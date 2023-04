Del hartazgo popular a la rosca política en plan comedia de enredos

Los traspiés políticos en un año de campaña son usuales, y más notorios. Pero en tiempos digitales, se vuelven virales. La masividad que los partidos y candidatos buscan, para darle mayor alcance a sus mensajes y propuestas -idealmente a bajo costo-, es un arma de doble filo que tiene por oposición altos costos políticos cuando magnifica también los errores.

Eso fue lo que sucedió semanas atrás con el spot lanzamiento del abogado Fernando Burlando como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. NOTICIAS advirtió que allí, el mediático letrado aparecía abrazando a José Luis Auge, uno de los integrantes de la banda de Los Horneros, asesinos de Cabezas, a quienes defendió cuacuando iniciaba su carrera.

Burlando, que aparecía como potencial candidato aliado del liberal Javier Milei para competir en territorio bonaerense, decidió finalmente cortarse solo. El mismo camino que recorre Andrés "El Cuervo" Larroque, quien tras la reorganización en la conducción de La Cámpora, que ahora dirige Lucía Cámpora, la sobrina nieta de "El Tío" Héctor que responde a los designios de Máximo Kirchner, abrió su propia agrupación: “La Patria es el Otro”.

El anuncio se realizó a mediados de febrero y se concretó un mes después, el 11 de marzo, con la participación de algunos de los sellos políticos que formaron parte del armado kirchnerista fundacional: Descamisados, Kolina (impulsado en algún momento por Alicia Kirchner) y el Peronismo Militante. Con esa base busca ampliar su peso en el armado oficialista en este 2023. Pero hasta Wikipedia lo considera poco relevante: el micrositio armado en la gran biblioteca web fue dado de baja por el sistema, dada la casi nula interacción recibida en ese tiempo.

Un papelón para “El Cuervo”, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, pero no el único que se registró en un mes con al menos una decena de bizarros momentos virales que se convirtieron en tendencias de Twitter y fueron disparadores de memes.

De gira

El viaje del presidente Alberto Fernández a Washington, donde se entrevistó con su par estadounidense Joe Biden, se vio empañado por un posteo de Cristina Kirchner que denunció una persecución de EEUU en su contra luego del pedido de investigación de un senador republicano de Texas, Ted Cruz, quien tildó a la vicepresidenta de "corrupta". Las cartas-bomba y los tuits hirientes de CFK son un clásico con el que Fernández viene conviviendo desde que asumió. La cuenta de Twitter de la vice provoca más zozobra en la Casa Rosada que las cítricas más salvajes de la oposiciòn

La de Cristina y Alberto es una pelea que las redes sociales convirtieron en picante debate, mientras la ex presidenta define si competirá en las elecciones, lo cual parece cada vez menos probable: no estuvo en el acto clamor que organizó el gobernador Jorge “Coqui” Capitanich en Chaco, y tampoco respaldó con sus laderos la marcha frente a los palacios de Tribunales convocada por el secretario general del gremio de Canillitas, Omar Plaini.

Máximo no fue de la partida en ninguno de los dos actos que quedaron vaciados de figuras por decisión de la vicepresidenta, la única autorizada a convocar. Sin su consentimiento, cualquier movida del fragmentado oficialismo -por más viral que se proponga- está destinada al fracaso. Así, el desangelado acto de Capitanich en el Chaco fue blanco de burlas en las redes.

Otro flamante papelón de la política virtual es el del candidato secreto de CFK que no fue. Sucede que algunos acólitos kirchneristas promovieron sottovoce las versiones de un “tapado” para competir por la Presidencia, que sería develado en Semana Santa por el espíritu tuitero de la vice, una predicción que no prosperó.

Primero, el periodista cristinista Horacio Verbitsky había planteado en su portal El Cohete a la Luna que sería un kirchnerista de pura cepa que no supere los 55 años de edad. Y siguiendo el juego, otro periodista militante, Roberto Navarro, sugirió en El Despate que el elegido sería el actual presidente de YPF y ex vicegobernador de Santa Cruz, Pablo González. Pero el propio abogado desactivaba las versiones luego de que otros varios cronistas del oficialismo lo dieran por hecho en redes sociales.

"No es cierto que seré candidato. En chiste dije en un programa de radio: 'La fui a ver y no me ofreció nada', y va Clarín y lo pone como título. ¿Cómo voy a decir que esperaba un ofrecimiento de ella? Yo hago política en mi provincia, estamos charlando la posibilidad de una candidatura allá", aclaró González en diálogo con Wake Up (Delta 90.3). Un rumor infundado que se volvió viral.

Más casos

Algo parecido le pasó a Pedro “El Cadete” Rosemblat. El humorista y conductor dejó trascender mediante periodistas amigos que desafiaría al armado peronista porteño que se había orquestado entre Leandro Santoro, Matías Lammens y Graciana Peñafort (a quien dicen que reprendieron desde el kirchnerismo), y que contaba con el apoyo nada menos que de Máximo Kirchner y La Cámpora.

Pero todo era tan virtual que enseguida chocó con la realidad. “Le dijimos al 'Cadete' que lo íbamos a necesitar para el armado porteño y 'flasheó' que iba a ser el candidato a jefe de Gobierno”, se rieron desde la agrupación K.

Decidido a no quedar en offside, y respaldado por la legisladora porteña Ofelia Fernández en el andarivel político que lidera Juan Grabois (quien sería el candidato a presidente del espacio), Rosemblat posteó un video en el que reclamó que haya PASO porteñas dentro del Frente de Todos. El broche para una comedia de equívocos. l