Julio Bárbaro: "el último mensaje de unidad y grandeza lo dio Esteban Bullrich"

“La renuncia de Juan Manzur cuando yo la escuché me di cuenta que era una operación, un intento de molestar", arranca Julio Bárbaro analizando los rumores sobre la renuncia del jefe de Gabinete. Partida que Alberto Fernández acalló mostrándose con el ex gobernador de Tucumán el lunes mismo en un acto.

Cierto que en el último tiempo al tucumano se le pidió que bajara el perfil, porque esto generaba recelos. "Manzur llegó con mucha fuerza y el Gobierno en sí necesitó que ese perfil se bajara, y se bajó, hay cosas que fueron cambiando. Hay como una búsqueda de salir de un exceso de confrontación y buscar la paz, y ese es el lugar central de Manzur”, defiende Bárbaro.

“Pero Juan Manzur es una figura necesaria, que expresa al peronismo triunfante. Es cierto que el perfil de entrada es muy grande, pero Manzur es un jefe de gabinete alineado, con ideas claras y que cuenta con apoyo de Estados Unidos e Israel”, sintetiza el ex secretario de Cultura de la Nación (1989-1991) durante los primeros años de Carlos Menem, e interventor del COMFER (2003-2008) con Néstor Kirchner.

En oposición, Bárbaro rumia el rol que el ex jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sigue teniendo en el Gobierno, donde se ufana de seguir ejerciendo su antiguo rol desde las sombras, con reuniones en el Palacio San Martín con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el de Producción, Matías Kulfas, entre otros.

“No me gusta que Santiago Cafiero sea Canciller. Tenemos que salir de esta demencia de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Gabriel Boric, presidente de Chile, que es de la verdadera izquierda, se aleja de esa estructura porque Venezuela es una trampa, el autoritarismo no tiene nada de izquierda”, marca Bárbaro

“Hoy no veo un Gabriel Boric en Argentina, el último mensaje de unidad y grandeza lo dio Esteban Bullrich, fue un paso importante. Y la unidad no necesita grandes personajes, necesita voluntad. Hoy en la Argentina, gobierno y oposición, no logran dar con un proceso común, que nos permita salir de la angustia que tenemos”, reclama el escritor y analista político.

“Uno siente que en Uruguay y Chile la relación entre Gobierno y oposición es madura. Se diferencian por los acentos. Cuando es primero la patria y luego la ideología hay nación. Aquel que convoque a los argentinos al desafío de la unidad nacional va a trascender. Mientras esto no se logre pierden los dos lados, de izquierda y derecha”, cerró Bárbaro.

por R.N.