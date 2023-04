VIDEO: La emoción de Alberto Fernández que desató críticas y burlas en las redes

"Hubo un mensaje en twitter que me emocionó mucho. Lo pienso y me emociona", dijo el presidente Alberto Fernández luego de tomar aire y quebrarse. Y continuó su relato: "Una señora me dejó un mensaje que decía, Mi mamá primero murió por el covid; después murió mi papa por el covid, pero los dos murieron en una cama digna de un hospital público. Gracias Alberto".

MIrá el video:

El Presidente hizo el relato en una entrevista con Mex Urtizberea, en el programa que el humorista tiene en radio Nacional Rock. E, inmediatamente, la historia no sólo se viralizó, sino que desató las criticas de muchos usuarios e, incluso, una serie de memes que inundaron las redes.

Durante la entrevista, Alberto Fernández contó cómo es su día a día el Olivos y reveló qué actor le gutaría que lo representara en una película sobre su vida y explicó por qué tiene más de 8 mil mensajes sin leer en su celular: Robert de Niro.

por R.N.