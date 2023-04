Qué dicen los economistas del Frente de Todos frente a la suba del dólar

Contrastando con el silencio del ministro de Economía, Sergio Massa, quien pese a mostrarse activo en redes destacando logros de la gestión no se refirió a la suba del dólar ni a la altísima inflación de marzo, que marcó 7.7 según las estadísticas del INDEC, duplicando la proyectada por el tigrense en diciembre, varios referentes económicos de Frente de Todos dieron sus pareceres sobre la "corridita" cambiaria que empujó la cotización de la divisa estadounidense hasta los 420 pesos y más.

"La explicación del aumento del dólar es que las políticas que se aplican no nos colocan en ningún sendero razonable. Esta funcionando como marco de contención es una suerte de permitir que los inversores coloquen en pesos en tasas formidables para luego pasar a dólares", expresó Claudio Lozano, ex Director del Banco Nación durante la actual gestión y Dirigente Nacional de Unidad Popular.

"Si de repente se encuentra con una falta de reservas en el Banco Central y al mismo tiempo rumores electorales que la oposición no va a respetar el endeudamiento interno y que lo va a reperfilar, más el tema de la dolarización, dan como resultados una tendencia creciente de que quienes tienen pesos se pasen a dólares", siguió el economista en diálogo con El Disparador (Delta 90.3).

"Estamos transitando en una cornisa delicada. Hay sectores de la oposición que dicen que es mejor que esto le estalle al gobierno, alimentando y planteando estrategias de unificación cambiaria o dolarización. La bomba la puso hace rato con Macri y a partir de ahí este gobierno tuvo la responsabilidad de haber permitido que esa bomba fuese estallando progresivamente sobre los argentinos", agregó Lozano, quien cargó abiertamente contra el ministro de Economía.

"Que la bomba explote no depende de que Sergio Massa se vaya del ministerio. Massa no hizo otra cosa que garantizar el acuerdo con el fondo y profundizar su cumplimiento a raja tabla y nos sigue colocando en una senda que no tiene nada que ver con lo que el gobierno de todo se había comprometido en algún momento. Colocaron al frente del ministerio a alguien que tenia un buen vínculo con los inversores, los grandes grupos empresario y los estados unidos. Eso mucho resultado no da", concluyó.

En tanto, Carlos Heller, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, minimizó el impacto de los rumores corridos por el jefe de asesores de Alberto Fernández, Antonio "Tony" Aracre, en el impacto de la cotización del dólar. "Un asesor como Antonio Aracre tiene un valor relativo. No tiene funciones ejecutivas Y probablemente da opiniones, visualiza que no lo escuchan y renuncia", le restó valor al ex ceo de Syngenta.

"Esta inflación es productor de la puja distributiva y especulación apoyada en incertidumbre. La puja es porque hay una economía en crecimiento, una torta mas grande y para ver que parte de la torta se queda cada sector de la sociedad. La especulación porque sirve para la puja distributiva. No es cierto que hay un fenómeno de emisión que justifica la inflación. Bajar el gasto es algo atractivo pero en realidad es ajustar en Argentina", marcó el bancario en entrevista con el mismo medio radial

"La subida del dólar se explica por la falta de reservas. Es algo que venimos repitiendo hace 3 años y medio. Uno de los problemas es la falta de consolidación de las reservas internacionales en el Banco Central. El Banco central está en una situación precaria en cuanto a reservas y la expectativa es de devaluación, con lo cual existen presiones cambiarias. Y estas expectativas devaluatorias repercuten en los precios", sumó su visión Felisa Miceli, ex Ministra de Economía de la Nación durante la presidencia de Néstor Kirchner.

"El Banco Central no tiene espaldas para resistir la venta de dólares. Nadie entiende la importancia que tienen las reservas en el tema de la inflación. Yo apuesto a que haya la capacidad de poner un freno de mano urgente porque hay un poco de descontrol. No hay margen para que esto siga de esta manera. Sergio Massa hizo grandes esfuerzos pero no tocó el corazón de las salidas de divisas que tiene que ver con las regulaciones de las cuentas de capitales", advirtió Miceli en diálogo con Maxi Sardi en El Disparador.

.

por R.N.