VIDEO: la cumbia de Guillermo Moreno en campaña

“¿Quiere la doctrina de Perón? La de Evita y Perón. ¿O prefiere radicales, mi amorcito? No. Yo prefiero a Perón. A Guillermo y a Perón, pero ahora no hay eso, cariñito...”, es el inicio de la canción del nuevo spot de campaña de Guillermo Moreno. El ex secretario de Comercio lanzó su precandidatura a presidente con un video reversionando el tema tropical “El colesterol”.

En un mensaje con cierto grado de humor e implacables dardos apuntando a la gestión del presidente Alberto Fernández, Guillermo Moreno salió a precandidatearse para las elecciones nacionales. “¿Qué es lo que pasa, corazón? Siempre ha sido comelón y con Alberto pasa hambre, mi gordito. ¡No! Lo que pasa es que Alberto declaró que ya no cree en Perón. Y se le va a subir la presión al Albertito, si le hablan de Perón. Es que él siempre fue un radical, es Albertito. Quiere hiperinflación”, continua la canción en ritmo de cumbia litoraleña.

"Terminó el proyecto político del Frente de Todos. Cuando un presidente decide no reelegir es el final. Ya pasa a ser una anécdota como vamos a estar la semana que viene. No es un gobierno peronista porque hambrea al pueblo. Lo dije el día que Cristina Kirchner lo eligió. Iba a fracasar y hoy fue el día que se cayó el muro", manifestó el dirigente peronista por FM Delta, refiriéndose a Alberto Fernández y el renunciamiento al proyecto reeleccionario.

En ese aspecto, Guillermo Moreno apuesta a su candidatura rememorando las insignias partidarias justicialistas. Socavando las posturas progresistas y socialdemócratas, que todavía existen en la coalición oficialista, el ex secretario de Comercio se impone con una mirada enfocada en la ortodoxia peronista, desde lo político como en lo económico, con su propia agrupación política.

No es la primera vez que el economista, difunde sus ideas al ritmo de la cumbia y el sonido tropical. En su momento, utilizo una popular canción de Los Palmeras para posicionarse como opción política legislativa. La banda santafesina se manifestó en contra del uso de uno de sus temas, al que le cambiaron la letra “sin el consentimiento del autor”, según explicaron.

De hecho, iniciaron el reclamo ante SADAIC. “Tomamos conocimiento que la canción ‘Los amigos que yo tengo’, con letra original de Carlos Cerilla y música de José Luis Nanni, que en su oportunidad grabara el grupo Los Palmeras, está siendo empleada para el lanzamiento de la precandidatura a Diputado Nacional, en representación de la provincia de Buenos Aires, por el Partido Principio y Valores, de Guillermo Moreno”, escribieron en un comunicado la agrupación musical santafecina.