut como diputado?

Martín Tetaz: Me preparé años estudiando los problemas de Argentina y pensando soluciones, así que lo vivo naturalmente. Además este Congreso se va a poner interesante, porque de golpe entró López Murphy, Milei, Espert, gente con mucha llegada a los medios y con formación. Ahora tiene rating la Cámara, y la gente tiene el foco más puesto en lo que pasa ahí. Antes el político podía estar más divorciado de la realidad y ahora eso la gente no lo tolera.

Noticias: ¿Y los históricos de la Cámara como lo recibieron? ¿Massa? ¿Máximo?

Tetaz: Somos peligrosos los Milei, los López Murphy, los Tetaz: como no conocemos las viejas prácticas podemos ir para adelante sólo mirando el reglamento. Massa es el segundo animal político más fuerte de la selva, después de CFK. Es Frank Underwood, el de House of Cards. Todo lo lo bueno y lo malo de ese personaje, todo lo despiadado, inescrupuloso y rápido de él lo tiene Massa. Hay cosas raras de cómo funciona la Cámara, por ejemplo el rol de Máximo Kirchner, y esto no es nada personal. No tiene trato con la mayoría de los diputados y no va a las sesiones, baja sólo para cerrar o para decirle algo al oído a Massa, Moreau o Heller, los únicos con los que habla. Tiene una pretendida superioridad sobre el resto, debe tener que ver con que mamó lo peor de la política.

Noticias: ¿La UCR cómo sigue, después del quiebre del bloque y las fuertes discusiones?

Tetaz: Dos de los seis candidatos presidenciales fuertes que hay para el 2023 son radicales, Lousteau y Morales, y nos preparamos para ganar y gobernar. Lo que pasó en la Cámara es que hicimos notar que había una revonación adentro del partido, y que nos parecía que esa renovación tenía que notarse también en la Cámara. Venimos de una época donde la UCR iba en el asiento de atrás respecto al PRO, tenía voz pero poco voto. Hoy el radicalismo disputa poder en muchos lados, a raíz del nuevo entusiasmo que hay. Eso nos generó una discusión, pero no quiere decir que rompimos ni Juntos por el Cambio ni la UCR, lo que quedó demostrado en la elección de la autoridades de la UCR donde hubo una lista de unidad donde nuestro espacio participa.

Noticias: Pero no fue sólo un debate parlamentario. Lousteau habló de la UCR como un “partido misógino”.

Tetaz: Uno puede hacer un montón de críticas y está bien que así sea. Argentina es misógina, los espacios están dominados por los hombres, pero es una realidad que por suerte está cambiando. Y tenemos que mirar también hacia dentro del partido. Ahora sí somos un partido moderno, ahora sí estamos abrazando la idea de la participación masiva de las mujeres.

Noticias: Pero casi se matan a trompadas Losteau y Morales.

Tetaz: Son discusiones. Desterremos desde ya la versión romántica de la política, no es Los Ingalls. Estamos armando una coalición amplia, tratando de amalgamar posiciones que tienen una línea rectora pero que también tiene diferencias.

Noticias: ¿Cómo es la alianza del espacio con Larreta?

Tetaz: Es un espacio que empezó disputando con el gobierno de la Ciudad. Pero en un momento el rival se vuelve más importante que las discusiones entre nosotros, y ahora trabajamos juntos en un proyecto político que piense en terminar con el kirchnerismo, decisión que generó la posibilidad de trabajar en conjunto y hoy el radicalismo cogobierna la Ciudad. Mirá, acá tenes el título: en la próxima elección la UCR va a tener un candidato competitivo en la Ciudad, y en la Provincia y en la Nación.

Laberinto

Una de las novedades del fin del 2021 fue la ruptura del bloque de la UCR en Diputados, que comandó el espacio que lidera Martín Lousteau y donde Martín Tetaz es una de las figuras. NOTICIAS reveló en una edición el rol del inoxidable “Coti” Nosiglia en ese armado y en esa disputa, aunque Tetaz lo desmiente. “No tuvo nada que ver. Siguiente pregunta”.

Noticias: ¿Cuál es el rol del “Coti” en el espacio?

Tetaz: Evolución tiene tres cabezas: Juan Nosiglia, Emiliano Yacobitti y Lousteau. Juan es Nosiglia pero es Juan. Si creés que se heredan todos los atributos y todo de un padre a su hijo, bueno, allá vos, pero siempre digo que a los que vean algún fantasma lo conozcan a Juan, lo vean militar. ¿Cuanto de esa militancia la mamó del padre? Supongo que algo habrá aprendido. ¿Cuánto está el padre atrás suyo? A Nosiglia padre lo vi creo que dos veces en toda mi vida.

Noticias: Una de las grandes revelaciones de la campaña fueron las intervenciones de usted con las remeras. ¿Cómo fue que se le ocurrió?

Tetaz: La hizo una persona que era productora de Lanata antes, y ahora trabaja conmigo. Mira que interesante es: esto demuestra la lógica de la comunicación y porque la política tradicional erra tanto. El rating del debate (ndr: con Carlos Heller en el programa “A dos voces”) no había sido bueno, pero el momento de la remera se re contra virilizo, y terminó siendo de los más vistos de TN. Yo me preparé un montón de tiempo para ese debate, estoy convencido de que lo demolí tema por tema, pero nadie habló de la cuestión argumentativa del debate: todos se quedaron con la imagen de la remera, y esa es una lección de comunicación formidable.

Noticias: ¿El protagonista de la remera le dijo algo?

Tetaz: Sí, Macri me mandó un mensaje al otro día, riéndose por lo que había pasado y felicitándome por lo disruptivo de lo que estaba haciendo, porque también me animaba a plantear ideas.

Noticias: ¿Cuál es la próxima remera?

Tetaz: No la tengo pensada aún, pero siempre la comunicación tiene que ser disruptiva.