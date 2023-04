La campaña de Jorge Macri, el primo de la discordia

El viaje a Nueva York fue apenas un paréntesis en la batalla que se había iniciado en Buenos Aires. Teléfono en mano para enterarse de las novedades en Argentina, Jorge Macri estuvo atento a cuestiones de salud, a pasear junto a su mujer y a intentar descansar. El domingo 16, tras cinco días en Estados Unidos, volvió al país para encarar la disputa por la sucesión de la jefatura del Gobierno porteño, pero además para hacerse cargo del lugar que le tocó: ser el protagonista indeseado de la furiosa pelea entre Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri.

Las pulsaciones en la Ciudad aumentaron desde el anuncio de Larreta de realizar elecciones concurrentes. Mientras el radicalismo hacía su jugada, el larretismo explicaba su decisión y el ala dura del PRO cargaba contra el alcalde porteño, el primo del ex presidente callaba. Prefirió ser cauto y ni siquiera tuiteó al respecto.

La campaña de Jorge Macri no será fácil. Hasta las elecciones, tendrá que hacer equilibrio entre ser el candidato de Mauricio y el ministro de Horacio. Hay mucha presión en su espalda: es el candidato predilecto del PRO en el páramo amarillo. No puede perder.

Disputas. Ante la reacción del ex presidente por la decisión de Larreta, dentro Juntos por el Cambio protestaron: “Macri tiene todo el derecho a decir ‘me gusta mi primo’, pero no a sesgar las reglas”, le dijo Martín Lousteau, el candidato radical a jefe de Gobierno.

La búsqueda es presentarlo como un caso de nepotismo: que Mauricio acomodó a su primo en Capital para la conservación del apellido. “Cómo van a decir eso, si fue Horacio el que me convocó para que trabajara en su Gabinete”, le recordó a su mesa chica Jorge Macri. Y agregó: “Es más, Mauricio no estaba de acuerdo. Hubo que convencerlo”.

El intendente de Vicente López cruzó a Capital en el 2021 con la firme idea de ser el sucesor de Larreta. De acuerdo a sus íntimos, avisó de entrada sus intenciones y el alcalde porteño lo autorizó a competir. Pero esas definiciones que tiempo atrás parecían resolverse con naturalidad hoy generan rispideces: Fernán Quirós ratificó que será candidato del PRO y Larreta sigue mostrándose con Lousteau. El mapa es confuso.

El viaje a Nueva York sirvió para aliviar tensiones. El ministro porteño fue a Estados Unidos para revisar alternativas de tratamiento para la discapacidad de su pierna. “De paso aprovechó para estudiar ideas de gestión innovadoras para mejorar la Ciudad”, completan en su entorno.

La discapacidad, de hecho, será uno de los ejes de campaña: cómo hacer de Buenos Aires una ciudad más inclusiva. Hay algunos posteos en sus redes que adelantan el tema. Los otros puntos cardinales serán la seguridad y el orden público.

Sin embargo, más allá de explicar su plataforma política, Jorge Macri tendrá que preocuparse por la interna. Debe salir airoso de las múltiples trampas que le instalaron.

Protestas. Fue el mismo Larreta quien le puso dramatismo a la situación. En medio de la escalada de tensión, avisó: “La última palabra sobre la candidatura de Jorge Macri la tiene la Justicia”. Después intentó suavizar sus declaraciones, argumentando que su ministro le había exhibido la documentación que acredita que tiene domicilio en Capital y que está en condiciones de participar. Pero la ola de reclamos ya se había iniciado.

Jorge Macri protestó: “Es una chicana política”. Según su versión, puede exhibir ante la Justicia una residencia habitual en el barrio de Recoleta desde el 2015. Y que en el 2022, luego del casamiento con la periodista María Belén Ludueña, se mudó a un departamento en Palermo.

Esa explicación le podría generar inconvenientes en su pago chico. Concejales del Frente de Todos de Vicente López le pidieron que renuncie a la intendencia, de donde se tomó licencia. “Si puede demostrar que hace cinco años vive allá, defraudó a los vecinos al presentarse como intendente en el 2019”, lo cruzó la edil Laura Braiza.

Faltan más de tres meses de las PASO, pero la interna en Capital se vive con mucha intensidad. Jorge Macri tendrá que volcar toda su experiencia para poder caminar en el fuego de Juntos por el Cambio sin resultar quemado.