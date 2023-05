Encuesta: quién gana la interna porteña en Juntos por el Cambio

Según una encuesta publicada en el día por la Consultora de Estudios Sociales y Políticos, Circuitos, que se realizó entre el 26 y el 28 de abril de este año entre una población mayor a los 16 años en 15 comunas de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri es el favorito de cara a las PASO de agosto entre los candidatos de Juntos por el Cambio.

El ministro de Gobierno porteño retendría según estas mediciones el 23,7% de los votos, seguido por Martín Lousteau con el 18,5%, dándole así una ventaja al primo del ex presidente Mauricio Macri de cinco puntos por encima del candidato radical y ex ministro de economía de Cristina Kirchner.

En tercer lugar se ubicaría Leandro Santoro, candidato del Frente de Todos, con el 17,3% de los votos, tres puntos y medio por delante del candidato liberal Ramiro Marra quien tendría el 13,9%, apalancado por el líder del espacio Javier Milei.

Muy por detrás se ubicaría Fernán Quirós con el 6,4% de los votos, quien cuenta con el respaldo del jefe de Gobierno. El actual ministro de Salud porteño, insiste justamente con que una encuesta presencial podría definir quién debe ser el candidato del espacio para enfrentar a Lousteau en las internas, y muchos se especula en el PRO con que este podría declinar su postulación en los próximos días tras conocerse la baja de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña quien mediante un video en redes sociales comunicaba que ya no buscará el cargo.

El mismo Rodríguez Larreta la proponía entonces como eventual compañera de fórmula para alguno de los candidatos del espacio, y podría ser anunciada en el corto plazo como segunda de Quirós, aunque no descartan en la interna el matrimonio político con Lousteau, algo que marcaría las preferencias del larretismo por el radical.

Una declaración que podría volver a abrir aguas en el PRO como sucediera hace dos semanas cuando el candidato a presidente anunciaba las elecciones concurrentes con voto electrónica en la Ciudad de Buenos Aires, una medida acorde a la ley que de todos modos disparó enojos públicos de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri.

La ex gobernadora, de quien también se especula podría dar de baja su candidatura en las próximas semanas (en el macrismo dan cuenta de que ya le habría comunicado la decisión al expresidente), descarta de todos modos que eso pudiese derivar en una candidatura en CABA. Con ese escenario, Jorge Macri tendría el camino más allanado, pero en el entorno del ex intendente de Vicente López insisten en que no hay que confiarse: "los próximos 50 días serán de muchísima rosca y muchas internas", advierten

NINGUNO DE NOSOTROS ES MÁS IMPORTANTE QUE TODOS NOSOTROS JUNTOS. pic.twitter.com/FBWYWjPWZv — María Soledad Acuña (@Soledad_Acunia) May 2, 2023

Y el ministro de gobierno analiza hoy las mejores opciones para sumar aliados de cara a la interna que lo enfrenta con Lousteau, quien ha invertido cientos de millones de pesos en su campaña en redes sociales, y apuesta a una fórmula cruzada con el larretismo. En tal sentido Jorge Macri evalúa sumar a referentes de Republicanos, el espacio de Ricardo López Murphy, que tiene como promesa a Roberto García Moritán, esposo de Pampita Ardohain, a quién se nombra como eventual vicejefe o potencial ministro.

Y atento a las principales inquietudes del electorado porteño, Macri hace campaña con el eje puesto en inseguridad, segundo tema en la agenda de la ciudad con el 18,5%, detrás de la inflación con el 34,1%. Su propuesta de facilitar tasers para las mujeres que sean blanco de amenazas de violencia de género, generó ecos y adhesiones..

por R.N.