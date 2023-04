Macri, Lousteau, y la discusión por el nepotismo

“Macri tiene todo el derecho a decir ‘me gusta mi primo’ pero no a sesgar las reglas”, disparó el candidato a Jefe de Gobierno porteño, Martín Lousteau, apuntando a la par contra el ex presidente y el actual Ministro de Gobierno, Jorge Macri.

El radical busca instalar la falta de méritos del ex intendente de Vicente López, encuadrando su candidatura -a suceder a Horacio Rodríguez Larreta- como un caso de nepotismo: la preferencia de Mauricio Macri en este caso, por dar empleos a familiares y amigos, sin importar el mérito para ocupar el cargo, sino su lealtad o alianza.

Un planteo que enojó al macrismo donde el “mérito” es justamente bandera. “Fue Horacio y no Mauricio quien me invitó a sumarme al Gobierno de la Ciudad”, se le escuchó defenderse a Jorge Macri. Sucedió en noviembre de 2021 a instancia de Rodríguez Larreta (Mauricio no estaba convencido de que Jorge diera ese salto), quien esgrimió la necesidad de sumar su “volumen político”, “experiencia de gestión” y “visión amplia ”.

Rodríguez Larreta tuvo ese gesto luego de que su ex vice, Diego Santilli, desembarcara en la provincia de Buenos Aire para competir primero como diputado y ahora gobernador, donde el ex Vicente López era justamente “primus inter pares”. “Tu decisión y volumen de trabajo se van a imponer seguro”, fueron las palabras con las que fue recibido, decidido el Jefe de Gobierno a que “crujiera el sistema de Uspallata”, sede del ejecutivo porteño.

En el círculo macrista en tanto, destilan su furia contra los armadores de Lousteau, donde comanda el diputado radical Emiliano Yacobitti (fue quien en 2019 instaló al ex ministro de economía de Cristina Kirchner como primer senador por la Ciudad), a quien responsabilizan también por los cuestionamientos a los pergaminos de Jorge Macri para presentarse como candidato en CABA.

Campaña que inicialmente endilgaban a Elisa “Lilita” Carrió, quien promueve a su vez la campaña del ministro de Salud, Fernán Quirós. “Lilita no fue, es una más de Yacobitti. Carrió lo hace para pelear mejores lugares en las listas”, explican en el circulo porteño, donde entienden que la líder del ARI no irá a fondo con un planteo que beneficia directamente a sus rivales históricos.

La candidatura de Quirós (quien a su vez asegura no declinará, y manifiesta en privado cierto enojo por el manoseo), dividiría el voto PRO en CABA en favor de Martín Lousteau, que tiene como padrinos a Enrique “Coti” Nosiglia y Daniel “El Tano” Angelici, dos que encabezan la lista negra de Carrió.

El ex presidente de Boca podría aportar gracias a sus lazos judiciales, un magistrado amigo que impugne la candidatura de Jorge Macri (mismo argumento esgrimieron ante el larretismo en caso de que no se cumpliera con la ley que establecía la boleta única). Aunque esto se juega por ahora solo en tono de amenaza desde el radicalismo porteño.

Nosiglia en tanto, ex ministro de Interior de Raúl Alfonsín, es quien financia y aconseja a sus pupilos Yacobitti y Lousteau, para lograr que el segunda pueda desbancar al primo de Mauricio Macri, otrora un aliado. Camino que pavimentaron las elecciones concurrentes, rechazadas a coro en el PRO. Y despierta las alertas entre los amarillos, quienes remarcan puertas adentros -por ahora- en la desconfianza que debería generar Lousteau.

Macri, quien le ofreció un lugar destacado como embajador en Estados Unidos durante el inicio de su presidencia, todavía recuerda como acabo esa película, con el radical faltando a la diplomacia necesaria para el cargo. Más aun, insisten en que es funcional al kirchnerismo, del que fue funcionario, y señalan su aparición en el canal periodístico alineado con el oficialismo, C5N, como prueba.

“El riesgo es que traccione fuertemente en las PASO el voto del kirchnerismo como pasó en 2015, cuando estuvo veinte puntos por debajo de Horacio, pero terminó achicando la brecha a un 3 por ciento en el ballotage, justamente gracias al voto K. Hoy Jorge está 5 a 6 puntos por arriba, puede incluso que Quirós le reste puntos a Lousteau en el voto progre, pero preocupa que hemos entrado en un terreno muy sucio”, explican en el PRO porteño.